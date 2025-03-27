https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sosyal-medya-fenomeni-danla-bilicten-eski-sevgilisi-tarafindan-taciz-edildigi-iddiasi-polise-1094913392.html

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla polise başvurdu. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T13:19+0300

2025-03-27T13:19+0300

2025-03-27T13:19+0300

yaşam

danla bilic

taciz

uzaklaştırma kararı

eski sevgili

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Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme geldi. Bilic, bir süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Çetin ile ilişkisini sonlandırdığı, ancak Çetin’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini iddia etti. Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıEkol TV’nin haberine göre, Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak Çetin’in bu karara uymadığı ortaya çıktı. Çetin’in Bilic’in iş yerine giderek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirtildi. Yaşananlar üzerine Danla Bilic’in polise başvurduğu ve eski sevgilisinin iş yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

danla bilic, taciz, uzaklaştırma kararı, eski sevgili