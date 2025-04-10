https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/trafik-sigortasi-olanlar-dikkat-650-bin-aracin-policesi-guvencesiz-kaldi-1095294819.html
Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı
Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı
Sputnik Türkiye
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni poliçe düzenleme yetkisini durdurdu. Hasar ödemelerini... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T17:23+0300
2025-04-10T17:23+0300
2025-04-10T17:23+0300
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SEDDK, hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen AcnTurk Sigorta’nın poliçe kesme yetkisini durdururken, 650 bin sigortalı güvencesiz kaldı.2022 yılında sektöre giren AcnTurk Sigorta, sigorta sektöründe kriz yarattı. Son haftalarda hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen şirketin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yeni poliçe düzenleme yetkisi geçici olarak durduruldu. Alınan bu kararla birlikte, şirketin halihazırda poliçeye sahip olan yaklaşık 650 bin sigortalısının güvencesiz kaldığı öğrenildi.Habertürk'e göre; SEDDK’nın aldığı kararda, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanması ve müşteri mağduriyetlerinin artması etkili oldu. Şirketin son dönemde poliçe iptalleriyle ciddi nakit çıkışı yaşadığı, bu nedenle de hasar ödemelerini karşılayamadığı ifade edildi.AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, yaşanan süreci değerlendirirken, özellikle kasko ve sağlık sigortasında gösterdikleri hızlı büyümenin sektörde bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu. Şirketin likidite sorununu çözmek amacıyla İstanbul Davutpaşa’daki bir gayrimenkulü sattıklarını belirten Büyükçelebi, bu satıştan elde edilen paraya bloke konulmasının şirketin günlük işlemlerini durma noktasına getirdiğini ifade etti.Gayrimenkul ile ilgili daha önce de değerleme ve müteahhit kaynaklı sorunlar yaşadıklarını dile getiren Büyükçelebi, bu varlığın değerli görünmesi nedeniyle şirketin yeni olmasına rağmen karlı olarak algılandığını, bunun da başka şirketlerin dikkatini çektiğini öne sürdü. Büyükçelebi, sektörde rekabetin sertleştiğini ve yaşanan durumun ardında bu rekabetin de etkisi olduğunu iddia etti.
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trafik, trafik kazası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, poliçe, sahte poliçe, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi
trafik, trafik kazası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, poliçe, sahte poliçe, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi
Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni poliçe düzenleme yetkisini durdurdu. Hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen şirketin yaklaşık 650 bin sigortalısı güvencesiz kaldı. Şirketin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle satılan gayrimenkule bloke konulması, operasyonel süreci daha da zorlaştırdı.
SEDDK, hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen AcnTurk Sigorta’nın poliçe kesme yetkisini durdururken, 650 bin sigortalı güvencesiz kaldı.
2022 yılında sektöre giren AcnTurk Sigorta, sigorta sektöründe kriz yarattı. Son haftalarda hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen şirketin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yeni poliçe düzenleme yetkisi geçici olarak durduruldu. Alınan bu kararla birlikte, şirketin halihazırda poliçeye sahip olan yaklaşık 650 bin sigortalısının güvencesiz kaldığı öğrenildi.
Habertürk'e göre; SEDDK’nın aldığı kararda, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanması ve müşteri mağduriyetlerinin artması etkili oldu. Şirketin son dönemde poliçe iptalleriyle ciddi nakit çıkışı yaşadığı, bu nedenle de hasar ödemelerini karşılayamadığı ifade edildi.
AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, yaşanan süreci değerlendirirken, özellikle kasko ve sağlık sigortasında gösterdikleri hızlı büyümenin sektörde bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu. Şirketin likidite sorununu çözmek amacıyla İstanbul Davutpaşa’daki bir gayrimenkulü sattıklarını belirten Büyükçelebi, bu satıştan elde edilen paraya bloke konulmasının şirketin günlük işlemlerini durma noktasına getirdiğini ifade etti.
Gayrimenkul ile ilgili daha önce de değerleme ve müteahhit kaynaklı sorunlar yaşadıklarını dile getiren Büyükçelebi, bu varlığın değerli görünmesi nedeniyle şirketin yeni olmasına rağmen karlı olarak algılandığını, bunun da başka şirketlerin dikkatini çektiğini öne sürdü. Büyükçelebi, sektörde rekabetin sertleştiğini ve yaşanan durumun ardında bu rekabetin de etkisi olduğunu iddia etti.