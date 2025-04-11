https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/benzine-pes-pese-indirim-sonrasi-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-1095308593.html

Benzine peş peşe indirim sonrası zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek

Benzine peş peşe indirim sonrası zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine üst üste indirim geldi. Son iki günde toplamda 3 lira 59 kuruşluk indirim pompaya yansıtıldı. Ancak yarından... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T09:30+0300

2025-04-11T09:30+0300

2025-04-11T09:30+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

akaryakıt indirimi

akaryakıt fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin fiyatı, iki gün üst üste yapılan indirimlerle toplamda 3 lira 59 kuruş geriledi. Ancak yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk yeni bir zam beklentisi yeniden fiyatların yükseleceğine işaret ediyor.İndirim sonrası benzin fiyatları gerilediDünya genelinde yaşanan ekonomik yavaşlamanın etkisiyle petrol fiyatları 63 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu düşüş, ithalatçı ülkeler için olumlu yansımalar yaratırken, benzin fiyatları da aşağı çekildi.Son indirimlerle birlikte benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 43 liranın altına kadar gerilerken, motorin ve LPG fiyatlarında da kısmi düşüşler görüldü.Zam kapıda: Fiyatlar yeniden yükselebilirSektör kaynaklarına göre, benzine yarın itibarıyla 82 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda yeni fiyatlar şöyle olacak:Güncel Akaryakıt Fiyatları (11 Nisan 2025)İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/akaryakit-fiyatlarina-buyuk-indirim-motorinin-ardindan-benzinde-de-fiyat-degisti-tabelalar-gece-1095269873.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin fiyatı, benzin indirimi, benzin zammı, güncel benzin fiyatı, akaryakıt fiyatları, lpg fiyatı, motorin fiyatı, benzin ne kadar, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, izmir benzin fiyatı, epdk benzin, güncel akaryakıt, petrol fiyatı, brent petrol, akaryakıt indirimi, benzine zam var mı, 11 nisan benzin, benzine ne zaman zam, benzin kaç lira