https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/kira-uyusmazliklari-davasi-100-bine-yaklasti-kiracilar-mi-ev-sahipleri-mi-hakli-1094390166.html

Kira uyuşmazlıkları davası 100 bine yaklaştı: Ev sahipleri 'kızım gelecek çık' diyerek kiracısını tahliye edebilir mi?

Kira uyuşmazlıkları davası 100 bine yaklaştı: Ev sahipleri 'kızım gelecek çık' diyerek kiracısını tahliye edebilir mi?

Sputnik Türkiye

Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira uyuşmazlık davalarının sayısı her geçen gün artarken kiracılar ve ev sahipleri hangi haklara sahip? 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T13:08+0300

2025-03-11T13:08+0300

2025-03-11T13:18+0300

ekonomi̇

kiracı

ev sahibi

dava

emlak

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Enflasyon nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira anlaşmazlığı davaları hızla arıyor. Son dönemde açılan dava sayısı 100 bine yaklaşırken, tahliye süreçlerinde kiracılar mı ev sahipleri hangi haklara sahip? Kiracılar tahliye sürecinde ne yapmalı? Ev sahipleri kiracısını 'kızım gelecek çık' diyerek çıkarabilir mi? Haklı tahliye nedir? Haksız tahliye nedir?Çıkın, 'kızım oturacak' derse ne olacak?Avukat Gizem Gonce, ev sahibi tahliye davası açtığında o tarihteki haklılık durumuna göre Sulh Hukuk Mahkemesi ev yıkılsa da ev sahibinin haklı olduğuna kanaat getirirse yapmış olduğu tüm masrafları kiracının ödemesine karar vereceğini söyledi. Aksi durumda ise kiracının masrafları ödememesi kararı verileceğini anlatan Gonce, kiracıların tahliye esnasındaki haklarına da değindi. Kiracılar, tahliye kararını durdurmak için tehir-i icra talebinde bulunabiliyor. Bu talebin ardından istinaf süresi boyunca tahliye durdurulabiliyor. Gonce, "Tahliye kararı istinaf yoluna açık bir karar ise bu uygulanabilir. Ev sahiplerinin haklarına baktığımızda ise o da tahliye kararını icra dairesinden hızlı bir şekilde alabiliyor" dediHaber Global'in haberine göre, eğer kiracı, kirasını düzenli yatırmıyorsa haklı tahliye sebebi sayılabiliyor. Haksız tahliye durumunu da anlatan Gonce, "Ev sahibi daha yüksek kira almak için, 'Çıkın ben oturacağım, çocuğum gelecek' şeklinde beyanlarla kiracısını kandırıyorsa kiracı bunu tespit ettirebilir. Sonrasında ise 1 yıllık kira bedeli ise taşınma masraflarını ev sahibinden alabilir" diyerek değerlendirmesini tamamladı."10 gün süreyle beklenmeli"Tahliye davalarına ilişkin konuşan Avukat Emre Doğan, mahkemenin tahliye kararı vermesi durumunda kiracının İcra İflas Kanunu'na göre 3 aylık kira tutarını teminat olacak şekilde icra dosyasına yatırarak tahliyenin durdurulmasını talep edebileceği bilgisini paylaştı. "Tehir-i icra kararının alınmadığını farz ettiğimizde ise mahkemenin tahliye kararının icra edilmesi için kesinleşmesine gerek olmadığından icra dairesi tarafından tahliye işlemleri başlayacaktır. Ancak tahliyenin sağlanması için İcra Hukuk Mahkemelerinin vermiş olduğu tahliye kararının kiracıya yahut vekiline duruşmada tefhim edilmesi üzerinden veya kararın tebliğinden itibaren kiraya veren tarafından tahliye için 10 gün süreyle beklenmelidir" diyen Doğan, bu sürenin takip edildiğini de sözlerine ekledi. 15 gün önce tahliye edeceğini bildirmek zorundaDoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/elden-kira-alanlari-ilgilendiriyor-20-milyon-lira-ceza-gelebilir-1094327298.html

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