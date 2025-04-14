https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/morgan-stanley-tcmbden-sahin-hamlesi-bekliyor-17-nisanda-surpriz-faiz-karari-mi-geliyor-1095374501.html
Morgan Stanley TCMB’den 'şahin' hamlesi bekliyor: 17 Nisan’da sürpriz faiz kararı mı geliyor?
Morgan Stanley TCMB’den 'şahin' hamlesi bekliyor: 17 Nisan’da sürpriz faiz kararı mı geliyor?
Sputnik Türkiye
Morgan Stanley analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında “şahin” bir sürpriz yapabileceğine dikkat... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T13:08+0300
2025-04-14T13:08+0300
2025-04-14T13:08+0300
ekonomi̇
morgan stanley
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz
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faiz oranı
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Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analistlere göre, bu toplantıda “şahin bir sürpriz” ihtimali masada.“Şahin sürpriz” ne anlama geliyor?Morgan Stanley'nin yayımladığı değerlendirmede, toplantıda politika faizinde artış ya da faiz koridorunun üst bandında sıkılaştırma gibi adımların gündeme gelebileceği ifade edildi. Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın da aralarında yer aldığı yedi analist, bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.Piyasalar sinyal arıyor17 Nisan’da açıklanacak karar, sadece faiz oranlarını değil, aynı zamanda TCMB’nin para politikası yönelimini de ortaya koyacak. Analistler, bu toplantının özellikle enflasyonla mücadelede atılacak adımlar açısından belirleyici olacağını vurguluyor.TCMB’nin son adımları yakından takip ediliyorMart ayında faiz artırımıyla piyasaları şaşırtan TCMB, sıkı para politikasına bağlılığını yinelemişti. 17 Nisan’daki PPK toplantısında da benzer bir kararlılığın gösterilip gösterilmeyeceği merakla bekleniyor. Ekonomistler, sözlü yönlendirmelerin de en az faiz kararları kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.
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morgan stanley, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı
morgan stanley, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı
Morgan Stanley TCMB’den 'şahin' hamlesi bekliyor: 17 Nisan’da sürpriz faiz kararı mı geliyor?
Morgan Stanley analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında “şahin” bir sürpriz yapabileceğine dikkat çekiyor. Faiz artışı ya da faiz koridorunda ilave sıkılaştırma ihtimali öne çıkarken, toplantı piyasalarda para politikasının seyri açısından dönüm noktası olabilir.
Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analistlere göre, bu toplantıda “şahin bir sürpriz” ihtimali masada.
“Şahin sürpriz” ne anlama geliyor?
Morgan Stanley'nin
yayımladığı değerlendirmede, toplantıda politika faizinde artış
ya da faiz koridorunun üst bandında sıkılaştırma
gibi adımların gündeme gelebileceği ifade edildi. Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın da aralarında yer aldığı yedi analist, bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
17 Nisan’da açıklanacak karar, sadece faiz oranlarını değil, aynı zamanda TCMB’nin para politikası yönelimini
de ortaya koyacak. Analistler, bu toplantının özellikle enflasyonla mücadelede atılacak adımlar açısından belirleyici olacağını vurguluyor.
TCMB’nin son adımları yakından takip ediliyor
Mart ayında faiz artırımıyla piyasaları şaşırtan TCMB, sıkı para politikasına bağlılığını yinelemişti. 17 Nisan’daki PPK toplantısında da benzer bir kararlılığın gösterilip gösterilmeyeceği merakla bekleniyor. Ekonomistler, sözlü yönlendirmelerin de en az faiz kararları kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.