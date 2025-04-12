https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/osimhenden-canli-yayinda-ayrilik-sozleri-galatasaray-sonsuza-kadar-kalbimde-olacak--1095339174.html

Osimhen'den canlı yayında ayrılık sözleri: 'Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak'

Osimhen'den canlı yayında ayrılık sözleri: 'Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak'

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Samsunspor galibiyetinin ardından hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Osimhen, taraftarın ve... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T00:43+0300

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spor

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Galatasaraylı Victor Osimhen, Samsunspor galibiyeti sonrası ayrılık iddiaları hakkında konuştu.Samsunspor karşısında alınan galibiyetin ardından Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, hakkında çıkan transfer söylentilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı golcü son dönemde kendisi hakkında birçok spekülasyon yapıldığını belirterek, “Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum” ifadelerini kullandı.Transfer iddialarına net bir yanıt vermese de kararların herkesin faydasına olacak şekilde alınacağını ifade eden Osimhen “Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak” dedi. Sosyal medyada gündem olan açıklama, sarı kırmızılı taraftar arasında transfer sinyali olarak yorumlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/samsunspor---galatasaray-maci-tartisma-yaratti-maca-ofsayt-ve-penalti-kararlari-damga-vurdu-1095336771.html

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