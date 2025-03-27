Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Berkay, tutuklanırken yine 'Her şey çok güzel olacak' dedi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Telekom sektöründe akıllı şebekeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:11
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ekonomi programı, yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekme çabasından başka bir şey yapmadı’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Berkay gözaltına alındığı gün Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerde değildi'
17:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın yükselişi: Putin’in 25 yılı
18:30
26 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG Meclisi’nden çocuk iş cinayetleri raporu
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
TÜİK işsizlik oranını açıkladı: Sadece işsiz sayısı düştü
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İBB soruşturmasındaki son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka özgün zeka olursa kazandıracak
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
17:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sosyal-medya-fenomeni-danla-bilicten-eski-sevgilisi-tarafindan-taciz-edildigi-iddiasi-polise-1094913392.html
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla polise başvurdu. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T13:19+0300
2025-03-27T13:19+0300
yaşam
danla bilic
taciz
uzaklaştırma kararı
eski sevgili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/06/1048659166_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_536cee93ab930d46cad78ea7822e73b4.jpg
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme geldi. Bilic, bir süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Çetin ile ilişkisini sonlandırdığı, ancak Çetin’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini iddia etti. Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıEkol TV’nin haberine göre, Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak Çetin’in bu karara uymadığı ortaya çıktı. Çetin’in Bilic’in iş yerine giderek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirtildi. Yaşananlar üzerine Danla Bilic’in polise başvurduğu ve eski sevgilisinin iş yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/06/1048659166_184:0:1144:720_1920x0_80_0_0_31838e8cc967985796de19b8b3b46efe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
danla bilic, taciz, uzaklaştırma kararı, eski sevgili
danla bilic, taciz, uzaklaştırma kararı, eski sevgili

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti

13:19 27.03.2025
© AADanla Bilic
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
Abone ol
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla polise başvurdu. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı verildi ama bu kararı ihlal etti.
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme geldi. Bilic, bir süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Çetin ile ilişkisini sonlandırdığı, ancak Çetin’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini iddia etti.

Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Ekol TV’nin haberine göre, Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak Çetin’in bu karara uymadığı ortaya çıktı. Çetin’in Bilic’in iş yerine giderek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirtildi. Yaşananlar üzerine Danla Bilic’in polise başvurduğu ve eski sevgilisinin iş yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
SAĞLIK
Internet fenomeni Danla Bilic'ten 'estetik yaptırmayın' uyarısı: 'Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı'
14 Ocak, 13:58

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала