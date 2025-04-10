https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/trafik-sigortasi-olanlar-dikkat-650-bin-aracin-policesi-guvencesiz-kaldi-1095294819.html

Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı

Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı

Sputnik Türkiye

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni poliçe düzenleme yetkisini durdurdu. Hasar ödemelerini... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T17:23+0300

2025-04-10T17:23+0300

2025-04-10T17:23+0300

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SEDDK, hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen AcnTurk Sigorta’nın poliçe kesme yetkisini durdururken, 650 bin sigortalı güvencesiz kaldı.2022 yılında sektöre giren AcnTurk Sigorta, sigorta sektöründe kriz yarattı. Son haftalarda hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen şirketin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yeni poliçe düzenleme yetkisi geçici olarak durduruldu. Alınan bu kararla birlikte, şirketin halihazırda poliçeye sahip olan yaklaşık 650 bin sigortalısının güvencesiz kaldığı öğrenildi.Habertürk'e göre; SEDDK’nın aldığı kararda, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanması ve müşteri mağduriyetlerinin artması etkili oldu. Şirketin son dönemde poliçe iptalleriyle ciddi nakit çıkışı yaşadığı, bu nedenle de hasar ödemelerini karşılayamadığı ifade edildi.AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, yaşanan süreci değerlendirirken, özellikle kasko ve sağlık sigortasında gösterdikleri hızlı büyümenin sektörde bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu. Şirketin likidite sorununu çözmek amacıyla İstanbul Davutpaşa’daki bir gayrimenkulü sattıklarını belirten Büyükçelebi, bu satıştan elde edilen paraya bloke konulmasının şirketin günlük işlemlerini durma noktasına getirdiğini ifade etti.Gayrimenkul ile ilgili daha önce de değerleme ve müteahhit kaynaklı sorunlar yaşadıklarını dile getiren Büyükçelebi, bu varlığın değerli görünmesi nedeniyle şirketin yeni olmasına rağmen karlı olarak algılandığını, bunun da başka şirketlerin dikkatini çektiğini öne sürdü. Büyükçelebi, sektörde rekabetin sertleştiğini ve yaşanan durumun ardında bu rekabetin de etkisi olduğunu iddia etti.

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