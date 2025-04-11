https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/samsunspor---galatasaray-maci-tartisma-yaratti-maca-ofsayt-ve-penalti-kararlari-damga-vurdu-1095336771.html
Samsunspor - Galatasaray maçı tartışma yarattı: Maça ofsayt ve penaltı kararları damga vurdu
Samsunspor - Galatasaray maçı tartışma yarattı: Maça ofsayt ve penaltı kararları damga vurdu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 önde... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T21:25+0300
2025-04-11T21:25+0300
2025-04-11T21:25+0300
spor
galatasaray
yunus akgün
var
penaltı
lucas torreira
samsunspor
samsun
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
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Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarıya tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Maçın 9. dakikasında Samsunspor adına Holse'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Çizilen ofsayt çizgileri sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Galatasaray, ilk yarıda Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçerken, Lucas Torreira'nın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından VAR devreye girse de hakem Ozan Ergün penaltı kararı vermedi. Olay sonrası sahada sarı kırmızılı oyuncular hakeme tepki gösterdi.
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galatasaray, yunus akgün, var, penaltı, lucas torreira, samsunspor, samsun, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
galatasaray, yunus akgün, var, penaltı, lucas torreira, samsunspor, samsun, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
Samsunspor - Galatasaray maçı tartışma yarattı: Maça ofsayt ve penaltı kararları damga vurdu
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Samsunspor'un 10. dakikada Holse'yle bulduğu gol, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray, Torreira'nın bir pozisyonunda penaltı beklerken VAR hakemi oyuna devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarıya tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Maçın 9. dakikasında Samsunspor adına Holse'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Çizilen ofsayt çizgileri sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Galatasaray, ilk yarıda Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçerken, Lucas Torreira'nın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından VAR devreye girse de hakem Ozan Ergün penaltı kararı vermedi. Olay sonrası sahada sarı kırmızılı oyuncular hakeme tepki gösterdi.