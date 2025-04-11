https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-2-polis-memurundan-biri-gorevden-uzaklastirildi-1095303555.html

Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medyadaki görüntüler sonrası 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı. Polislerden birinin görevden... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T02:42+0300

2025-04-11T02:42+0300

2025-04-11T02:42+0300

türki̇ye

türkiye

esenyurt

emniyet müdürlüğü

haberler

uzaklaştırma

görevden uzaklaştırma

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir sürücüyle tartışan 2 polis hakkında derhal inceleme başlatıldığını açıkladı.Açıklamada, polisliğe aykırı davranış vurgusu yapılarak "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.Sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntülerde polislerin kurye olduğu belirtilen sürücüyü durdurarak, küfür ettiğini söyleyip "Oğlum, bak kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım" dediği duyuluyor.

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türkiye, esenyurt, emniyet müdürlüğü, haberler, uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma