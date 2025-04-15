https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/icisleri-bakan-yardimcisi-turandan-imamoglu-icin-imzaya-sert-tepki-biz-de-chp-kapatilsin-kampanyasi-1095396893.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan 'İmamoğlu için imzaya' sert tepki: 'Biz de CHP kapatılsın kampanyası mı başlatalım?'

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan 'İmamoğlu için imzaya' sert tepki: 'Biz de CHP kapatılsın kampanyası mı başlatalım?'

Sputnik Türkiye

Karabük’te temaslarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştirerek, "CHP'ye kayyum atansın... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T10:52+0300

2025-04-15T10:52+0300

2025-04-15T10:52+0300

poli̇ti̇ka

bülent turan

ekrem i̇mamoğlu

karabük

menderes

chp

karabük valiliği

boykot, tecrit, yaptırım (bds) hareketi

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük ziyareti sırasında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, özellikle CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştirerek, sert söylemlerde bulundu.Turan, “İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası mı yapalım? Kayyum atansın CHP’ye, imza toplayalım mı?” sözleriyle dikkat çekti.Karabük’te hayvan hakları toplantısına katıldıBülent Turan, Karabük Valiliği’nde düzenlenen Hayvanları Koruma Kanunu toplantısında, belediyelerin sorumluluklarını hatırlatarak sahipsiz hayvanların önlenmesi gerektiğini belirtti.CHP Lideri Özgür Özel’e sert eleştiriCHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Savaşa hazır mısınız?” açıklamasını eleştiren Turan, bu sözlerin siyasetin doğasına uymadığını belirtti: “Savaş ne demek? Sokak çağrısı ne demek? Bu demokrasiye zarar verir.”Tarihi siyasi örneklerle karşılık verdiTuran, geçmişte yaşanan siyasi süreçleri hatırlatarak, Erdoğan’ın hapis süreci, Erbakan’ın partisi ve Menderes’in idamını örnek gösterdi. “O dönemlerde kimse sokağa çağırmadı, sabırla mücadele edildi” dedi.“CHP’ye kayyum çağrısı mı yapalım?”Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasını eleştiren Turan, “Her şeyin bir usulü vardır” diyerek, bu tür girişimlerin demokratik kurallara uygun olmadığını savundu.Boykot tepkisi: “Bir tane yabancı marka bile yoktu”CHP’nin bazı markalara yönelik boykot çağrılarına değinen Turan, “Neyi neden boykot ettiğini bilmeyen bir anlayışla bu ülke yönetilemez” şeklinde konuştu.

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bülent turan, ekrem i̇mamoğlu, karabük, menderes, chp, karabük valiliği, boykot, tecrit, yaptırım (bds) hareketi