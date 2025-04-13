https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/bursaspor-sampiyon-oldu-yesil-beyazli-takim-2-lige-yukseldi-1095358807.html
Bursaspor şampiyon oldu: Yeşil beyazlı takım 2. Lig'e yükseldi
Bursaspor şampiyon oldu: Yeşil beyazlı takım 2. Lig'e yükseldi
Sputnik Türkiye
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta müsabakasında Artvin Hopaspor'la Bursaspor karşılaştı. Balıkesir’de oynanan maçta Hopaspor karşısında geriye düşen yeşil-beyazlı... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T17:19+0300
2025-04-13T17:19+0300
2025-04-13T17:25+0300
spor
bursaspor
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
bursa valiliği
bursa belediyesi
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0d/1095358221_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6aae53a65d07e1dc3055c2d6cb2636ca.jpg
Bursaspor, Furkan Saki ve Muhammet Demir'in golleriyle Hopaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Artvin Hopaspor, Alperen Gündoğdu'nun golüyle öne geçerek moral buldu. Ancak ikinci yarıda baskısını artıran Bursaspor, bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başardı. Taraftarının yoğun desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılan Bursaspor, uzun süredir hedeflediği şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadı. Bursaspor, gelecek sezon için 2. Lig biletini cebine koyarken, Hopaspor ise ligde 8. sırada kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/turkiye-kupasinda-bursaspor-vanspora-elendi-mac-penaltilarda-9-8-bitti-1091176225.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0d/1095358221_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_365a7090be873aa2a2054cac5fcc476c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursaspor, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, bursa belediyesi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
bursaspor, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, bursa belediyesi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Bursaspor şampiyon oldu: Yeşil beyazlı takım 2. Lig'e yükseldi
17:19 13.04.2025 (güncellendi: 17:25 13.04.2025)
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta müsabakasında Artvin Hopaspor'la Bursaspor karşılaştı. Balıkesir’de oynanan maçta Hopaspor karşısında geriye düşen yeşil-beyazlı ekip, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.
Bursaspor, Furkan Saki ve Muhammet Demir'in golleriyle Hopaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Artvin Hopaspor, Alperen Gündoğdu'nun golüyle öne geçerek moral buldu. Ancak ikinci yarıda baskısını artıran Bursaspor, bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başardı.
Taraftarının yoğun desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılan Bursaspor, uzun süredir hedeflediği şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadı. Bursaspor, gelecek sezon için 2. Lig biletini cebine koyarken, Hopaspor ise ligde 8. sırada kaldı.