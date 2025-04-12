https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/osimhenden-canli-yayinda-ayrilik-sozleri-galatasaray-sonsuza-kadar-kalbimde-olacak--1095339174.html
Osimhen'den canlı yayında ayrılık sözleri: 'Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak'
Osimhen'den canlı yayında ayrılık sözleri: 'Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Samsunspor galibiyetinin ardından hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Osimhen, taraftarın ve... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T00:43+0300
2025-04-12T00:43+0300
2025-04-12T00:43+0300
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Galatasaraylı Victor Osimhen, Samsunspor galibiyeti sonrası ayrılık iddiaları hakkında konuştu.Samsunspor karşısında alınan galibiyetin ardından Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, hakkında çıkan transfer söylentilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı golcü son dönemde kendisi hakkında birçok spekülasyon yapıldığını belirterek, “Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum” ifadelerini kullandı.Transfer iddialarına net bir yanıt vermese de kararların herkesin faydasına olacak şekilde alınacağını ifade eden Osimhen “Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak” dedi. Sosyal medyada gündem olan açıklama, sarı kırmızılı taraftar arasında transfer sinyali olarak yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/samsunspor---galatasaray-maci-tartisma-yaratti-maca-ofsayt-ve-penalti-kararlari-damga-vurdu-1095336771.html
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Osimhen'den canlı yayında ayrılık sözleri: 'Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak'
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Samsunspor galibiyetinin ardından hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Osimhen, taraftarın ve camianın desteğine teşekkür ederken Galatasaray'ın sonsuza kadar kalbinde olacağını belirterek duygusal bir mesaj verdi. Taraftarlar Osimhen'in açıklamasını ayrılık sinyali olarak yorumladı.
Galatasaraylı Victor Osimhen, Samsunspor galibiyeti sonrası ayrılık iddiaları hakkında konuştu.
Samsunspor karşısında alınan galibiyetin ardından Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, hakkında çıkan transfer söylentilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı golcü son dönemde kendisi hakkında birçok spekülasyon yapıldığını belirterek, “Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum” ifadelerini kullandı.
Transfer iddialarına net bir yanıt vermese de kararların herkesin faydasına olacak şekilde alınacağını ifade eden Osimhen “Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak” dedi. Sosyal medyada gündem olan açıklama, sarı kırmızılı taraftar arasında transfer sinyali olarak yorumlandı.