https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yarin-okullar-tatil-mi-11-nisan-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-seo-1095301249.html
Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamasına göre, 11 Nisan Cuma günü Ankara genelinde beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T22:45+0300
2025-04-10T22:45+0300
2025-04-10T22:45+0300
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vasip şahin
ankara
türkiye
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
okul
okul servisi
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11 Nisan Cuma günü Ankara'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilirken, diğer illerde tatil kararı henüz açıklanmadı.Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için kar, sağanak ve don uyarısında bulundu. Ankara Valiliği, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 11 Nisan Cuma günü okulları tatil etti. Diğer illerde ise şu ana kadar resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.Bazı illerin valilikleri tatil kararı almazken halkı olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Eskişehir ile Zonguldak Valiliği bölgede yağacak kar nedeniyle halkı uyarırken don ve buzlanmaya dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/vali-sahin-duyurdu-ankarada-okullar-1-gun-tatil-edildi-1095300965.html
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vasip şahin, ankara, türkiye, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, okul, okul servisi, yatılı okul, özel okul, e-okul, okul müdürü
vasip şahin, ankara, türkiye, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, okul, okul servisi, yatılı okul, özel okul, e-okul, okul müdürü
Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamasına göre, 11 Nisan Cuma günü Ankara genelinde beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Diğer illerde ise şu ana kadar valiliklerden veya kaymakamlıklardan okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, hangi illerde kar uyarısı yapıldı?
11 Nisan Cuma günü Ankara'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilirken, diğer illerde tatil kararı henüz açıklanmadı.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için kar, sağanak ve don uyarısında bulundu. Ankara Valiliği, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 11 Nisan Cuma günü okulları tatil etti. Diğer illerde ise şu ana kadar resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.
Bazı illerin valilikleri tatil kararı almazken halkı olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Eskişehir ile Zonguldak Valiliği bölgede yağacak kar nedeniyle halkı uyarırken don ve buzlanmaya dikkat çekti.