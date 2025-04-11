https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/yerlikaya-deasa-yonelik-operasyonda-105-supheli-yakalandi-1095309111.html
Yerlikaya: DEAŞ'a yönelik operasyonda 105 şüpheli yakalandı
Yerlikaya: DEAŞ'a yönelik operasyonda 105 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 23 ilde yapılan operasyonlarda 105 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T09:37+0300
2025-04-11T09:37+0300
2025-04-11T09:37+0300
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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan duyurduğu operasyon detaylarında polis ve jandarmanın 23 ilde operasyon yaptığını ifade ederek Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da toplamda 105 şüphelinin yakalandığını duyurdu.İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-2-polis-memurundan-biri-gorevden-uzaklastirildi-1095303555.html
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ali yerlikaya, deaş, operasyon, ortak operasyon
ali yerlikaya, deaş, operasyon, ortak operasyon
Yerlikaya: DEAŞ'a yönelik operasyonda 105 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 23 ilde yapılan operasyonlarda 105 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan duyurduğu operasyon detaylarında polis ve jandarmanın 23 ilde operasyon yaptığını ifade ederek Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da toplamda 105 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."