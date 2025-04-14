Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Trabzonspor tribününe verildi
16:09 14.04.2025 (güncellendi: 16:15 14.04.2025)
© FotoğrafTrabzonspor, tribünün adını Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirdi
© Fotoğraf
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Trabzonspor Kulübü, Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adını, “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirdi.
İstanbul Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, koyu bir futbol taraftarıydı. Trabzonspor'dan bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor Kulübü olarak, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız.
Bu karar, sadece bir ismin değil; vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet’in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti.
Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir.
Trabzonspor olarak, gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız. Bu tribün artık yalnızca bir yer değil, aynı zamanda bir değerin, bir duruşun ve bir çağrının adı olacak."
İstanbul, Kadıköy'de 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte gittiği bit pazarında, B.B. ve U.B.arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.