https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yarin-okullar-tatil-mi-11-nisan-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-seo-1095301249.html

Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Sputnik Türkiye

​Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamasına göre, 11 Nisan Cuma günü Ankara genelinde beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T22:45+0300

2025-04-10T22:45+0300

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kar fırtınası

kar tatili

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11 Nisan Cuma günü Ankara'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilirken, diğer illerde tatil kararı henüz açıklanmadı.Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için kar, sağanak ve don uyarısında bulundu. Ankara Valiliği, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 11 Nisan Cuma günü okulları tatil etti. Diğer illerde ise şu ana kadar resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.Bazı illerin valilikleri tatil kararı almazken halkı olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Eskişehir ile Zonguldak Valiliği bölgede yağacak kar nedeniyle halkı uyarırken don ve buzlanmaya dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/vali-sahin-duyurdu-ankarada-okullar-1-gun-tatil-edildi-1095300965.html

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