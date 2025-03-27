https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sosyal-medya-fenomeni-danla-bilicten-eski-sevgilisi-tarafindan-taciz-edildigi-iddiasi-polise-1094913392.html
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla polise başvurdu. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T13:19+0300
2025-03-27T13:19+0300
2025-03-27T13:19+0300
yaşam
danla bilic
taciz
uzaklaştırma kararı
eski sevgili
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Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme geldi. Bilic, bir süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Çetin ile ilişkisini sonlandırdığı, ancak Çetin’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini iddia etti. Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıEkol TV’nin haberine göre, Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak Çetin’in bu karara uymadığı ortaya çıktı. Çetin’in Bilic’in iş yerine giderek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirtildi. Yaşananlar üzerine Danla Bilic’in polise başvurduğu ve eski sevgilisinin iş yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html
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danla bilic, taciz, uzaklaştırma kararı, eski sevgili
danla bilic, taciz, uzaklaştırma kararı, eski sevgili
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddiası: Polise şikayet etti
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla polise başvurdu. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı verildi ama bu kararı ihlal etti.
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme geldi. Bilic, bir süre önce birliktelik yaşamaya başladığı Çetin ile ilişkisini sonlandırdığı, ancak Çetin’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini iddia etti.
Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Ekol TV’nin haberine göre, Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak Çetin’in bu karara uymadığı ortaya çıktı. Çetin’in Bilic’in iş yerine giderek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirtildi. Yaşananlar üzerine Danla Bilic’in polise başvurduğu ve eski sevgilisinin iş yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.