https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/survivor-hikmet-turkiyeye-donmekten-kacti-mi-odul-oyununu-bilerek-kaybetti-1095395067.html

Survivor Hikmet Türkiye’ye dönmekten kaçtı mı? Ödül oyununu bilerek kaybetti

Survivor Hikmet Türkiye’ye dönmekten kaçtı mı? Ödül oyununu bilerek kaybetti

Sputnik Türkiye

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Türkiye’ye 24 saatliğine dönüş hakkı tanıyan ödül oyununu bilerek kaybetti. Hakkında tutuklama kararı bulunan Tuğsuz’un... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T09:35+0300

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türki̇ye

hikmet tuğsuz

survivor

yarışma

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Survivor All Star 2024 yarışmasında mücadele eden Hikmet Tuğsuz, kazanan yarışmacının 24 saatliğine Türkiye’ye gönderileceği ödül oyununu bilerek kaybetmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Tuğsuz’un oyun sırasında sergilediği isteksiz tavırlar ve elindeki topları bilinçli olarak yere düşürmesi, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.Hakkında tutuklama kararı var38 yaşındaki yarışmacı Hikmet Tuğsuz hakkında, daha önce alınan bir ceza sonrası denetimli serbestlikle salıverildiği ve yurt dışı yasağının kaldırılması sonrası Survivor yarışmasına katıldığı biliniyor. Ancak yargılama sürecinde Tuğsuz'un iki yeni suça daha karıştığı ortaya çıkmıştı.Villa dolandırıcılığı ve silahla yaralama suçlarıTuğsuz hakkında “45 milyonluk villa dolandırıcılığı” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor. Tuğsuz’un Türkiye’ye döner dönmez cezaevine gönderileceği ifade ediliyordu.

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hikmet tuğsuz , survivor, yarışma