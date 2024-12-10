https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-kufurlu-mesaj-gitti-sigorta-sirketi-siber-saldiri-dedi-musteri-bilgileri-guvende-mi-1091347474.html
Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?
Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?
Sputnik Türkiye
Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması üzerinden gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirim gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde "Klewin ağzına... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T09:22+0300
2024-12-10T09:22+0300
2024-12-10T09:28+0300
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anadolu sigorta
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mesaj
küfür etmek
müşteri
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Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklendi. Kullanıcıların telefonlarına "Klewin ağzına sı..." yazılı, küfürlü mesaj gönderildi. Kısa süre sonra da kripto paraya ilişkin bir bildirim daha ulaştı. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaptı. Kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da mesaja eklendi.Anadolu Sigorta'ya siber saldırıAnadolu Sigorta kullanıcıları dün gece saatlerinde telefonlarına gelen mesajlar neye uğradıklarını şaşırdı. Cep telefonlarına küfürlü olarak "Klewin ağzına sı..." yazısı gönderildi.Kripto mesajı Kısa süre sonra gelen başka bir bildirimde de kripto dolandırıcılığına ilişkin "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi. Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin çalınmaya çalışıldı.'İşlemler durduruldu'Sigorta şirketi sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklama yaptı ve siber saldırı yapıldığını duyurdu. Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/juventustan-arda-guler-aciklamasi-transfer-mi-oldu-1089491759.html
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Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?
09:22 10.12.2024 (güncellendi: 09:28 10.12.2024)
Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması üzerinden gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirim gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde "Klewin ağzına sı..." yazdığı görüldü. Şirketten yapılan açıklamada siber saldırı düzenlendiği ancak kullanıcı bilgilerinin güvende olduğu belirtildi.
Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklendi. Kullanıcıların telefonlarına "Klewin ağzına sı..." yazılı, küfürlü mesaj gönderildi. Kısa süre sonra da kripto paraya ilişkin bir bildirim daha ulaştı. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaptı. Kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da mesaja eklendi.
Anadolu Sigorta'ya siber saldırı
Anadolu Sigorta kullanıcıları dün gece saatlerinde telefonlarına gelen mesajlar neye uğradıklarını şaşırdı. Cep telefonlarına küfürlü olarak "Klewin ağzına sı..." yazısı gönderildi.
Kısa süre sonra gelen başka bir bildirimde de kripto dolandırıcılığına ilişkin "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi. Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin çalınmaya çalışıldı.
Sigorta şirketi sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklama yaptı ve siber saldırı yapıldığını duyurdu.
Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklama şöyle:
9 Aralık 2024 saat 23:20’de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilginize sunarız. Detaylı değerlendirmelerimizin ardından ulaşılan bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır.