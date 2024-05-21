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Rusya cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin evlat edinmesini yasaklayacak
Rusya cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin evlat edinmesini yasaklayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Piskarev, cinsiyet değiştirmeye izin veren ülkelerde yaşayanların Rusya'dan evlat... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T11:20+0300
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dünya
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Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasily Piskarev yaptığı açıklamada, Rus milletvekillerinin cinsiyet değiştirme prosedürlerine izin veren ülkelere evlat edinmeyi engelleyecek bir yasa tasarısı üzerinde son rötuşları yaptıklarını açıkladı.Piskarev, Kasım ayında yasağına ilişkin birtakım açıklamalarda bulunmuş ve bu yasanın esas olarak NATO üyesi ülkeleri etkileyeceğini belirtmişti. Piskarev o dönem yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocuklarının 'anne ve babanın olduğu normal bir ailede' büyümeleri gerektiğinin altını çizmişti.Piskarev, Kiev rejiminin çocuklara yönelik suç eylemlerine ilişkin bir parlamento soruşturması komisyonu toplantısında yaptığı açıklamada, "Komisyonumuz çerçevesinde, herhangi bir biçimde cinsiyet değiştirmeye izin verilen ülkeler için evlat edinmeye tam bir yasak getirmek üzere bir yasa tasarısı hazırlandı. Tasarı, ilgili tüm bakanlıklar ve kurumlarla birlikte çalışıldı ve sonuçlandırmanın son aşamasındadır" açıklamasında bulundu.Söz konusu yasanın ister ameliyat ister kimyasal ergenlik engelleyicilerin uygulanması yoluyla olsun, 'herhangi bir biçimde' cinsiyet değişikliğine izin veren herhangi bir ülkeye Rus çocuklarının evlat edinilmesini yasaklamayı amaçlıyor.Rusya 2013 yılında eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini yasaklamış ve geçtiğimiz yıl cinsiyet değişimine ciddi kısıtlamalar getirmişti. Rus Ortodoks Kilisesi 'cinsiyet değiştirme' prosedürlerine izin veren ülkelere uluslararası evlat edinmelerin yasaklanmasını teklif etmişti.Ağustos 2022'de Duma'da evlat edinme yasağının tüm 'dost olmayan ülkeleri' kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde bir teklif sunulmuştu. Söz konusu bu teklif Batı'nın 'geleneksel değerleri yok ettiği' ve Rus çocuklarınım bu ülkelere gönderilmesinin 'ulusun geleceğine bir darbe olacağı' endişesiyle müdafa edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html
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rusya, vasiliy piskarev, evlat edinme, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, lgbt, lgbti
rusya, vasiliy piskarev, evlat edinme, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, lgbt, lgbti

Rusya cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin evlat edinmesini yasaklayacak

11:20 21.05.2024
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Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Piskarev, cinsiyet değiştirmeye izin veren ülkelerde yaşayanların Rusya'dan evlat edinmesini yasaklayacak bir yasa tasarısının nihayete ermek üzere olduğunu dile getirdi.
Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasily Piskarev yaptığı açıklamada, Rus milletvekillerinin cinsiyet değiştirme prosedürlerine izin veren ülkelere evlat edinmeyi engelleyecek bir yasa tasarısı üzerinde son rötuşları yaptıklarını açıkladı.
Piskarev, Kasım ayında yasağına ilişkin birtakım açıklamalarda bulunmuş ve bu yasanın esas olarak NATO üyesi ülkeleri etkileyeceğini belirtmişti. Piskarev o dönem yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocuklarının 'anne ve babanın olduğu normal bir ailede' büyümeleri gerektiğinin altını çizmişti.
Piskarev, Kiev rejiminin çocuklara yönelik suç eylemlerine ilişkin bir parlamento soruşturması komisyonu toplantısında yaptığı açıklamada, "Komisyonumuz çerçevesinde, herhangi bir biçimde cinsiyet değiştirmeye izin verilen ülkeler için evlat edinmeye tam bir yasak getirmek üzere bir yasa tasarısı hazırlandı. Tasarı, ilgili tüm bakanlıklar ve kurumlarla birlikte çalışıldı ve sonuçlandırmanın son aşamasındadır" açıklamasında bulundu.
Söz konusu yasanın ister ameliyat ister kimyasal ergenlik engelleyicilerin uygulanması yoluyla olsun, 'herhangi bir biçimde' cinsiyet değişikliğine izin veren herhangi bir ülkeye Rus çocuklarının evlat edinilmesini yasaklamayı amaçlıyor.
Rusya 2013 yılında eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini yasaklamış ve geçtiğimiz yıl cinsiyet değişimine ciddi kısıtlamalar getirmişti. Rus Ortodoks Kilisesi 'cinsiyet değiştirme' prosedürlerine izin veren ülkelere uluslararası evlat edinmelerin yasaklanmasını teklif etmişti.
Ağustos 2022'de Duma'da evlat edinme yasağının tüm 'dost olmayan ülkeleri' kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde bir teklif sunulmuştu. Söz konusu bu teklif Batı'nın 'geleneksel değerleri yok ettiği' ve Rus çocuklarınım bu ülkelere gönderilmesinin 'ulusun geleceğine bir darbe olacağı' endişesiyle müdafa edilmişti.
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