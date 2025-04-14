https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ahmet-minguzzinin-mezarinin-tahrip-edilmesiyle-ilgili-67-yasindaki-supheli-gozaltina-alindi-1095387826.html
Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki şüphelinin... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T21:18+0300
2025-04-14T21:18+0300
2025-04-14T21:26+0300
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ali yerlikaya
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İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D.A. gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi. Gözlaltına alınarak emniyete getirilen şüphelinin görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya paylaşımına "Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle son verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mattia-ahmet-minguzzinin-adi-trabzonspor-tribununde-yasayacak-1095381887.html
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mattia ahmet minguzzi, son dakika, gözaltı, ali yerlikaya
mattia ahmet minguzzi, son dakika, gözaltı, ali yerlikaya
Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
21:18 14.04.2025 (güncellendi: 21:26 14.04.2025)
İçişleri Bakanı Yerlikaya bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D.A. gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.
Gözlaltına alınarak emniyete getirilen şüphelinin görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya paylaşımına "Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle son verdi.