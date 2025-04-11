https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/adalet-istatistik-2024-raporu-aciklandi-bir-hirsizlik-davasi-10-yilda-sonuclaniyor-1095321811.html

Adalet İstatistik 2024 Raporu açıklandı: Bir hırsızlık davası 10 yılda sonuçlanıyor

Adalet İstatistik 2024 Raporu açıklandı: Bir hırsızlık davası 10 yılda sonuçlanıyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı Adli İstatistik 2024 Raporu yayımlandı. Raporda, dolandırıcılık suçlarındaki artış dikkat çekerken, dosyaların karar bağlanma süreleri de... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T14:43+0300

2025-04-11T14:43+0300

2025-04-11T14:43+0300

türki̇ye

adalet bakanlığı

adalet i̇statistik 2024 raporu

boşanma oranları

boşanma

tazminat davası

kira davası

hırsızlık

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Adalet İstatistik 2024 Raporu'na göre, bir önceki yıla göre en fazla artış dolandırıcılık suçlarında yaşandı. Bir yılda dolandırıcılık suçlarındaki artış yüzde 41'i bulurken, dosyaların karara bağlanma süreleri de dikkat çekti. Rapora göre, boşanma davası 156 günde karara bağlanırken, hırsızlık suçlarında karara bağlanma süreleri 10 yıla kadar çıkabiliyor. Arabuluculuk şartı getirilen kira uyuşmazlıkları davalarında ise ara bulunamıyor ve dosyaların dörtte üçü mahkemeye taşınıyor. Toplam 11 milyon 661 bin 519 dosya görüldüAdalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü Adalet İstatistikleri 2024 Raporu yayımlandı. Rapora göre, 2024 yılında cumhuriyet başsavcılıklarında dolandırıcılık, hırsızlık, kasten adam öldürme vb. toplam 11 milyon 661 bin 519 dosya görüldü. Bu dosyaların yaklaşık 5.9 milyonu geçen yıldan devrederken 2024’te eklenen dosya sayısı 5.7 milyon oldu. 11.6 milyon dosya içinden sadece 5.5 milyonu karara bağlandı, 6 milyonu ise 2025 yılına devretti.Dolandırıcılık yüzde 41 arttıOksijen'in haberine göre, 2023 yılına göre en fazla artış gösteren suç türü dolandırıcılık oldu. 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken 2024’te dosya sayısı yüzde 41 artış gösterdi, 169 bine çıktı. Bu noktada uyuşturucu imal ve ticareti ile satın alma ve bulundurma suçuna ilişkin dosyalarda da artış dikkat çekiyor. Uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarından açılan dosya sayısı 2023’e oranla yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı. Bazı suç dosyalarında azalma da görülüyor ama bunların oranı çok yüksek değil, en fazla azalma yüzde 4 ile hırsızlıkta...Hırsızlık dosyasının kapanma süresi 10 yılı buluyorDosyaların karara bağlanma verilerinin de yer aldığı rapora göre, en kısa sürede karara bağlanan suç türü 215 gün ile uyuşturucu imal ve ticareti suçu. En dikkat çekici olan ise hırsızlık suçu. 2024 yılında bir hırsızlık dosyasının açılmasıyla kapanması arasında geçen süre ortalama 3 bin 468 gün yani dosyanın karara bağlanma süresi neredeyse 10 yıl.Tazminat davaları da yüzde 40 artış göstermiş. 2024 yılında 198 bine ulaşan tazminat davalarını yüzde 27 ile tapu iptali ve tescil dosyaları oluşturuyor. Boşanma davalarında da sayı artıyor 2023 yılında 290 bin olan boşanma dosyası 2024'te 320 bine ulaşmış. Boşanma davalarında süre kısaldıPaylaşılan verilere göre en kısa süren dosya türü 20 gün ile veraset. Verasetin ardından 95 günle vesayet dosyaları geliyor. En uzun süren dosyalar ise 500 gün ile tapu iptali ve tescil davaları.Aile mahkemelerindeki dosya sayılarına bakıldığında ise 2015 yılında aile mahkemelerine gelen dosya sayısı 252 bin iken 2024 yılında 435 bin dosyaya ulaşmış durumda. Bir boşanma davasının görülme süresi 156 gün. 2020 yılında bir boşanma dosyasının görülme süresi 198 iken son 4 yıl içinde sürenin azalması dikkat çekiyor.Kira anlaşmazlığında 'uyuşulamıyor'Arabululuk sistemi içerisinde 'diğer' başlığı altında ise kira uyuşmazlığı dosyaları da yer alıyor. 2024 yılında gelen 318 bin dosyanın yarısından fazlası kira uyuşmazlığı dosyaları ve bunların dörtte üçü mahkemeye taşınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/kira-uyusmazliklari-davasi-100-bine-yaklasti-kiracilar-mi-ev-sahipleri-mi-hakli-1094390166.html

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adalet bakanlığı, adalet i̇statistik 2024 raporu, boşanma oranları, boşanma, tazminat davası, kira davası, hırsızlık