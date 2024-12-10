https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-kufurlu-mesaj-gitti-sigorta-sirketi-siber-saldiri-dedi-musteri-bilgileri-guvende-mi-1091347474.html

Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?

Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?

Sputnik Türkiye

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması üzerinden gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirim gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde "Klewin ağzına... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T09:22+0300

2024-12-10T09:22+0300

2024-12-10T09:28+0300

türkiye

anadolu sigorta

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mesaj

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müşteri

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Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklendi. Kullanıcıların telefonlarına "Klewin ağzına sı..." yazılı, küfürlü mesaj gönderildi. Kısa süre sonra da kripto paraya ilişkin bir bildirim daha ulaştı. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaptı. Kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da mesaja eklendi.Anadolu Sigorta'ya siber saldırıAnadolu Sigorta kullanıcıları dün gece saatlerinde telefonlarına gelen mesajlar neye uğradıklarını şaşırdı. Cep telefonlarına küfürlü olarak "Klewin ağzına sı..." yazısı gönderildi.Kripto mesajı Kısa süre sonra gelen başka bir bildirimde de kripto dolandırıcılığına ilişkin "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi. Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin çalınmaya çalışıldı.'İşlemler durduruldu'Sigorta şirketi sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklama yaptı ve siber saldırı yapıldığını duyurdu. Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklama şöyle:

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