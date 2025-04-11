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Trafik cezalarında değişiklik yolda: Bunu yapanların ehliyetine el konulacak
Trafik cezalarında değişiklik yolda: Bunu yapanların ehliyetine el konulacak
Sputnik Türkiye
Trafik cezaları yüzde 100 ila 200 arasında artıyor. Hız sınırını sürekli aşan, alkollü araç kullanan ya da kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerine... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T11:02+0300
2025-04-11T11:02+0300
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Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, trafik cezaları ciddi oranda artırılıyor. Tasarıya göre, 32 maddede değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. En dikkat çeken başlık ise cezaların yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak olması.Yeni Şafak'ın haberine göre, Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve alkollü araç kullanımı gibi temel trafik suçlarına karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak.Kırmızı ışıkta ısrar eden yandıYeni düzenlemeyle birlikte:Aşırı hızda sınır aşıldıysa ehliyet gidiyorYeni yasa teklifi kapsamında:Alkollü araç kullananlara ağır yaptırımYeni sistemde:65 yaş üstüne ehliyet kriteri geliyorYeni düzenleme, ileri yaş sürücüleri de doğrudan etkileyecek:AK Parti'nin, yasa değişikliği teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 200 maddelik rapor kapsamında, trafik kazalarının nedenleri detaylı şekilde analiz edildi. Değişiklik önerilen 32 madde, özellikle can güvenliği ve sürücü disiplini konularında öne çıkıyor.
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trafik cezası, trafik cezaları, ehliyet, trafik kazası, kırmızı ışık, ak parti, meclis
trafik cezası, trafik cezaları, ehliyet, trafik kazası, kırmızı ışık, ak parti, meclis

Trafik cezalarında değişiklik yolda: Bunu yapanların ehliyetine el konulacak

11:02 11.04.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA
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Trafik cezaları yüzde 100 ila 200 arasında artıyor. Hız sınırını sürekli aşan, alkollü araç kullanan ya da kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerine uzun süreli el konulacak. Ayrıca 65 yaş üstü sürücüler her yıl psikolojik ve fiziksel teste girecek. İşte trafik alanında beklenen yeni düzenlemenin tüm detayları…
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, trafik cezaları ciddi oranda artırılıyor. Tasarıya göre, 32 maddede değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. En dikkat çeken başlık ise cezaların yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak olması.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve alkollü araç kullanımı gibi temel trafik suçlarına karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak.

Kırmızı ışıkta ısrar eden yandı

Yeni düzenlemeyle birlikte:
Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını 3 kez ihlal eden sürücünün ehliyetine 3 ay el konulacak.
İkinci kez aynı ihlali yapanın ehliyetine 135 gün, üçüncü kez tekrarlayanınkine 180 gün süreyle el konulacak.
Kırmızı ışık cezaları, 2 ila 3 kat arasında artırılacak.

Aşırı hızda sınır aşıldıysa ehliyet gidiyor

Yeni yasa teklifi kapsamında:
Yıl içinde 5 kez hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşanlara, mevcutta uygulanan 1 yıllık ehliyet el koyma cezası 3 yıla çıkarılacak.
Bu düzenleme, sık hız ihlali yapan sürücülere ağır yaptırımlar getirerek caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

Alkollü araç kullananlara ağır yaptırım

Yeni sistemde:
0.50 promil üzeri alkollü araç kullananlar için ehliyete el koyma süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılıyor.
Suçun tekrarında bu süre 5 yıla, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı tespit edilirse 10 yıla kadar çıkabilecek.

65 yaş üstüne ehliyet kriteri geliyor

Yeni düzenleme, ileri yaş sürücüleri de doğrudan etkileyecek:
65 yaş üstü sürücüler, her yıl bir kez fiziksel ve psikolojik yeterlilik testinden geçmek zorunda olacak.
Gerekli şartları sağlamayan sürücüler ömür boyu trafikten men edilebilecek.
Bu adım, yaş kaynaklı kazaları önlemeyi hedefliyor.
AK Parti'nin, yasa değişikliği teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 200 maddelik rapor kapsamında, trafik kazalarının nedenleri detaylı şekilde analiz edildi. Değişiklik önerilen 32 madde, özellikle can güvenliği ve sürücü disiplini konularında öne çıkıyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
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