https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/trafik-cezalarinda-degisiklik-yolda-bunu-yapanlarin-ehliyetine-el-konulacak-1095311338.html

Trafik cezalarında değişiklik yolda: Bunu yapanların ehliyetine el konulacak

Trafik cezalarında değişiklik yolda: Bunu yapanların ehliyetine el konulacak

Sputnik Türkiye

Trafik cezaları yüzde 100 ila 200 arasında artıyor. Hız sınırını sürekli aşan, alkollü araç kullanan ya da kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerine... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T11:02+0300

2025-04-11T11:02+0300

2025-04-11T11:02+0300

ekonomi̇

trafik cezası

trafik cezaları

ehliyet

trafik kazası

kırmızı ışık

ak parti

meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, trafik cezaları ciddi oranda artırılıyor. Tasarıya göre, 32 maddede değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. En dikkat çeken başlık ise cezaların yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak olması.Yeni Şafak'ın haberine göre, Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve alkollü araç kullanımı gibi temel trafik suçlarına karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak.Kırmızı ışıkta ısrar eden yandıYeni düzenlemeyle birlikte:Aşırı hızda sınır aşıldıysa ehliyet gidiyorYeni yasa teklifi kapsamında:Alkollü araç kullananlara ağır yaptırımYeni sistemde:65 yaş üstüne ehliyet kriteri geliyorYeni düzenleme, ileri yaş sürücüleri de doğrudan etkileyecek:AK Parti'nin, yasa değişikliği teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 200 maddelik rapor kapsamında, trafik kazalarının nedenleri detaylı şekilde analiz edildi. Değişiklik önerilen 32 madde, özellikle can güvenliği ve sürücü disiplini konularında öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/benzine-pes-pese-indirim-sonrasi-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-1095308593.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik cezası, trafik cezaları, ehliyet, trafik kazası, kırmızı ışık, ak parti, meclis