https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/iskur-genclik-programi-maaslari-ne-zaman-yatacak-nisan-2025-odeme-takvimi-belli-oldu-mu-1095323901.html
İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak? Nisan 2025 ödeme takvimi belli oldu mu?
İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak? Nisan 2025 ödeme takvimi belli oldu mu?
Sputnik Türkiye
Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı maaşları merakla bekleniyor. On binlerce öğrencinin katıldığı programda, Mart ayı ödemelerinin Nisan... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T15:10+0300
2025-04-11T15:10+0300
2025-04-11T15:10+0300
türki̇ye
i̇şkur
maaş
i̇şkur gençlik programı
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2025 yılı itibarıyla başlatılan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin hem gelir elde etmesini hem de okul ortamında tecrübe kazanmasını amaçlıyor. Program dahilinde Mart ayı boyunca görev alan öğrencilerin maaşları, Nisan ayı ortasına kadar yatırılacak.Ancak ödeme sürecinin başlayabilmesi için, öğrencilerin görev aldığı kurumlar tarafından ilgili belgelerin zamanında İŞKUR’a teslim edilmesi gerekiyor. Bu belgeler ulaştıktan sonra, gerekli kontroller yapılıyor ve ödemeler banka hesaplarına aktarılıyor.Günlük ücret 1.083 tl olarak belirlendiPrograma katılım sağlayan üniversite öğrencilerine, her bir görev günü için 1.083 TL ödeme yapılıyor. Öğrencilerin ayda 1, 2 ya da 3 gün görev yapması durumunda alacakları toplam ödeme, bu sayı üzerinden hesaplanıyor.Kimler katılabiliyor, nasıl başvuruluyor?İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Programa başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya üniversite aracılığıyla yapılabiliyor.Başvuru sırasında kişisel banka bilgileri sisteme girildiği için, ödeme günü geldiğinde maaşlar doğrudan bu hesaplara yatırılıyor.
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işkur gençlik programı maaşları ne zaman yatacak, işkur mart maaşı nisan ayında yatar mı, işkur gençlik programı günlük kaç tl, üniversite öğrencisine işkur maaşı ne kadar, işkur öğrenci programı başvuru nasıl yapılır, işkur maaşlar hangi bankaya yatar, işkur mart ayı maaşı neden yatmadı, işkur gençlik programı ödeme tarihleri belli mi
işkur gençlik programı maaşları ne zaman yatacak, işkur mart maaşı nisan ayında yatar mı, işkur gençlik programı günlük kaç tl, üniversite öğrencisine işkur maaşı ne kadar, işkur öğrenci programı başvuru nasıl yapılır, işkur maaşlar hangi bankaya yatar, işkur mart ayı maaşı neden yatmadı, işkur gençlik programı ödeme tarihleri belli mi
İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak? Nisan 2025 ödeme takvimi belli oldu mu?
Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı maaşları merakla bekleniyor. On binlerce öğrencinin katıldığı programda, Mart ayı ödemelerinin Nisan ayı ortasında yatırılması bekleniyor. Günlük 1.083 TL harçlık ödenen programda maaşlar, belge teslim ve kontrol sürecinin ardından hesaplara geçiyor.
2025 yılı itibarıyla başlatılan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin hem gelir elde etmesini hem de okul ortamında tecrübe kazanmasını amaçlıyor. Program dahilinde Mart ayı boyunca görev alan öğrencilerin maaşları, Nisan ayı ortasına kadar yatırılacak.
Ancak ödeme sürecinin başlayabilmesi için, öğrencilerin görev aldığı kurumlar tarafından ilgili belgelerin zamanında İŞKUR’a teslim edilmesi gerekiyor. Bu belgeler ulaştıktan sonra, gerekli kontroller yapılıyor ve ödemeler banka hesaplarına aktarılıyor.
Günlük ücret 1.083 tl olarak belirlendi
Programa katılım sağlayan üniversite öğrencilerine, her bir görev günü için 1.083 TL ödeme yapılıyor. Öğrencilerin ayda 1, 2 ya da 3 gün görev yapması durumunda alacakları toplam ödeme, bu sayı üzerinden hesaplanıyor.
Kimler katılabiliyor, nasıl başvuruluyor?
İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Programa başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya üniversite aracılığıyla yapılabiliyor.
Başvuru sırasında kişisel banka bilgileri sisteme girildiği için, ödeme günü geldiğinde maaşlar doğrudan bu hesaplara yatırılıyor.