https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/sivasspor---fenerbahce-maci-ne-zaman-hangi-kanalda--1095356397.html

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 32. haftasında bugün saat 19.00’da Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Türk hakem Yasin... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

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Sivasspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşma bugün Sivas'ta oynanacak.Mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.00’da Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek liderlik yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Ev sahibi Sivasspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak küme düşme hattından uzaklaşmak için sahada olacak.TFF açıklamasına göre Yasin Kol maçın yönetimini üstlenecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yaparken, dördüncü hakem olarak Gürcan Hasova görev alacak. VAR hakeminin ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Alman hakem Markus Schmidt olacağı ifade edildi.Muhtemel 11’ler şu şekilde:Sivasspor: Vural, Çiftçi, Paluli, Radakovic, Charisis, Moutoussamy, Ciğerci, Bekiroğlu, Manaj, Rodrigues, Böke.Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, Tadic, Fred, Amrabat, İsmail Yüksek, Szymanski, Dzeko, Maximin.Bugün hangi maçlar var?13 Nisan 2025 Süper Lig maç programı:

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