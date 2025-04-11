https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/yerlikaya-deasa-yonelik-operasyonda-105-supheli-yakalandi-1095309111.html

Yerlikaya: DEAŞ'a yönelik operasyonda 105 şüpheli yakalandı

Yerlikaya: DEAŞ'a yönelik operasyonda 105 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 23 ilde yapılan operasyonlarda 105 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

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ali yerlikaya

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operasyon

ortak operasyon

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan duyurduğu operasyon detaylarında polis ve jandarmanın 23 ilde operasyon yaptığını ifade ederek Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da toplamda 105 şüphelinin yakalandığını duyurdu.İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-2-polis-memurundan-biri-gorevden-uzaklastirildi-1095303555.html

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ali yerlikaya, deaş, operasyon, ortak operasyon