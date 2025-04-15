https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/bakan-ali-yerlikaya-uluslararasi-suc-orgutlerine-operasyonu-acikladi-234-kisi-gozaltinda13-milyar-1095396482.html
Bakan Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine operasyonu açıkladı: 234 kişi gözaltında, 13 milyar TL'ye el konuldu
Bakan Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine operasyonu açıkladı: 234 kişi gözaltında, 13 milyar TL'ye el konuldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası 4 ayrı suç örgütüne yönelik, "Orkinos Bulut" isimli operasyonunun detaylarını açıkladı. 9'u yurt dışında, 225'i... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T10:28+0300
2025-04-15T10:28+0300
2025-04-15T11:43+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası organize uyuşturucu şebekelerine karşı yürütülen "Orkinos-Bulut" Operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 234 üst düzey suç örgütü mensubunun gözaltına alındığını duyurdu.10 kişi kırmızı bültenle aranıyorduOperasyon kapsamında yakalananlar arasında 10 kişinin kırmızı bültenle arandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, operasyonların halen sürdüğünü ve suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.13 milyar TL’lik mal varlığına el konduMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan tespitler doğrultusunda, operasyon kapsamında 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payı ve banka hesaplarına el konuldu. Toplamda yaklaşık 13 milyar TL’lik mal varlığı devlet kontrolüne alındı.Organize suçlara ağır darbeYerlikaya, hedeflerinde 4 ayrı uyuşturucu satan suç örgütünün olduğunu belirtti. Bu örgütlerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil; kara para aklama, kasten adam öldürme, silahla yaralama, adam kaçırma ve şantaj gibi ağır suçlara da karıştıkları tespit edildi.Europol iş birliği vurgusuOperasyonda Europol’ün kritik bir rol oynadığını belirten Yerlikaya, Türk polislerinin Europol merkezinde Avrupalı analizcilerle birlikte çalıştığını ve suç ağlarının ortak operasyonlarla ortaya çıkarıldığını ifade etti. "Bu iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi" diyen Yerlikaya, Avrupa genelindeki zehir tacirlerine büyük darbe indirildiğini söyledi.Bakan Yerlikaya, “Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Onları karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz” diye konuştu.
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ali yerlikaya, organize suç, organize suç örgütü, operasyon
ali yerlikaya, organize suç, organize suç örgütü, operasyon
Bakan Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine operasyonu açıkladı: 234 kişi gözaltında, 13 milyar TL'ye el konuldu
10:28 15.04.2025 (güncellendi: 11:43 15.04.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası 4 ayrı suç örgütüne yönelik, "Orkinos Bulut" isimli operasyonunun detaylarını açıkladı. 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 13 milyar liralık malvarlığına el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası organize uyuşturucu şebekelerine karşı yürütülen "Orkinos-Bulut" Operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 234 üst düzey suç örgütü mensubunun gözaltına alındığını duyurdu.
10 kişi kırmızı bültenle aranıyordu
Operasyon kapsamında yakalananlar arasında 10 kişinin kırmızı bültenle arandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, operasyonların halen sürdüğünü ve suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
13 milyar TL’lik mal varlığına el kondu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan tespitler doğrultusunda, operasyon kapsamında 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payı ve banka hesaplarına el konuldu. Toplamda yaklaşık 13 milyar TL’lik mal varlığı devlet kontrolüne alındı.
Organize suçlara ağır darbe
Yerlikaya, hedeflerinde 4 ayrı uyuşturucu satan suç örgütünün olduğunu belirtti. Bu örgütlerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil; kara para aklama, kasten adam öldürme, silahla yaralama, adam kaçırma ve şantaj gibi ağır suçlara da karıştıkları tespit edildi.
Europol iş birliği vurgusu
Operasyonda Europol’ün kritik bir rol oynadığını belirten Yerlikaya, Türk polislerinin Europol merkezinde Avrupalı analizcilerle birlikte çalıştığını ve suç ağlarının ortak operasyonlarla ortaya çıkarıldığını ifade etti. "Bu iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi" diyen Yerlikaya, Avrupa genelindeki zehir tacirlerine büyük darbe indirildiğini söyledi.
Bakan Yerlikaya, “Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Onları karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz” diye konuştu.