Türkiye'den kuzey ışıkları manzaraları

Güneş'te bir patlamameydana gelmişti ve uzmanlar, Güneş'ten gelen hızlı bir enerji patlamasının Dünya’ya ulaşabileceğini duyurmuştu.
Güneş'te bir patlamameydana gelmişti ve uzmanlar, Güneş'ten gelen hızlı bir enerji patlamasının Dünya’ya ulaşabileceğini duyurmuştu.
10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00 civarında etkili olacağı tahmin edilen etkiler, gerçekleşti.
10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00 civarında etkili olacağı tahmin edilen etkiler, gerçekleşti.
Güneş'te gerçekleşen güçlü jeomanyetik fırtınanın etkileriyle Türkiye'de kuzey ışıkları görüldü.
Güneş'te gerçekleşen güçlü jeomanyetik fırtınanın etkileriyle Türkiye'de kuzey ışıkları görüldü.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.
Sakarya'nın yanı sıra, Kastamonu’nun Abana ilçesinde Kuzey Işıkları gözlendi.
Sakarya'nın yanı sıra, Kastamonu’nun Abana ilçesinde Kuzey Işıkları gözlendi.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye'nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye'nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti.
Kuzey ışıkları Türkiye'de yeniden gözlemlendi.
Kuzey ışıkları Türkiye'de yeniden gözlemlendi.