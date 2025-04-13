https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/adana-karatasta-7-yasindaki-cocuk-kayboldu-ekipler-seferber-oldu-1095357298.html
Adana Karataş’ta 7 yaşındaki çocuk kayboldu: Ekipler seferber oldu
Adana Karataş’ta 7 yaşındaki çocuk kayboldu: Ekipler seferber oldu
Sputnik Türkiye
Adana’nın Karataş ilçesinde dün sabahtan bu yana kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Tim’i arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD, sualtı ekipleri, iz takip... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T16:02+0300
2025-04-13T16:02+0300
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kayıp çocuklar
sivil kayıp
jandarma
jandarma genel komutanlığı
jandarma arama kurtarma (jak)
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Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.İhbar üzerine hızla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, sualtı arama timleri, iz takip köpeği ve dron desteğiyle katkı sağlarken özellikle bölgedeki su kanalları, boş araziler ve yerleşim alanlarının titizlikle tarandığı ifade edildi.Cumali Tim’in kaybolduğu dünden bu yana geçen sürede aile büyük bir endişe yaşarken, çevredekilerde çalışmalara gönüllü olarak destek verdi. Ekiplerin çocuğun en son görüldüğü yerden başlayarak geniş bir alanı taradığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/19-yil-once-kayip-olarak-aranan-adamin-cinayet-failleri-yakalandi-1091279100.html
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adana, kayıp, kayıp ilanı, kayıp çocuklar, sivil kayıp, jandarma, jandarma genel komutanlığı, jandarma arama kurtarma (jak), i̇lçe jandarma , i̇l jandarma komutanlığı
Adana Karataş’ta 7 yaşındaki çocuk kayboldu: Ekipler seferber oldu
Adana’nın Karataş ilçesinde dün sabahtan bu yana kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Tim’i arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD, sualtı ekipleri, iz takip köpeği ve dronlarla bölgede geniş çaplı arama gerçekleştiriliyor. Küçük çocuğun izine henüz ulaşılamazken, çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
İhbar üzerine hızla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, sualtı arama timleri, iz takip köpeği ve dron desteğiyle katkı sağlarken özellikle bölgedeki su kanalları, boş araziler ve yerleşim alanlarının titizlikle tarandığı ifade edildi.
Cumali Tim’in kaybolduğu dünden bu yana geçen sürede aile büyük bir endişe yaşarken, çevredekilerde çalışmalara gönüllü olarak destek verdi. Ekiplerin çocuğun en son görüldüğü yerden başlayarak geniş bir alanı taradığı belirtildi.