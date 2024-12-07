https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/19-yil-once-kayip-olarak-aranan-adamin-cinayet-failleri-yakalandi-1091279100.html

19 yıl önce kayıp olarak aranan adamın 'cinayet failleri' yakalandı

19 yıl önce kayıp olarak aranan adamın 'cinayet failleri' yakalandı

Sputnik Türkiye

19 yıl önce Muğla, Fethiye'de kaybolan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İhbar üzerine 19 yıl sonra tekrardan açılan soruşturmada 5 cinayet faili... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T17:49+0300

2024-12-07T17:49+0300

2024-12-07T17:49+0300

türkiye

türkiye

fethiye

istanbul adli tıp kurumu

cinayet

soruşturma

tutuklanma

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayet olayının aydınlatıldığı bildirildi. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Fethiye ilçesinde Erdoğan Bozkurt için 2010 yılında ailesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunulduğu belirtildi. Bozkurt'un, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin üç ay süren çalışması neticesinde, Ovacık Mahallesi Deliktaş mevkisinde 2005 senesinde husumetlileri tarafından öldürüldüğünün belirlendiği aktarıldı. Operasyonla yakalanan 5 zanlının tutuklandığı bildirildi.Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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türkiye, fethiye, istanbul adli tıp kurumu, cinayet, soruşturma, tutuklanma