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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu, Macron'a hakaret etti: 'Canın cehenneme'
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu, Macron'a hakaret etti: 'Canın cehenneme'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin devletini tanıma ihtimaline sert ve küfürlü... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T19:16+0300
2025-04-14T19:16+0300
dünya
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avrupa
emmanuel macron
fransa
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Netanyahu’nun oğlu Yair, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Filistin’i tanıma planına küfürle tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından Macron’a doğrudan “Canın cehenneme” yazan Yair Netanyahu, ardından “Yeni Kaledonya’nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası’nın bağımsızlığına evet! Korsika’nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi’nin bağımsızlığına evet! Fransız Guyanası’nın bağımsızlığına evet!” diyerek Fransa’nın kendi toprakları için bağımsızlık isteyen bölgelerine gönderme yaptı.Binyamin Netanyahu ise bu paylaşım üzerine yaptığı açıklamada, oğlunun üslubunu uygun bulmadığını ve bu dilden ötürü özür dilediğini söyledi. Ancak oğlunun gerçek bir Siyonist olduğunu ve İsrail’in geleceği için endişelendiğini de belirtti.Başbakan Netanyahu ayrıca Macron’un Filistin devletini tanıma fikrini eleştirerek bunun “büyük bir hata” olduğunu söyledi. Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırılarına atıfta bulunan Netanyahu, ne Hamas’ın ne de Filistin Yönetimi’nin bu saldırıları kınamadığını ve bu durumun Filistinlilerin İsrail’e gerçek yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/benyamin-netanyahu-turkiye-suriyede-askeri-usler-kurmak-istiyor-ve-bu-israil-icin-bir-tehlike-1095232334.html
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yair netanyahu, avrupa, emmanuel macron, fransa, cumhurbaşkanı
yair netanyahu, avrupa, emmanuel macron, fransa, cumhurbaşkanı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu, Macron'a hakaret etti: 'Canın cehenneme'

19:16 14.04.2025
© AP PhotoMacron Netanyahu
Macron Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© AP Photo
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin devletini tanıma ihtimaline sert ve küfürlü ifadelerle tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Macron’dan oğlunun üslubu nedeniyle özür diledi.
Netanyahu’nun oğlu Yair, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Filistin’i tanıma planına küfürle tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından Macron’a doğrudan “Canın cehenneme” yazan Yair Netanyahu, ardından “Yeni Kaledonya’nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası’nın bağımsızlığına evet! Korsika’nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi’nin bağımsızlığına evet! Fransız Guyanası’nın bağımsızlığına evet!” diyerek Fransa’nın kendi toprakları için bağımsızlık isteyen bölgelerine gönderme yaptı.
Binyamin Netanyahu ise bu paylaşım üzerine yaptığı açıklamada, oğlunun üslubunu uygun bulmadığını ve bu dilden ötürü özür dilediğini söyledi. Ancak oğlunun gerçek bir Siyonist olduğunu ve İsrail’in geleceği için endişelendiğini de belirtti.
Başbakan Netanyahu ayrıca Macron’un Filistin devletini tanıma fikrini eleştirerek bunun “büyük bir hata” olduğunu söyledi. Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırılarına atıfta bulunan Netanyahu, ne Hamas’ın ne de Filistin Yönetimi’nin bu saldırıları kınamadığını ve bu durumun Filistinlilerin İsrail’e gerçek yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade etti.
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