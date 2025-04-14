https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/yeni-resmi-bayram-geliyor-kanun-teklifi-verildi-1095380820.html
Yeni resmi bayram geliyor: Kanun teklifi verildi
Yeni resmi bayram geliyor: Kanun teklifi verildi
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Cumhurbaşkanı... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T15:48+0300
2025-04-14T15:48+0300
2025-04-14T15:48+0300
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Nevruz Bayramı, Türkiye’de resmi bayram olma yolunda. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız” demişti.Erdoğan, konuşmasında ayrıca, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" ifadelerini kullanmıştı.Nevruz nedir, ne zaman kutlanır?Nevruz, her yıl 21 Mart’ta kutlanan, doğanın uyanışını ve baharın gelişini simgeleyen köklü bir gelenektir. Tarih boyunca Türk, İran, Orta Asya ve Orta Doğu halkları tarafından kutlanan bu bayram, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.
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Yeni resmi bayram geliyor: Kanun teklifi verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek verdiği teklif yasalaşırsa, Nevruz Türkiye’de resmi bayram olarak kutlanacak.
Nevruz Bayramı, Türkiye’de resmi bayram olma yolunda. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız” demişti.
Erdoğan, konuşmasında ayrıca, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Nevruz nedir, ne zaman kutlanır?
Nevruz, her yıl 21 Mart’ta kutlanan, doğanın uyanışını ve baharın gelişini simgeleyen köklü bir gelenektir. Tarih boyunca Türk, İran, Orta Asya ve Orta Doğu halkları tarafından kutlanan bu bayram, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.