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Türkiye'den kuzey ışıkları manzaraları
Türkiye'den kuzey ışıkları manzaraları
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Güneşte meydana gelen patlamanın ardından ortaya çıkan etkilerin Dünya'ya ulaştı. Kuzey ışıkları tekrardan Türkiye'den gözüktü. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, kuzey ışıkları
фото, fotoğraf, kuzey ışıkları

Türkiye'den kuzey ışıkları manzaraları

01:47 11.10.2024
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Güneşte meydana gelen patlamanın ardından ortaya çıkan etkilerin Dünya'ya ulaştı. Kuzey ışıkları tekrardan Türkiye'den gözüktü.
© AA / Serhat Çakıcı

Güneş'te bir patlamameydana gelmişti ve uzmanlar, Güneş'ten gelen hızlı bir enerji patlamasının Dünya’ya ulaşabileceğini duyurmuştu.

Güneş&#x27;te bir patlamameydana gelmişti ve uzmanlar, Güneş&#x27;ten gelen hızlı bir enerji patlamasının Dünya’ya ulaşabileceğini duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Serhat Çakıcı

Güneş'te bir patlamameydana gelmişti ve uzmanlar, Güneş'ten gelen hızlı bir enerji patlamasının Dünya’ya ulaşabileceğini duyurmuştu.

© AA / Davut Genç

10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00 civarında etkili olacağı tahmin edilen etkiler, gerçekleşti.

10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00 civarında etkili olacağı tahmin edilen etkiler, gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Davut Genç

10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00 civarında etkili olacağı tahmin edilen etkiler, gerçekleşti.

© AA / Davut Genç

Güneş'te gerçekleşen güçlü jeomanyetik fırtınanın etkileriyle Türkiye'de kuzey ışıkları görüldü.

Güneş&#x27;te gerçekleşen güçlü jeomanyetik fırtınanın etkileriyle Türkiye&#x27;de kuzey ışıkları görüldü. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Davut Genç

Güneş'te gerçekleşen güçlü jeomanyetik fırtınanın etkileriyle Türkiye'de kuzey ışıkları görüldü.

© AA / Davut Genç

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş&#x27;ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya&#x27;nın Kocaali ilçesinden de gözlendi. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Davut Genç

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.

© AA / Serhat Çakıcı

Sakarya'nın yanı sıra, Kastamonu’nun Abana ilçesinde Kuzey Işıkları gözlendi.

Sakarya&#x27;nın yanı sıra, Kastamonu’nun Abana ilçesinde Kuzey Işıkları gözlendi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Serhat Çakıcı

Sakarya'nın yanı sıra, Kastamonu’nun Abana ilçesinde Kuzey Işıkları gözlendi.

© AA / Davut Genç

Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye'nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş&#x27;te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye&#x27;nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Davut Genç

Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye'nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti.

© AA / Davut Genç

Kuzey ışıkları Türkiye'de yeniden gözlemlendi.

Kuzey ışıkları Türkiye&#x27;de yeniden gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Davut Genç

Kuzey ışıkları Türkiye'de yeniden gözlemlendi.

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