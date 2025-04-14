https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/yeni-resmi-bayram-geliyor-kanun-teklifi-verildi-1095380820.html

Yeni resmi bayram geliyor: Kanun teklifi verildi

Yeni resmi bayram geliyor: Kanun teklifi verildi

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Cumhurbaşkanı... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T15:48+0300

2025-04-14T15:48+0300

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nevruz bayramı

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Nevruz Bayramı, Türkiye’de resmi bayram olma yolunda. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak ilan edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız” demişti.Erdoğan, konuşmasında ayrıca, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevisi, Sünnisiyle Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" ifadelerini kullanmıştı.Nevruz nedir, ne zaman kutlanır?Nevruz, her yıl 21 Mart’ta kutlanan, doğanın uyanışını ve baharın gelişini simgeleyen köklü bir gelenektir. Tarih boyunca Türk, İran, Orta Asya ve Orta Doğu halkları tarafından kutlanan bu bayram, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.

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