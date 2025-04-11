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Samsunspor - Galatasaray maçı tartışma yarattı: Maça ofsayt ve penaltı kararları damga vurdu
Samsunspor - Galatasaray maçı tartışma yarattı: Maça ofsayt ve penaltı kararları damga vurdu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 önde... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarıya tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Maçın 9. dakikasında Samsunspor adına Holse'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Çizilen ofsayt çizgileri sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Galatasaray, ilk yarıda Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçerken, Lucas Torreira'nın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından VAR devreye girse de hakem Ozan Ergün penaltı kararı vermedi. Olay sonrası sahada sarı kırmızılı oyuncular hakeme tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/galatasaray-sampiyonluk-yarisinda-kritik-samsunspor-deplasmaninda-muhtemel-11de-kimler-var-1095309974.html
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galatasaray, yunus akgün, var, penaltı, lucas torreira, samsunspor, samsun, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu

Samsunspor - Galatasaray maçı tartışma yarattı: Maça ofsayt ve penaltı kararları damga vurdu

21:25 11.04.2025
© AA / Recep BilekGalatasaray Samsunspor
Galatasaray Samsunspor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA / Recep Bilek
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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Samsunspor'un 10. dakikada Holse'yle bulduğu gol, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray, Torreira'nın bir pozisyonunda penaltı beklerken VAR hakemi oyuna devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarıya tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Maçın 9. dakikasında Samsunspor adına Holse'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Çizilen ofsayt çizgileri sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Galatasaray, ilk yarıda Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçerken, Lucas Torreira'nın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından VAR devreye girse de hakem Ozan Ergün penaltı kararı vermedi. Olay sonrası sahada sarı kırmızılı oyuncular hakeme tepki gösterdi.
okan buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
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