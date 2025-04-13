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Kar yağışı etkisini gösterdi: 14 Nisan'da hangi illerde okullar tatil?
Kar yağışı etkisini gösterdi: 14 Nisan'da hangi illerde okullar tatil?
Sputnik Türkiye
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
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Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da okullar bir günlüğüne tatil edildi.14 Nisan Pazartesi günü ülkenin bir kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'da eğitime bir günlük ara verildi. Kastamonu tatil olduMuş'ta okullara kar engeliKarabük'te okullar 1 gün tatilBartın'da taşımalı eğitime ara Çorum'da okullar tatil oldu
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kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, okul, yatılı okul, okul servisi, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim
kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, okul, yatılı okul, okul servisi, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim

Kar yağışı etkisini gösterdi: 14 Nisan'da hangi illerde okullar tatil?

22:00 13.04.2025
© AAOkullara kar tatili
Okullara kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2025
© AA
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Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar ile kreşli annelere idari izin hakkı tanındı.
Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da okullar bir günlüğüne tatil edildi.
14 Nisan Pazartesi günü ülkenin bir kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'da eğitime bir günlük ara verildi.

Kastamonu tatil oldu

Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde: Taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi.
Pınarbaşı ilçesinde: Tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Muş'ta okullara kar engeli

İl genelinde (üniversiteler hariç) tüm resmi ve özel okullar tatil edildi.
Kamu çalışanları için ek tedbirleri alınarak Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel, Anaokulu/kreşe çocuğu giden kadın personel, idari izinli sayılacak.

Karabük'te okullar 1 gün tatil

İl genelindeki tüm okullarda (resmi ve özel) eğitime 1 gün ara verildi.

Bartın'da taşımalı eğitime ara

Bartın'ın Ulus ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Çorum'da okullar tatil oldu

Boğazkale ilçesinde: Tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.
Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde: Taşımalı eğitim öğleden sonra durduruldu.
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
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Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan tatil olan il ve ilçeler hangisi?
10 Nisan, 22:45
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