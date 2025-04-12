https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html
Fenomen Danla Bilic için kabus gibi gece: Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi, KADES ile polis çağırdı
Fenomen Danla Bilic için kabus gibi gece: Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi, KADES ile polis çağırdı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Berk Çetin tarafından İstanbul Göktürk’teki bir restoranda darp edildi. Olay anı... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T09:49+0300
2025-04-12T09:49+0300
2025-04-12T09:55+0300
danla bilic
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İstanbul Göktürk’te bulunan lüks bir sitenin kafeteryasında meydana gelen olayda, Danla Bilic, masadan kalkmak üzereyken eski sevgilisi Berk Çetin tarafından önce tokatlandı, ardından yumruklandı. Güvenlik kameraları, saldırı anını net bir şekilde kaydetti. Bilic, saldırının ardından KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu.Bilic: Yumruklanarak darp edildimOlay sonrası açıklama yapan Bilic, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim" dedi. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden darp raporu alan Bilic, yasal süreci başlattığını ve güvenliğinin sağlanmasını beklediğini belirtti.Sistematik takip ve taciz i̇ddiasıBilic, Ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından Berk Çetin tarafından sistematik şekilde takip, taciz ve darp edildiğini ifade etti. Çetin'in, yaşam alanına izinsiz yaklaştığını, evine girmeye çalıştığını ve güvenliği aşarak ikametine izinsiz giriş yaptığını belirtti. Ayrıca, zaman zaman kapısını zorladığını ve siteye kurye kılığında giriş yaptığını da dile getirdi.Gözaltı ve yasal süreçBilic'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Berk Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bilic'in güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.Berk Çetin kimdir?Kamuoyunun gündemine oturan olayın ardından, Çetin'in kim olduğu ve mesleği merak konusu oldu. İşte, Berk Çetin hakkında bilinenler ve yaşanan gelişmeler:Berk Çetin, atlı binicilik alanında tanınan bir Türk jokeyidir. İstanbul merkezli Bor Binicilik Kulübü bünyesinde çeşitli müsabakalara katılmıştır. Eğitimini Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde tamamlayan Çetin, özel bir holdingde operasyon uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sosyal-medya-fenomeni-danla-bilicten-eski-sevgilisi-tarafindan-taciz-edildigi-iddiasi-polise-1094913392.html
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Fenomen Danla Bilic için kabus gibi gece: Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi, KADES ile polis çağırdı
09:49 12.04.2025 (güncellendi: 09:55 12.04.2025)
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Berk Çetin tarafından İstanbul Göktürk’teki bir restoranda darp edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Bilic KADES uygulamasıyla yardım çağrısında bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Çetin hakkında yasal süreç başlatıldı.
İstanbul Göktürk’te bulunan lüks bir sitenin kafeteryasında meydana gelen olayda, Danla Bilic, masadan kalkmak üzereyken eski sevgilisi Berk Çetin tarafından önce tokatlandı, ardından yumruklandı. Güvenlik kameraları, saldırı anını net bir şekilde kaydetti. Bilic, saldırının ardından KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu.
Bilic: Yumruklanarak darp edildim
Olay sonrası açıklama yapan Bilic, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim" dedi. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden darp raporu alan Bilic, yasal süreci başlattığını ve güvenliğinin sağlanmasını beklediğini belirtti.
Sistematik takip ve taciz i̇ddiası
Bilic, Ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından Berk Çetin tarafından sistematik şekilde takip, taciz ve darp edildiğini ifade etti. Çetin'in, yaşam alanına izinsiz yaklaştığını, evine girmeye çalıştığını ve güvenliği aşarak ikametine izinsiz giriş yaptığını belirtti. Ayrıca, zaman zaman kapısını zorladığını ve siteye kurye kılığında giriş yaptığını da dile getirdi.
Bilic'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Berk Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bilic'in güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.
Kamuoyunun gündemine oturan olayın ardından, Çetin'in kim olduğu ve mesleği merak konusu oldu. İşte, Berk Çetin hakkında bilinenler ve yaşanan gelişmeler:
Berk Çetin, atlı binicilik alanında tanınan bir Türk jokeyidir. İstanbul merkezli Bor Binicilik Kulübü bünyesinde çeşitli müsabakalara katılmıştır. Eğitimini Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde tamamlayan Çetin, özel bir holdingde operasyon uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır.