https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/adana-karatasta-7-yasindaki-cocuk-kayboldu-ekipler-seferber-oldu-1095357298.html

Adana Karataş’ta 7 yaşındaki çocuk kayboldu: Ekipler seferber oldu

Adana Karataş’ta 7 yaşındaki çocuk kayboldu: Ekipler seferber oldu

Sputnik Türkiye

Adana’nın Karataş ilçesinde dün sabahtan bu yana kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Tim’i arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD, sualtı ekipleri, iz takip... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T16:02+0300

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Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.İhbar üzerine hızla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, sualtı arama timleri, iz takip köpeği ve dron desteğiyle katkı sağlarken özellikle bölgedeki su kanalları, boş araziler ve yerleşim alanlarının titizlikle tarandığı ifade edildi.Cumali Tim’in kaybolduğu dünden bu yana geçen sürede aile büyük bir endişe yaşarken, çevredekilerde çalışmalara gönüllü olarak destek verdi. Ekiplerin çocuğun en son görüldüğü yerden başlayarak geniş bir alanı taradığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/19-yil-once-kayip-olarak-aranan-adamin-cinayet-failleri-yakalandi-1091279100.html

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