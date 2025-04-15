https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/jeomanyetik-firtina-uyarisi-yapildi-turkiyede-bu-gece-kuzey-isiklari-gorulebilir--1095418644.html
Jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı: Türkiye'de bu gece kuzey ışıkları görülebilir
Jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı: Türkiye'de bu gece kuzey ışıkları görülebilir
Sputnik Türkiye
Güneş'ten fırlayan çoklu koronal kütle atımlarının (CME) Dünya'ya ulaşması nedeniyle 16 Nisan 2025 için G3 (Güçlü) seviyesinde jeomanyetik fırtına uyarısı... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T23:21+0300
2025-04-15T23:21+0300
2025-04-15T23:21+0300
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Dünya'ya yaklaşan güçlü bir güneş fırtınasının bu gece Türkiye'de renkli aurora (kuzey ışıkları) görülmesine neden olabileceği açıklandı.Güneş'in bu hafta başında püskürttüğü koronal kütle atımları (CME), uzay hava tahmincilerini jeomanyetik fırtına uyarısı yayınlamaya sevk etti. NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi, jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD, Avrupa ve Türkiye'de kuzey ışıklarının 17 Nisan tarihine kadar etkin olabileceği uyarısında bulundu. Güneş fırtınalarının etkileri nedeniyle elektrik şebekelerinde geçici kesintiler, hava trafik kontrol ve GPS iletişiminde aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Türkiye'de ise bu fırtınanın İstanbul ve Karadeniz gibi kuzey bölgelerinde aurora ihtimali olduğunu, ancak kesinliğinin olmadığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiyeden-kuzey-isiklari-manzaralari-1089080277.html
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kuzey işıkları, i̇stanbul, astronomi, astronom, türk astronomi derneği, uluslararası astronomi birliği, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, gökyüzü
kuzey işıkları, i̇stanbul, astronomi, astronom, türk astronomi derneği, uluslararası astronomi birliği, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, gökyüzü
Jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı: Türkiye'de bu gece kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'ten fırlayan çoklu koronal kütle atımlarının (CME) Dünya'ya ulaşması nedeniyle 16 Nisan 2025 için G3 (Güçlü) seviyesinde jeomanyetik fırtına uyarısı verildi. G1 (Hafif) seviyesindeki etkilerin ise 17 Nisan'a kadar sürmesi beklenirken ABD, Avrupa ve Türkiye'de kuzey ışıklarının görülebileceği belirtildi.
Dünya'ya yaklaşan güçlü bir güneş fırtınasının bu gece Türkiye'de renkli aurora (kuzey ışıkları) görülmesine neden olabileceği açıklandı.
Güneş'in bu hafta başında püskürttüğü koronal kütle atımları (CME), uzay hava tahmincilerini jeomanyetik fırtına uyarısı yayınlamaya sevk etti. NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi, jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD, Avrupa ve Türkiye'de kuzey ışıklarının 17 Nisan tarihine kadar etkin olabileceği uyarısında bulundu.
Güneş fırtınalarının etkileri nedeniyle elektrik şebekelerinde geçici kesintiler, hava trafik kontrol ve GPS iletişiminde aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Türkiye'de ise bu fırtınanın İstanbul ve Karadeniz gibi kuzey bölgelerinde aurora ihtimali olduğunu, ancak kesinliğinin olmadığı açıklandı.