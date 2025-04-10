Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı

Türkiye
SON DAKİKA | Sarıyer'de öğrenci servisi pikap araçla kafa kafaya çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gerçek narsisizm nedir?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, yeni insanlı programlar üzerinde çalışıyor
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye ve İsrail arasında sıcak çatışma beklemiyorum’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İtalyan profesör: Yabancı para bağımlılığı kırılmalı
17:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu TürkAkım kompresör istasyonuna saldırdı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımında dev artış
18:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması siyasi yumuşamanın habercisi mi?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasında yangın raporuyla ilgili yeni ifade
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Uludağ: Rusya ve ABD arasında ısınma turları yaşanıyor diyebiliriz
12:04
84 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İnternet kullanımının Türkçe'ye etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
“Keşke hukuku yapay zeka yönetse” isteği
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın gümrük vergileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Güven, sadakat ve teknoloji yeni normali belirliyor: 2024 Küresel Müşteri Deneyim Raporu
17:41
4 dk
SESLİ HABER
Şirketler evriliyor: Yeni strateji ne olmalı?
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem anlattı: Mahir Polat'ın son durumu ne?
18:17
7 dk
SESLİ HABER
Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Sürücülerin sessiz düşmanı: Yol hipnozu nedir?
18:38
6 dk
ÖZEL HABER
'Rus-ABD görüşmesi tahılı tekrar gündeme taşıyabilir'
18:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Depo talebi zirveye ulaştı: Kapasite yetersiz kaldı
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de konut satışları ne durumda?
19:23
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/trafik-sigortasi-olanlar-dikkat-650-bin-aracin-policesi-guvencesiz-kaldi-1095294819.html
Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı
Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı
Sputnik Türkiye
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni poliçe düzenleme yetkisini durdurdu. Hasar ödemelerini... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T17:23+0300
2025-04-10T17:23+0300
türki̇ye
trafik
trafik kazası
trafik sigortası
trafik cezaları
trafik polisi
trafik para cezası
poliçe
sahte poliçe
sigorta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg
SEDDK, hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen AcnTurk Sigorta’nın poliçe kesme yetkisini durdururken, 650 bin sigortalı güvencesiz kaldı.2022 yılında sektöre giren AcnTurk Sigorta, sigorta sektöründe kriz yarattı. Son haftalarda hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen şirketin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yeni poliçe düzenleme yetkisi geçici olarak durduruldu. Alınan bu kararla birlikte, şirketin halihazırda poliçeye sahip olan yaklaşık 650 bin sigortalısının güvencesiz kaldığı öğrenildi.Habertürk'e göre; SEDDK’nın aldığı kararda, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanması ve müşteri mağduriyetlerinin artması etkili oldu. Şirketin son dönemde poliçe iptalleriyle ciddi nakit çıkışı yaşadığı, bu nedenle de hasar ödemelerini karşılayamadığı ifade edildi.AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, yaşanan süreci değerlendirirken, özellikle kasko ve sağlık sigortasında gösterdikleri hızlı büyümenin sektörde bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu. Şirketin likidite sorununu çözmek amacıyla İstanbul Davutpaşa’daki bir gayrimenkulü sattıklarını belirten Büyükçelebi, bu satıştan elde edilen paraya bloke konulmasının şirketin günlük işlemlerini durma noktasına getirdiğini ifade etti.Gayrimenkul ile ilgili daha önce de değerleme ve müteahhit kaynaklı sorunlar yaşadıklarını dile getiren Büyükçelebi, bu varlığın değerli görünmesi nedeniyle şirketin yeni olmasına rağmen karlı olarak algılandığını, bunun da başka şirketlerin dikkatini çektiğini öne sürdü. Büyükçelebi, sektörde rekabetin sertleştiğini ve yaşanan durumun ardında bu rekabetin de etkisi olduğunu iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-kufurlu-mesaj-gitti-sigorta-sirketi-siber-saldiri-dedi-musteri-bilgileri-guvende-mi-1091347474.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_94:0:523:322_1920x0_80_0_0_bc8cd5b8265eea2c191eea79edb12347.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trafik, trafik kazası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, poliçe, sahte poliçe, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi
trafik, trafik kazası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, poliçe, sahte poliçe, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta şirketi

Trafik sigortası olanlar dikkat: 650 bin aracın poliçesi güvencesiz kaldı

17:23 10.04.2025
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
Abone ol
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni poliçe düzenleme yetkisini durdurdu. Hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen şirketin yaklaşık 650 bin sigortalısı güvencesiz kaldı. Şirketin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle satılan gayrimenkule bloke konulması, operasyonel süreci daha da zorlaştırdı.
SEDDK, hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen AcnTurk Sigorta’nın poliçe kesme yetkisini durdururken, 650 bin sigortalı güvencesiz kaldı.
2022 yılında sektöre giren AcnTurk Sigorta, sigorta sektöründe kriz yarattı. Son haftalarda hasar ödemelerini gerçekleştiremeyen şirketin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yeni poliçe düzenleme yetkisi geçici olarak durduruldu. Alınan bu kararla birlikte, şirketin halihazırda poliçeye sahip olan yaklaşık 650 bin sigortalısının güvencesiz kaldığı öğrenildi.
Habertürk'e göre; SEDDK’nın aldığı kararda, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanması ve müşteri mağduriyetlerinin artması etkili oldu. Şirketin son dönemde poliçe iptalleriyle ciddi nakit çıkışı yaşadığı, bu nedenle de hasar ödemelerini karşılayamadığı ifade edildi.
AcnTurk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, yaşanan süreci değerlendirirken, özellikle kasko ve sağlık sigortasında gösterdikleri hızlı büyümenin sektörde bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu. Şirketin likidite sorununu çözmek amacıyla İstanbul Davutpaşa’daki bir gayrimenkulü sattıklarını belirten Büyükçelebi, bu satıştan elde edilen paraya bloke konulmasının şirketin günlük işlemlerini durma noktasına getirdiğini ifade etti.
Gayrimenkul ile ilgili daha önce de değerleme ve müteahhit kaynaklı sorunlar yaşadıklarını dile getiren Büyükçelebi, bu varlığın değerli görünmesi nedeniyle şirketin yeni olmasına rağmen karlı olarak algılandığını, bunun da başka şirketlerin dikkatini çektiğini öne sürdü. Büyükçelebi, sektörde rekabetin sertleştiğini ve yaşanan durumun ardında bu rekabetin de etkisi olduğunu iddia etti.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
TÜRKİYE
Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?
10 Aralık 2024, 09:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала