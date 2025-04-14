https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/cezayir-ve-fransa-arasinda-gerilim-yukseldi-konsolosluk-calisanlarina-cezayiri-terk-etmeleri-icin-1095388033.html
Cezayir ve Fransa arasında gerilim yükseldi: Konsolosluk çalışanlarına Cezayir'i terk etmeleri için 48 saat süre verildi
Cezayir ve Fransa arasında gerilim yükseldi: Konsolosluk çalışanlarına Cezayir'i terk etmeleri için 48 saat süre verildi
Sputnik Türkiye
Cezayir'le Fransa arasındaki diplomatik gerilim yeniden tırmandı. Cezayir yönetimi, aralarında konsolosluk görevlilerinin de bulunduğu 12 Fransız yetkiliye 48... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T21:36+0300
2025-04-14T21:36+0300
2025-04-14T21:36+0300
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Cezayir, 12 Fransız konsolosluk yetkilisine ülkeyi 48 saat içinde terk etmeleri talimatını verdi.Cezayir’in Fransız yetkilileri sınır dışı etme kararının, Paris’te üç Cezayir vatandaşının gözaltına alınmasının ardından geldiği ifade edildi. Gözaltına alınanlar arasında bir Cezayir konsolosluk görevlisinin de bulunduğu belirtilirken, söz konusu kişilerin sosyal medyada 'Amir DZ' adıyla tanınan ve Cezayir hükümetine muhalif paylaşımlarıyla bilinen influencer Amir Boukhors’un kaçırılmasıyla suçlandığı açıklandı.'Bu karardan vazgeçin'Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir’in sınır dışı kararına sert tepki gösterirken kararın iptal edilmesini istedi. Bakan Barrot, aksi halde Fransa’nın da 'anında karşılık vereceğini' açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/israil-basbakani-netanyahunun-oglu-macrona-hakaret-etti-canin-cehenneme-1095386901.html
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cezayir, fransa, konsolosluk, fahri konsolos, gerilim, diplomatik gerilim, siyasi, siyasi kriz, siyasi çözüm, kuzey afrika
cezayir, fransa, konsolosluk, fahri konsolos, gerilim, diplomatik gerilim, siyasi, siyasi kriz, siyasi çözüm, kuzey afrika
Cezayir ve Fransa arasında gerilim yükseldi: Konsolosluk çalışanlarına Cezayir'i terk etmeleri için 48 saat süre verildi
Cezayir'le Fransa arasındaki diplomatik gerilim yeniden tırmandı. Cezayir yönetimi, aralarında konsolosluk görevlilerinin de bulunduğu 12 Fransız yetkiliye 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri yönünde talimat verdi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerde son yılların en ciddi krizlerinden biri olarak damga vurdu.
Cezayir, 12 Fransız konsolosluk yetkilisine ülkeyi 48 saat içinde terk etmeleri talimatını verdi.
Cezayir’in Fransız yetkilileri sınır dışı etme kararının, Paris’te üç Cezayir vatandaşının gözaltına alınmasının ardından geldiği ifade edildi. Gözaltına alınanlar arasında bir Cezayir konsolosluk görevlisinin de bulunduğu belirtilirken, söz konusu kişilerin sosyal medyada 'Amir DZ' adıyla tanınan ve Cezayir hükümetine muhalif paylaşımlarıyla bilinen influencer Amir Boukhors’un kaçırılmasıyla suçlandığı açıklandı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir’in sınır dışı kararına sert tepki gösterirken kararın iptal edilmesini istedi. Bakan Barrot, aksi halde Fransa’nın da 'anında karşılık vereceğini' açıkladı.