https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/fransa-cezayir-gerilimi-cezayirli-12-diplomat-sinir-disi-edilecek-1095417358.html

Fransa-Cezayir gerilimi: Cezayirli 12 diplomat sınır dışı edilecek

Fransa-Cezayir gerilimi: Cezayirli 12 diplomat sınır dışı edilecek

Sputnik Türkiye

Fransa, Cezayir'in 12 Fransız diplomatı sınır dışı etmesine karşılık olarak 12 Cezayirli diplomatı ülkeden sınır dışı edeceğini ve büyükelçisini geri... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T21:45+0300

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Cezayir'in 12 Fransız diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Fransa da benzer bir hamleyle karşılık verdi.Cezayir, Fransa'nın aralarında bir konsolosluk görevlisinin de bulunduğu üç Cezayir vatandaşını, 2024'te Paris'te kaçırılan muhalif aktivist Amir Boukhors (Amir DZ) davasıyla ilgili olarak 'terör komplosu' suçlamasıyla tutuklamasına tepki olarak 12 Fransız diplomatı sınır dışı etmişti.Fransa, Cezayir'in sınır dışı etme kararına tepki olarak Cezayirli 12 diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Fransız büyükelçisini de Paris'e geri çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/cezayir-ve-fransa-arasinda-gerilim-yukseldi-konsolosluk-calisanlarina-cezayiri-terk-etmeleri-icin-1095388033.html

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fransa, cezayir, cezayir dışişleri bakanlığı, cezayir polisi, cezayir hukuk barosu, sosyal medya fenomeni, mahkeme, mahkeme kararı