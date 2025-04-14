https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/amasya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-fay-hattini-isaret-etti-ahmet-ercan-onemsenmeli-diyerek-1095367235.html

Amasya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür fay hattını işaret etti: Ahmet Ercan 'önemsenmeli' diyerek uyardı

Amasya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür fay hattını işaret etti: Ahmet Ercan 'önemsenmeli' diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

Amasya'nın Taşova ilçesinde dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T10:19+0300

2025-04-14T10:19+0300

2025-04-14T10:19+0300

türki̇ye

deprem

naci görür

amasya

ali yerlikaya

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

merzifon

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Amasya’nın Taşova ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.55 sularında kaydedilen deprem, yerin 6.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı.İçişleri Bakanı: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadıDepremin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.Naci Görür: Endişe edilecek bir şey yokYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) ana kolu üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Destek-Taşovası, Amasya’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem KAF’ın ana kolu uzerinde. Endişe edilecek birşey yok. Çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay."Ahmet Ercan’dan farklı yorum: Önemli bir depremdiYer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, Amasya Taşova’daki depremin önemsenmesi gereken bir hareketlilik olduğunu ifade etti. Sosyal medya paylaşımında, “Amasya Taşova M4,6 depremi KAK kuşağı üzerinde önemsenecek bir depremdir. Amasya- Merzifon’un deprem için hazırlandığını yazmıştım. Ancak bu deprem o deprem değil” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/deprem-haritasi-guncellendi-afad-guvenli-bolgeler-listesini-acikladi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-1095363106.html

türki̇ye

amasya

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

merzifon

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deprem, naci görür, amasya, ali yerlikaya, kuzey anadolu fay hattı (kaf), merzifon, afad