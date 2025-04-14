https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/gobeklitepenin-12-bin-yillik-sirri-romada-kolezyumu-buyuledi-milyonlar-gormek-icin-yaristi-1095374880.html

Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık sırrı Roma’da: Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı

Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık sırrı Roma’da: Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı

Sputnik Türkiye

Göbeklitepe’nin gizemini Roma’ya taşıyan “Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi, Kolezyum’da 5 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştı. 21 Nisan’da kapanacak sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ziyaret edecek.

2025-04-14T13:24+0300

2025-04-14T13:24+0300

2025-04-14T13:25+0300

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İnsanlık tarihinin bilinen en eski anıtsal yapısı olan Göbeklitepe, Roma’daki büyüleyici serüveninde son viraja girdi. “Kutsal Bir Yerin Gizemi” adlı sergi, antik dünyanın en görkemli yapılarından biri olan Kolezyum'da milyonlarca kişiyi ağırlarken, 21 Nisan’da kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.Bakan Ersoy Kolezyum’da Finali İzleyecekSergiyi başlatan isim olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’nin bu etkileyici tanıtım yolculuğunun finaline bizzat katılacak. Bakan Ersoy’un ziyareti, hem serginin etkilerini değerlendirmek hem de Göbeklitepe’nin küresel yolculuğunun bir sonraki adımlarına ışık tutmak açısından kritik önem taşıyor.Tarihi Yapılar Arasında Zaman YolculuğuGöbeklitepe’nin 12 bin yıllık gizemi, Roma’nın 2 bin yıllık taş duvarlarında yankılanarak, ziyaretçilere zamanlar arası bir deneyim sundu. Sergi boyunca Kolezyum’un sessizliği, Anadolu’nun kadim sesleriyle doldu. Tarih, kültür ve arkeoloji, Roma’nın kalbinde unutulmaz bir şekilde kesişti.5 Milyonu Aşkın Ziyaretçiyle Buluştuİtalya’nın başkenti Roma’da 5 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği sergi, hem uluslararası arkeoloji çevrelerinde hem de geniş kitlelerde büyük ilgi uyandırdı. Göbeklitepe’nin Avrupa’daki bu güçlü temsili, Türkiye’nin kültürel diplomasi stratejileri açısından da önemli bir adım oldu.Yeni Rotalar Yolda: Göbeklitepe’nin Yolculuğu BitmiyorSerginin Roma’daki bölümü sona ererken, Göbeklitepe’nin dünya turu devam edecek. Bakan Ersoy’un değerlendirmeleri, yeni sergi noktaları, uluslararası iş birlikleri ve tanıtım stratejilerine dair merak edilen soruları da gündeme taşıyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/tarih-oncesi-gizem-karahantepede-calisan-arkeologlar-beyaz-kiyafetlerle-portal-kapisi-arayan-1090251720.html

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