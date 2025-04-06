https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/fenerbahce-trabzonspor-maci-ne-zaman-saat-kacta-1095173480.html
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında taraftarı önünde Trabzonspor ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Kritik Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi... 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T12:39+0300
2025-04-06T12:39+0300
2025-04-06T12:39+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
türkiye
jose mourinho
fred
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Trendyol Süper Lig'de bugün derbi günü. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı hakemi kim?Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde gözler Tadic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri gibi oyuncularda olacak. Konuk ekip Trabzonspor ise geride kalan haftalarda 9’ar galibiyet ve beraberlik elde ederken 36 puan topladı. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor.Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?Süper Lig’de 30. hafta derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.İki takımın 137. karşılaşmasıRekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/baris-alper-yilmazin-babasindan-fenerbahceli-isme-cagri-psikolojik-destek-alsin-1095172247.html
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında taraftarı önünde Trabzonspor ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Kritik Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de bugün derbi günü.
Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı hakemi kim?
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde gözler Tadic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri gibi oyuncularda olacak. Konuk ekip Trabzonspor ise geride kalan haftalarda 9’ar galibiyet ve beraberlik elde ederken 36 puan topladı. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig’de 30. hafta derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İki takımın 137. karşılaşması
Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.