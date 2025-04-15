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Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 67 yaşındaki zanlı tutuklandı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T17:52+0300
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son dakika
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İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D.A. gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip ede zanlı ifadesinde, "Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım” demişti. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklandı.Bakan Yerlikaya duyurmuştuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelinin görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya paylaşımına "Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" demişti.
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mattia ahmet minguzzi, son dakika, gözaltı, ali yerlikaya
mattia ahmet minguzzi, son dakika, gözaltı, ali yerlikaya

Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli tutuklandı

17:52 15.04.2025 (güncellendi: 17:58 15.04.2025)
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
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Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 67 yaşındaki zanlı tutuklandı.
İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D.A. gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip ede zanlı ifadesinde, "Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım” demişti. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklandı.

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.
Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelinin görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya paylaşımına "Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" demişti.
Trabzonspor, tribünün adını Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
YAŞAM
Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Trabzonspor tribününe verildi
Dün, 16:09
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