https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/benzine-pes-pese-indirim-sonrasi-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-1095308593.html
Benzine peş peşe indirim sonrası zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek
Benzine peş peşe indirim sonrası zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine üst üste indirim geldi. Son iki günde toplamda 3 lira 59 kuruşluk indirim pompaya yansıtıldı. Ancak yarından... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T09:30+0300
2025-04-11T09:30+0300
2025-04-11T09:30+0300
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akaryakıt fiyatları
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Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin fiyatı, iki gün üst üste yapılan indirimlerle toplamda 3 lira 59 kuruş geriledi. Ancak yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk yeni bir zam beklentisi yeniden fiyatların yükseleceğine işaret ediyor.İndirim sonrası benzin fiyatları gerilediDünya genelinde yaşanan ekonomik yavaşlamanın etkisiyle petrol fiyatları 63 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu düşüş, ithalatçı ülkeler için olumlu yansımalar yaratırken, benzin fiyatları da aşağı çekildi.Son indirimlerle birlikte benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 43 liranın altına kadar gerilerken, motorin ve LPG fiyatlarında da kısmi düşüşler görüldü.Zam kapıda: Fiyatlar yeniden yükselebilirSektör kaynaklarına göre, benzine yarın itibarıyla 82 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda yeni fiyatlar şöyle olacak:Güncel Akaryakıt Fiyatları (11 Nisan 2025)İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/akaryakit-fiyatlarina-buyuk-indirim-motorinin-ardindan-benzinde-de-fiyat-degisti-tabelalar-gece-1095269873.html
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Benzine peş peşe indirim sonrası zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine üst üste indirim geldi. Son iki günde toplamda 3 lira 59 kuruşluk indirim pompaya yansıtıldı. Ancak yarından itibaren benzin fiyatına 82 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin fiyatı, iki gün üst üste yapılan indirimlerle toplamda 3 lira 59 kuruş geriledi. Ancak yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk yeni bir zam beklentisi yeniden fiyatların yükseleceğine işaret ediyor.
İndirim sonrası benzin fiyatları geriledi
Dünya genelinde yaşanan ekonomik yavaşlamanın etkisiyle petrol fiyatları 63 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu düşüş, ithalatçı ülkeler için olumlu yansımalar yaratırken, benzin fiyatları da aşağı çekildi.
Son indirimlerle birlikte benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 43 liranın altına kadar gerilerken, motorin ve LPG fiyatlarında da kısmi düşüşler görüldü.
Zam kapıda: Fiyatlar yeniden yükselebilir
Sektör kaynaklarına göre, benzine yarın itibarıyla 82 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda yeni fiyatlar şöyle olacak:
Güncel Akaryakıt Fiyatları (11 Nisan 2025)