https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/kar-yagisi-etkisini-gosterdi-14-nisanda-hangi-illerde-okullar-tatil-1095360930.html

Kar yağışı etkisini gösterdi: 14 Nisan'da hangi illerde okullar tatil?

Kar yağışı etkisini gösterdi: 14 Nisan'da hangi illerde okullar tatil?

Sputnik Türkiye

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

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Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da okullar bir günlüğüne tatil edildi.14 Nisan Pazartesi günü ülkenin bir kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'da eğitime bir günlük ara verildi. Kastamonu tatil olduMuş'ta okullara kar engeliKarabük'te okullar 1 gün tatilBartın'da taşımalı eğitime ara Çorum'da okullar tatil oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yarin-okullar-tatil-mi-11-nisan-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-seo-1095301249.html

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