https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/samsunspor---galatasaray-maci-tartisma-yaratti-maca-ofsayt-ve-penalti-kararlari-damga-vurdu-1095336771.html

Samsunspor - Galatasaray maçı tartışma yarattı: Maça ofsayt ve penaltı kararları damga vurdu

Samsunspor - Galatasaray maçı tartışma yarattı: Maça ofsayt ve penaltı kararları damga vurdu

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 önde... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T21:25+0300

2025-04-11T21:25+0300

2025-04-11T21:25+0300

spor

galatasaray

yunus akgün

var

penaltı

lucas torreira

samsunspor

samsun

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

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Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarıya tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Maçın 9. dakikasında Samsunspor adına Holse'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Çizilen ofsayt çizgileri sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Galatasaray, ilk yarıda Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçerken, Lucas Torreira'nın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından VAR devreye girse de hakem Ozan Ergün penaltı kararı vermedi. Olay sonrası sahada sarı kırmızılı oyuncular hakeme tepki gösterdi.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, yunus akgün, var, penaltı, lucas torreira, samsunspor, samsun, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu