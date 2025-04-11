Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması siyasi yumuşamanın habercisi mi?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasında yangın raporuyla ilgili yeni ifade
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Uludağ: Rusya ve ABD arasında ısınma turları yaşanıyor diyebiliriz
12:04
84 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İnternet kullanımının Türkçe'ye etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
“Keşke hukuku yapay zeka yönetse” isteği
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın gümrük vergileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Güven, sadakat ve teknoloji yeni normali belirliyor: 2024 Küresel Müşteri Deneyim Raporu
17:41
4 dk
SESLİ HABER
Şirketler evriliyor: Yeni strateji ne olmalı?
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem anlattı: Mahir Polat'ın son durumu ne?
18:17
7 dk
SESLİ HABER
Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Sürücülerin sessiz düşmanı: Yol hipnozu nedir?
18:38
6 dk
ÖZEL HABER
'Rus-ABD görüşmesi tahılı tekrar gündeme taşıyabilir'
18:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Oyan: ABD’nin dünya ekonomisindeki payı geriliyor
19:14
10 dk
SESLİ HABER
Depo talebi zirveye ulaştı: Kapasite yetersiz kaldı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de konut satışları ne durumda?
19:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-2-polis-memurundan-biri-gorevden-uzaklastirildi-1095303555.html
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı
Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı. Polislerden birinin görevden... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T02:42+0300
2025-04-11T02:42+0300
türki̇ye
türkiye
esenyurt
emniyet müdürlüğü
haberler
uzaklaştırma
görevden uzaklaştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8c5e537ab87d4ddf4354a105576ca9.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir sürücüyle tartışan 2 polis hakkında derhal inceleme başlatıldığını açıkladı.Açıklamada, polisliğe aykırı davranış vurgusu yapılarak "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.Sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntülerde polislerin kurye olduğu belirtilen sürücüyü durdurarak, küfür ettiğini söyleyip "Oğlum, bak kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım" dediği duyuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/murat-agirel-ve-timur-soykan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1095302846.html
türki̇ye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_156687c6abff8a6b9aa5a1a552d3df56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, esenyurt, emniyet müdürlüğü, haberler, uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma
türkiye, esenyurt, emniyet müdürlüğü, haberler, uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma

Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı

02:42 11.04.2025
© AA / Kaan Recep AtalayPolis aracı
Polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA / Kaan Recep Atalay
Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı. Polislerden birinin görevden uzaklaştırılması kararı alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir sürücüyle tartışan 2 polis hakkında derhal inceleme başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, polisliğe aykırı davranış vurgusu yapılarak "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntülerde polislerin kurye olduğu belirtilen sürücüyü durdurarak, küfür ettiğini söyleyip "Oğlum, bak kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım" dediği duyuluyor.
Murat Ağırel ve Timur Soykan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
TÜRKİYE
Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
01:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала