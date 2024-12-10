Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de siyasi süreç nasıl işleyecek?
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’nin Suriye’nin yeni dönemine ilişkin 5 önceliği var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan: Dönüşler için Yayladağı Sınır Kapısı’nı açıyoruz
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:53
16 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-kufurlu-mesaj-gitti-sigorta-sirketi-siber-saldiri-dedi-musteri-bilgileri-guvende-mi-1091347474.html
Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?
Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?
Sputnik Türkiye
Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması üzerinden gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirim gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde "Klewin ağzına... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T09:22+0300
2024-12-10T09:28+0300
türkiye
anadolu sigorta
hack
mesaj
küfür etmek
müşteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklendi. Kullanıcıların telefonlarına "Klewin ağzına sı..." yazılı, küfürlü mesaj gönderildi. Kısa süre sonra da kripto paraya ilişkin bir bildirim daha ulaştı. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaptı. Kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da mesaja eklendi.Anadolu Sigorta'ya siber saldırıAnadolu Sigorta kullanıcıları dün gece saatlerinde telefonlarına gelen mesajlar neye uğradıklarını şaşırdı. Cep telefonlarına küfürlü olarak "Klewin ağzına sı..." yazısı gönderildi.Kripto mesajı Kısa süre sonra gelen başka bir bildirimde de kripto dolandırıcılığına ilişkin "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi. Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin çalınmaya çalışıldı.'İşlemler durduruldu'Sigorta şirketi sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklama yaptı ve siber saldırı yapıldığını duyurdu. Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/juventustan-arda-guler-aciklamasi-transfer-mi-oldu-1089491759.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anadolu sigorta, anadolu sigorta hacklendi, anadolu sigorta hacklendi mi, anadolu sigorta küfür,
anadolu sigorta, anadolu sigorta hacklendi, anadolu sigorta hacklendi mi, anadolu sigorta küfür,

Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?

09:22 10.12.2024 (güncellendi: 09:28 10.12.2024)
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
Abone ol
Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması üzerinden gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirim gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde "Klewin ağzına sı..." yazdığı görüldü. Şirketten yapılan açıklamada siber saldırı düzenlendiği ancak kullanıcı bilgilerinin güvende olduğu belirtildi.
Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklendi. Kullanıcıların telefonlarına "Klewin ağzına sı..." yazılı, küfürlü mesaj gönderildi. Kısa süre sonra da kripto paraya ilişkin bir bildirim daha ulaştı. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaptı. Kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da mesaja eklendi.

Anadolu Sigorta'ya siber saldırı

Anadolu Sigorta kullanıcıları dün gece saatlerinde telefonlarına gelen mesajlar neye uğradıklarını şaşırdı. Cep telefonlarına küfürlü olarak "Klewin ağzına sı..." yazısı gönderildi.

Kripto mesajı

Kısa süre sonra gelen başka bir bildirimde de kripto dolandırıcılığına ilişkin "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi. Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin çalınmaya çalışıldı.

'İşlemler durduruldu'

Sigorta şirketi sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklama yaptı ve siber saldırı yapıldığını duyurdu.
Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklama şöyle:
9 Aralık 2024 saat 23:20’de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilginize sunarız. Detaylı değerlendirmelerimizin ardından ulaşılan bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
SPOR
Juventus'tan Arda Güler açıklaması: 'İngilizce hesabımız hacklendi'
21 Ekim, 16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала