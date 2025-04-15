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Macaristan’da anayasa değişikliği: LGBT etkinliklerine yasak, çifte vatandaşlığa kısıtlama getirildi
Macaristan’da anayasa değişikliği: LGBT etkinliklerine yasak, çifte vatandaşlığa kısıtlama getirildi
Sputnik Türkiye
Macaristan'da parlamento, LGBT bireylerin ve çifte vatandaşların haklarını sınırlayacak bir dizi anayasa değişikliği için oy kullandı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T10:21+0300
2025-04-15T10:21+0300
dünya
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gürcistan
zoltan kovacs
onur yürüyüşü
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anayasa
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Macaristan Parlamentosu, LGBT bireylerin kamuya açık etkinliklerini yasaklamaya ve çifte vatandaşların vatandaşlık haklarını kısıtlamaya olanak tanıyan anayasa değişikliklerini kabul etti. Hükümet, bu adımı 'çocukların fiziksel ve ahlaki gelişimini korumak' adına yaptığını savunuyor.Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğinde kurulan Fidesz Partisi'nin oylarıyla 140 evet, 21 hayır oyuyla meclisten geçen düzenleme, LGBT bireylerin kamusal alandaki görünürlüğünü sınırlandıracak.Geçen ay, Onur Yürüyüşlerinin kaldırılmasını öngören yasa, yürüyüşlerin çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanmıştı. Yeni değişiklikler, bu yasağı anayasal düzeye taşıdı.Çifte vatandaşlara kısıtlamaBu değişikliklerle birlikte Macaristan vatandaşlığı bulunan ancak aynı zamanda başka ülkenin vatandaşı olan kişilerin, 'ülke güvenliğine tehdit' oluşturdukları iddia edilirse vatandaşlıklarının geçici olarak askıya alınmasının önü açıldı.Orban'ın Mart ayında yaptığı açıklamada, 'Paskalya temizliği' olarak nitelendirdiği bir sürecin başlayacağını duyurmuştu. Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan değişikliklerin, 'çocukların refahını tehdit eden ideolojik etkilere karşı bir anayasal güvence' olduğunun altını çizmişti.Macaristan'ın yeni anayasa değişikliklerin benzerleri bazı ülkelerde uygulanmakta. Rusya, 2013 yılında kabul edilen bir yasa ile 'çocuklara yönelik eşcinselliğin propagandasını' yasaklamıştı. Bu yasa zaman içinde genişletilerek 2022'de tüm yaş gruplarını kapsayacak hale getirildi. Rusya'da ayrıca trans bireylerin evlenmesi ve evlat edinmesi de yasal olarak mümkün değil.LGBT yürüyüşlerinin, evliliklerinin yasaklandığı bir diğer ülke ise 2024 yılında yasayı imzalayan Gürcistan. Bunun dışında, Japonya'da çifte vatandaşlık sınırlı. Çifte vatandaş olarak doğan bireylerin 22 yaşına kadar bir vatandaşlığı seçmeleri gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rusya-cinsiyet-degisikligine-izin-veren-ulkelerin-evlat-edinmesini-yasaklayacak-1084047023.html
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rusya, macaristan, gürcistan, zoltan kovacs, onur yürüyüşü, yasak, anayasa, lgbt, lgbti̇, çifte vatandaşlık
rusya, macaristan, gürcistan, zoltan kovacs, onur yürüyüşü, yasak, anayasa, lgbt, lgbti̇, çifte vatandaşlık

Macaristan’da anayasa değişikliği: LGBT etkinliklerine yasak, çifte vatandaşlığa kısıtlama getirildi

10:21 15.04.2025
© AAMacaristan
Macaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
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Macaristan'da parlamento, LGBT bireylerin ve çifte vatandaşların haklarını sınırlayacak bir dizi anayasa değişikliği için oy kullandı.
Macaristan Parlamentosu, LGBT bireylerin kamuya açık etkinliklerini yasaklamaya ve çifte vatandaşların vatandaşlık haklarını kısıtlamaya olanak tanıyan anayasa değişikliklerini kabul etti. Hükümet, bu adımı 'çocukların fiziksel ve ahlaki gelişimini korumak' adına yaptığını savunuyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderliğinde kurulan Fidesz Partisi'nin oylarıyla 140 evet, 21 hayır oyuyla meclisten geçen düzenleme, LGBT bireylerin kamusal alandaki görünürlüğünü sınırlandıracak.
Geçen ay, Onur Yürüyüşlerinin kaldırılmasını öngören yasa, yürüyüşlerin çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanmıştı. Yeni değişiklikler, bu yasağı anayasal düzeye taşıdı.

Çifte vatandaşlara kısıtlama

Bu değişikliklerle birlikte Macaristan vatandaşlığı bulunan ancak aynı zamanda başka ülkenin vatandaşı olan kişilerin, 'ülke güvenliğine tehdit' oluşturdukları iddia edilirse vatandaşlıklarının geçici olarak askıya alınmasının önü açıldı.
Orban'ın Mart ayında yaptığı açıklamada, 'Paskalya temizliği' olarak nitelendirdiği bir sürecin başlayacağını duyurmuştu. Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan değişikliklerin, 'çocukların refahını tehdit eden ideolojik etkilere karşı bir anayasal güvence' olduğunun altını çizmişti.
Macaristan'ın yeni anayasa değişikliklerin benzerleri bazı ülkelerde uygulanmakta. Rusya, 2013 yılında kabul edilen bir yasa ile 'çocuklara yönelik eşcinselliğin propagandasını' yasaklamıştı. Bu yasa zaman içinde genişletilerek 2022'de tüm yaş gruplarını kapsayacak hale getirildi. Rusya'da ayrıca trans bireylerin evlenmesi ve evlat edinmesi de yasal olarak mümkün değil.
LGBT yürüyüşlerinin, evliliklerinin yasaklandığı bir diğer ülke ise 2024 yılında yasayı imzalayan Gürcistan. Bunun dışında, Japonya'da çifte vatandaşlık sınırlı. Çifte vatandaş olarak doğan bireylerin 22 yaşına kadar bir vatandaşlığı seçmeleri gerekiyor.
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