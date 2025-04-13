https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/sivasspor---fenerbahce-maci-ne-zaman-hangi-kanalda--1095356397.html
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 32. haftasında bugün saat 19.00’da Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Türk hakem Yasin... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T15:11+0300
2025-04-13T15:11+0300
2025-04-13T15:12+0300
spor
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Sivasspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşma bugün Sivas'ta oynanacak.Mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.00’da Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek liderlik yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Ev sahibi Sivasspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak küme düşme hattından uzaklaşmak için sahada olacak.TFF açıklamasına göre Yasin Kol maçın yönetimini üstlenecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yaparken, dördüncü hakem olarak Gürcan Hasova görev alacak. VAR hakeminin ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Alman hakem Markus Schmidt olacağı ifade edildi.Muhtemel 11’ler şu şekilde:Sivasspor: Vural, Çiftçi, Paluli, Radakovic, Charisis, Moutoussamy, Ciğerci, Bekiroğlu, Manaj, Rodrigues, Böke.Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, Tadic, Fred, Amrabat, İsmail Yüksek, Szymanski, Dzeko, Maximin.Bugün hangi maçlar var?13 Nisan 2025 Süper Lig maç programı:
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maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sivas, sivas valiliği, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda?
15:11 13.04.2025 (güncellendi: 15:12 13.04.2025)
Süper Lig’in 32. haftasında bugün saat 19.00’da Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek, karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sivasspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşma bugün Sivas'ta oynanacak.
Mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.00’da Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek liderlik yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Ev sahibi Sivasspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak küme düşme hattından uzaklaşmak için sahada olacak.
TFF açıklamasına göre Yasin Kol maçın yönetimini üstlenecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yaparken, dördüncü hakem olarak Gürcan Hasova görev alacak. VAR hakeminin ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Alman hakem Markus Schmidt olacağı ifade edildi.
Muhtemel 11’ler şu şekilde:
Sivasspor: Vural, Çiftçi, Paluli, Radakovic, Charisis, Moutoussamy, Ciğerci, Bekiroğlu, Manaj, Rodrigues, Böke.
Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, Tadic, Fred, Amrabat, İsmail Yüksek, Szymanski, Dzeko, Maximin.
13 Nisan 2025 Süper Lig maç programı:
16:00
Gaziantep FK - Hatayspor
16:00
Kayserispor - Kasımpaşa
19:00
Sivasspor - Fenerbahçe
19:00
Trabzonspor - Çaykur Rizespor