https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/kar-yagisi-etkisini-gosterdi-14-nisanda-hangi-illerde-okullar-tatil-1095360930.html
Kar yağışı etkisini gösterdi: 14 Nisan'da hangi illerde okullar tatil?
Kar yağışı etkisini gösterdi: 14 Nisan'da hangi illerde okullar tatil?
Sputnik Türkiye
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T22:00+0300
2025-04-13T22:00+0300
2025-04-13T22:00+0300
türki̇ye
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
okul
yatılı okul
okul servisi
eğitim
yüz yüze eğitim
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Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da okullar bir günlüğüne tatil edildi.14 Nisan Pazartesi günü ülkenin bir kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'da eğitime bir günlük ara verildi. Kastamonu tatil olduMuş'ta okullara kar engeliKarabük'te okullar 1 gün tatilBartın'da taşımalı eğitime ara Çorum'da okullar tatil oldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yarin-okullar-tatil-mi-11-nisan-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-seo-1095301249.html
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kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, okul, yatılı okul, okul servisi, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim
kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, okul, yatılı okul, okul servisi, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim
Kar yağışı etkisini gösterdi: 14 Nisan'da hangi illerde okullar tatil?
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar ile kreşli annelere idari izin hakkı tanındı.
Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Nisan'da okullar bir günlüğüne tatil edildi.
14 Nisan Pazartesi günü ülkenin bir kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'da eğitime bir günlük ara verildi.
Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde:
Taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi.
Pınarbaşı ilçesinde:
Tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Muş'ta okullara kar engeli
İl genelinde (üniversiteler hariç) tüm resmi ve özel okullar
tatil edildi.
Kamu çalışanları için ek tedbirleri alınarak
Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel, Anaokulu/kreşe çocuğu giden kadın personel, idari izinli
sayılacak.
Karabük'te okullar 1 gün tatil
İl genelindeki tüm okullarda
(resmi ve özel) eğitime 1 gün ara verildi.
Bartın'da taşımalı eğitime ara
Bartın'ın Ulus ilçesinde t
aşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.
Çorum'da okullar tatil oldu
Boğazkale ilçesinde:
Tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.
Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde:
Taşımalı eğitim öğleden sonra durduruldu.