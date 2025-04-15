https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/icisleri-bakan-yardimcisi-turandan-imamoglu-icin-imzaya-sert-tepki-biz-de-chp-kapatilsin-kampanyasi-1095396893.html
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan 'İmamoğlu için imzaya' sert tepki: 'Biz de CHP kapatılsın kampanyası mı başlatalım?'
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan 'İmamoğlu için imzaya' sert tepki: 'Biz de CHP kapatılsın kampanyası mı başlatalım?'
Sputnik Türkiye
Karabük’te temaslarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştirerek, "CHP'ye kayyum atansın... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T10:52+0300
2025-04-15T10:52+0300
2025-04-15T10:52+0300
poli̇ti̇ka
bülent turan
ekrem i̇mamoğlu
karabük
menderes
chp
karabük valiliği
boykot, tecrit, yaptırım (bds) hareketi
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük ziyareti sırasında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, özellikle CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştirerek, sert söylemlerde bulundu.Turan, “İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası mı yapalım? Kayyum atansın CHP’ye, imza toplayalım mı?” sözleriyle dikkat çekti.Karabük’te hayvan hakları toplantısına katıldıBülent Turan, Karabük Valiliği’nde düzenlenen Hayvanları Koruma Kanunu toplantısında, belediyelerin sorumluluklarını hatırlatarak sahipsiz hayvanların önlenmesi gerektiğini belirtti.CHP Lideri Özgür Özel’e sert eleştiriCHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Savaşa hazır mısınız?” açıklamasını eleştiren Turan, bu sözlerin siyasetin doğasına uymadığını belirtti: “Savaş ne demek? Sokak çağrısı ne demek? Bu demokrasiye zarar verir.”Tarihi siyasi örneklerle karşılık verdiTuran, geçmişte yaşanan siyasi süreçleri hatırlatarak, Erdoğan’ın hapis süreci, Erbakan’ın partisi ve Menderes’in idamını örnek gösterdi. “O dönemlerde kimse sokağa çağırmadı, sabırla mücadele edildi” dedi.“CHP’ye kayyum çağrısı mı yapalım?”Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştiren Turan, “Her şeyin bir usulü vardır” diyerek, bu tür girişimlerin demokratik kurallara uygun olmadığını savundu.Boykot tepkisi: “Bir tane yabancı marka bile yoktu”CHP’nin bazı markalara yönelik boykot çağrılarına değinen Turan, “Neyi neden boykot ettiğini bilmeyen bir anlayışla bu ülke yönetilemez” şeklinde konuştu.
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bülent turan, ekrem i̇mamoğlu, karabük, menderes, chp, karabük valiliği, boykot, tecrit, yaptırım (bds) hareketi
bülent turan, ekrem i̇mamoğlu, karabük, menderes, chp, karabük valiliği, boykot, tecrit, yaptırım (bds) hareketi
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan 'İmamoğlu için imzaya' sert tepki: 'Biz de CHP kapatılsın kampanyası mı başlatalım?'
Karabük’te temaslarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştirerek, "CHP'ye kayyum atansın kampanyası mı yapalım?" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük ziyareti sırasında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, özellikle CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştirerek, sert söylemlerde bulundu.
Turan, “İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası mı yapalım? Kayyum atansın CHP’ye, imza toplayalım mı?” sözleriyle dikkat çekti.
Karabük’te hayvan hakları toplantısına katıldı
Bülent Turan, Karabük Valiliği’nde düzenlenen Hayvanları Koruma Kanunu toplantısında, belediyelerin sorumluluklarını hatırlatarak sahipsiz hayvanların önlenmesi gerektiğini belirtti.
CHP Lideri Özgür Özel’e sert eleştiri
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Savaşa hazır mısınız?” açıklamasını eleştiren Turan, bu sözlerin siyasetin doğasına uymadığını belirtti: “Savaş ne demek? Sokak çağrısı ne demek? Bu demokrasiye zarar verir.”
Tarihi siyasi örneklerle karşılık verdi
Turan, geçmişte yaşanan siyasi süreçleri hatırlatarak, Erdoğan’ın hapis süreci, Erbakan’ın partisi ve Menderes’in idamını örnek gösterdi. “O dönemlerde kimse sokağa çağırmadı, sabırla mücadele edildi” dedi.
“CHP’ye kayyum çağrısı mı yapalım?”
Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştiren Turan, “Her şeyin bir usulü vardır” diyerek, bu tür girişimlerin demokratik kurallara uygun olmadığını savundu.
Boykot tepkisi: “Bir tane yabancı marka bile yoktu”
CHP’nin bazı markalara yönelik boykot çağrılarına değinen Turan, “Neyi neden boykot ettiğini bilmeyen bir anlayışla bu ülke yönetilemez” şeklinde konuştu.