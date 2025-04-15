https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/jeomanyetik-firtina-uyarisi-yapildi-turkiyede-bu-gece-kuzey-isiklari-gorulebilir--1095418644.html

Jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı: Türkiye'de bu gece kuzey ışıkları görülebilir

Jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı: Türkiye'de bu gece kuzey ışıkları görülebilir

Sputnik Türkiye

Güneş'ten fırlayan çoklu koronal kütle atımlarının (CME) Dünya'ya ulaşması nedeniyle 16 Nisan 2025 için G3 (Güçlü) seviyesinde jeomanyetik fırtına uyarısı... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T23:21+0300

2025-04-15T23:21+0300

2025-04-15T23:21+0300

türki̇ye

kuzey işıkları

i̇stanbul

astronomi

astronom

türk astronomi derneği

uluslararası astronomi birliği

bilim

bilim kurulu

bilim insanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089079061_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c59a950fec6cf3c935b1431d048089c7.jpg

Dünya'ya yaklaşan güçlü bir güneş fırtınasının bu gece Türkiye'de renkli aurora (kuzey ışıkları) görülmesine neden olabileceği açıklandı.Güneş'in bu hafta başında püskürttüğü koronal kütle atımları (CME), uzay hava tahmincilerini jeomanyetik fırtına uyarısı yayınlamaya sevk etti. NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi, jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD, Avrupa ve Türkiye'de kuzey ışıklarının 17 Nisan tarihine kadar etkin olabileceği uyarısında bulundu. Güneş fırtınalarının etkileri nedeniyle elektrik şebekelerinde geçici kesintiler, hava trafik kontrol ve GPS iletişiminde aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Türkiye'de ise bu fırtınanın İstanbul ve Karadeniz gibi kuzey bölgelerinde aurora ihtimali olduğunu, ancak kesinliğinin olmadığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiyeden-kuzey-isiklari-manzaralari-1089080277.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey işıkları, i̇stanbul, astronomi, astronom, türk astronomi derneği, uluslararası astronomi birliği, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, gökyüzü