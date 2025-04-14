https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/morgan-stanley-tcmbden-sahin-hamlesi-bekliyor-17-nisanda-surpriz-faiz-karari-mi-geliyor-1095374501.html

Morgan Stanley TCMB’den 'şahin' hamlesi bekliyor: 17 Nisan’da sürpriz faiz kararı mı geliyor?

Morgan Stanley TCMB’den 'şahin' hamlesi bekliyor: 17 Nisan’da sürpriz faiz kararı mı geliyor?

Sputnik Türkiye

Morgan Stanley analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında “şahin” bir sürpriz yapabileceğine dikkat... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T13:08+0300

2025-04-14T13:08+0300

2025-04-14T13:08+0300

ekonomi̇

morgan stanley

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

faiz

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faiz oranı

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Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analistlere göre, bu toplantıda “şahin bir sürpriz” ihtimali masada.“Şahin sürpriz” ne anlama geliyor?Morgan Stanley'nin yayımladığı değerlendirmede, toplantıda politika faizinde artış ya da faiz koridorunun üst bandında sıkılaştırma gibi adımların gündeme gelebileceği ifade edildi. Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın da aralarında yer aldığı yedi analist, bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.Piyasalar sinyal arıyor17 Nisan’da açıklanacak karar, sadece faiz oranlarını değil, aynı zamanda TCMB’nin para politikası yönelimini de ortaya koyacak. Analistler, bu toplantının özellikle enflasyonla mücadelede atılacak adımlar açısından belirleyici olacağını vurguluyor.TCMB’nin son adımları yakından takip ediliyorMart ayında faiz artırımıyla piyasaları şaşırtan TCMB, sıkı para politikasına bağlılığını yinelemişti. 17 Nisan’daki PPK toplantısında da benzer bir kararlılığın gösterilip gösterilmeyeceği merakla bekleniyor. Ekonomistler, sözlü yönlendirmelerin de en az faiz kararları kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

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