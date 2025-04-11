https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-2-polis-memurundan-biri-gorevden-uzaklastirildi-1095303555.html
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı. Polislerden birinin görevden... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T02:42+0300
2025-04-11T02:42+0300
2025-04-11T02:42+0300
türki̇ye
türkiye
esenyurt
emniyet müdürlüğü
haberler
uzaklaştırma
görevden uzaklaştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8c5e537ab87d4ddf4354a105576ca9.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir sürücüyle tartışan 2 polis hakkında derhal inceleme başlatıldığını açıkladı.Açıklamada, polisliğe aykırı davranış vurgusu yapılarak "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.Sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntülerde polislerin kurye olduğu belirtilen sürücüyü durdurarak, küfür ettiğini söyleyip "Oğlum, bak kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım" dediği duyuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/murat-agirel-ve-timur-soykan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1095302846.html
türki̇ye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_156687c6abff8a6b9aa5a1a552d3df56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, esenyurt, emniyet müdürlüğü, haberler, uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma
türkiye, esenyurt, emniyet müdürlüğü, haberler, uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Esenyurt'ta çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı. Polislerden birinin görevden uzaklaştırılması kararı alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir sürücüyle tartışan 2 polis hakkında derhal inceleme başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, polisliğe aykırı davranış vurgusu yapılarak "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntülerde polislerin kurye olduğu belirtilen sürücüyü durdurarak, küfür ettiğini söyleyip "Oğlum, bak kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım" dediği duyuluyor.