https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/turkiye-kupasinda-bursaspor-vanspora-elendi-mac-penaltilarda-9-8-bitti-1091176225.html
Türkiye Kupası'nda Bursaspor Vanspor'a elendi: Maç penaltılarda 9-8 bitti
Türkiye Kupası'nda Bursaspor Vanspor'a elendi: Maç penaltılarda 9-8 bitti
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta müsabakalarında Bursaspor kendi evinde Vanspor ile karşı karşıya geldi. Maç normal süresinde 2-2 berabere biterken... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T23:51+0300
2024-12-04T23:51+0300
2024-12-04T23:55+0300
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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında Bursaspor kendi evinde Vanspor'a 9-8 skorla elendi.Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında Bursaspor kendi evinde Vanspor ile karşı karşıya geldi. Maç normal süresinde 2-2 berabere biterken uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. Timsah Arena'da penaltı atışlarında kalesini korumayı başaran TFF 2. Lig temsilcisi Vanspor bir üst tura yükseldi. Timsahlar ise 16 maçlık yenilmezlik serisinin sonuna geldi. Bursaspor'un maçın normal süresinde gollerini Barış Dalkıran ve Ahmet İlhan Özek kaydetti. Vanspor FK ise Harun Kavaklıdere ve Batuhan Kör'ün golleri ile uzatmalara gitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/turkiye-kupasinda-tarihi-skor-9-0-1091175919.html
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burssapor vanspor maç özeti, bursaspor elendi
burssapor vanspor maç özeti, bursaspor elendi
Türkiye Kupası'nda Bursaspor Vanspor'a elendi: Maç penaltılarda 9-8 bitti
23:51 04.12.2024 (güncellendi: 23:55 04.12.2024)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta müsabakalarında Bursaspor kendi evinde Vanspor ile karşı karşıya geldi. Maç normal süresinde 2-2 berabere biterken uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara gidildi. Penaltı atışlarında kalesini korumayı başaran Vanspor bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında Bursaspor kendi evinde Vanspor'a 9-8 skorla elendi.
Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında Bursaspor kendi evinde Vanspor ile karşı karşıya geldi. Maç normal süresinde 2-2 berabere biterken uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. Timsah Arena'da penaltı atışlarında kalesini korumayı başaran TFF 2. Lig temsilcisi Vanspor bir üst tura yükseldi. Timsahlar ise 16 maçlık yenilmezlik serisinin sonuna geldi.
Bursaspor'un maçın normal süresinde gollerini Barış Dalkıran ve Ahmet İlhan Özek kaydetti. Vanspor FK ise Harun Kavaklıdere ve Batuhan Kör'ün golleri ile uzatmalara gitti.