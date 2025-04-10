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Meteoroloji ve AFAD’dan 31 ile SMS'li uyarı: Fırtına ve kar geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji ve AFAD’dan 31 ile SMS'li uyarı: Fırtına ve kar geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlar etkisini sürdürüyor. AFAD ve Meteoroloji'den gelen açıklamalara göre 31 il için uyarı yapıldı. İstanbul'un yüksek... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yağışlı sistem, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 il için uyarı yayımlarken, cuma günü kar yağışlarının İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek.İstanbul ve Ankara’da kar sürpriziİstanbul’da perşembe gecesi sonrası 02:00 ile 08:00 saatleri arasında birçok ilçede kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ise Ankara başta olmak üzere İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri karla tanışacak. Cuma ve cumartesi gecesi sıcaklıklar sıfırın altına düşecek, 2-3 dereceye kadar gerileyecek.Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel İstanbul'a kar yağışı uyarısı yaparken "İstanbul’da perşembe gece-cuma öğlen arası yükseklere biraz kar yağabilir. Ulaşımı etkileyecek bir yağış değil. Fakat İstanbul-Bolu-Ankara yolları cuma bembeyaz olur. Şehirlerarası yollarda genel olarak kar var Cuma günü" ifadelerini kullandı.AFAD'dan 31 ile uyarı: SMS gönderildiAFAD, Hakkari ve Van için "turuncu", 29 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, "Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çığ gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" denildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıAFAD ve Meteoroloji, bugün için Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Elazığ ve Hatay çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Ayrıca İç Anadolu’nun doğusunda yağışların, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı vurgulandı.Doğu Karadeniz ve i̇ç kesimlerde yoğun yağışPerşembe sabahına kadar, Niğde, Kayseri ve Sivas’ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusunda; Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yoğun kar yağışı görülecek.Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı da yapıldı. Görüş mesafesinde düşüş, solunum problemleri ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan il il hava durumuMarmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu
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Meteoroloji ve AFAD’dan 31 ile SMS'li uyarı: Fırtına ve kar geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?

04:59 10.04.2025 (güncellendi: 05:47 10.04.2025)
© AAİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
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Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlar etkisini sürdürüyor. AFAD ve Meteoroloji'den gelen açıklamalara göre 31 il için uyarı yapıldı. İstanbul'un yüksek kesimleri ve birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Cuma ve cumartesi gecesi sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yağışlı sistem, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 il için uyarı yayımlarken, cuma günü kar yağışlarının İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek.

İstanbul ve Ankara’da kar sürprizi

İstanbul’da perşembe gecesi sonrası 02:00 ile 08:00 saatleri arasında birçok ilçede kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ise Ankara başta olmak üzere İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri karla tanışacak. Cuma ve cumartesi gecesi sıcaklıklar sıfırın altına düşecek, 2-3 dereceye kadar gerileyecek.
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel İstanbul'a kar yağışı uyarısı yaparken "İstanbul’da perşembe gece-cuma öğlen arası yükseklere biraz kar yağabilir. Ulaşımı etkileyecek bir yağış değil. Fakat İstanbul-Bolu-Ankara yolları cuma bembeyaz olur. Şehirlerarası yollarda genel olarak kar var Cuma günü" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan 31 ile uyarı: SMS gönderildi

AFAD, Hakkari ve Van için "turuncu", 29 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, "Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çığ gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" denildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

AFAD ve Meteoroloji, bugün için Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Elazığ ve Hatay çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Ayrıca İç Anadolu’nun doğusunda yağışların, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı vurgulandı.

Doğu Karadeniz ve i̇ç kesimlerde yoğun yağış

Perşembe sabahına kadar, Niğde, Kayseri ve Sivas’ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusunda; Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yoğun kar yağışı görülecek.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı da yapıldı. Görüş mesafesinde düşüş, solunum problemleri ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan il il hava durumu

Marmara Bölgesi

İstanbul: 5°C / 13°C – Parçalı bulutlu, yarın yağmurlu
Edirne: 2°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 2°C / 14°C – Parçalı bulutlu
Sakarya: 1°C / 15°C – Parçalı bulutlu
Balıkesir: 3°C / 15°C – Aralıklı yağmurlu
Bursa (Güney): Yağmurlu
Çanakkale (Doğu): Yağmurlu

Ege Bölgesi

İzmir: 5°C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Manisa: 3°C / 15°C – Bulutlu
Denizli: 2°C / 12°C – Bulutlu
Afyonkarahisar: -3°C / 8°C – Çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 12°C / 22°C – Aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü
Adana: 9°C / 20°C – Sağanak yağışlı
Hatay: 12°C / 17°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta (Doğu): -2°C / 10°C – Yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 1°C / 8°C – Karla karışık yağmur, gece hafif kar
Kırıkkale: Yağışlı
Çankırı: 0°C / 11°C – Çok bulutlu
Eskişehir: -3°C / 9°C – Çok bulutlu
Konya: 2°C / 9°C – Yağmurlu, akşam kar yağışlı

Batı Karadeniz

Sinop: 5°C / 13°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Kastamonu (Kıyı): Yağmurlu
Bolu: -4°C / 8°C – Çok bulutlu
Düzce: -1°C / 13°C – Çok bulutlu
Zonguldak: 4°C / 11°C – Bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun: 4°C / 10°C – Yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 5°C / 7°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
Rize: Yoğun sağanak yağışlı
Ordu: Yağışlı
Tokat: Yağışlı
Gümüşhane: İç kesimleri kar yağışlı
Artvin: 4°C / 7°C – Yağışlı, kuvvetli olması bekleniyor
Amasya: 2°C / 10°C – Yağmur, akşam kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu

Erzurum: 0°C / 9°C – Karla karışık yağmur, yükseklerde kar
Kars: 2°C / 11°C – Yağmurlu, zamanla kar yağışlı
Malatya: 6°C / 15°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 6°C / 9°C – Sağanak yağışlı
Ardahan: Yer yer kuvvetli kar yağışı
Toz taşınımı: Güneydoğu Doğu Anadolu'da etkili olacak

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 7°C / 18°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Gaziantep: 7°C / 14°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
Adıyaman: 9°C / 14°C – Sağanak yağışlı
Siirt: 14°C / 19°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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Megakentin kapısına dayandı, nisanda kar sürprizi: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
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