https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/meteoroloji-ve-afaddan-31-ile-smsli-uyari-firtina-ve-kar-geliyor-istanbula-kar-yagacak-mi-1095267521.html

Meteoroloji ve AFAD’dan 31 ile SMS'li uyarı: Fırtına ve kar geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji ve AFAD’dan 31 ile SMS'li uyarı: Fırtına ve kar geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlar etkisini sürdürüyor. AFAD ve Meteoroloji'den gelen açıklamalara göre 31 il için uyarı yapıldı. İstanbul'un yüksek... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T04:59+0300

2025-04-10T04:59+0300

2025-04-10T05:47+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

bugün hava durumu

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093859329_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_28c4cb72a2216c973ad89041b20e63c9.jpg

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yağışlı sistem, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 il için uyarı yayımlarken, cuma günü kar yağışlarının İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek.İstanbul ve Ankara’da kar sürpriziİstanbul’da perşembe gecesi sonrası 02:00 ile 08:00 saatleri arasında birçok ilçede kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ise Ankara başta olmak üzere İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri karla tanışacak. Cuma ve cumartesi gecesi sıcaklıklar sıfırın altına düşecek, 2-3 dereceye kadar gerileyecek.Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel İstanbul'a kar yağışı uyarısı yaparken "İstanbul’da perşembe gece-cuma öğlen arası yükseklere biraz kar yağabilir. Ulaşımı etkileyecek bir yağış değil. Fakat İstanbul-Bolu-Ankara yolları cuma bembeyaz olur. Şehirlerarası yollarda genel olarak kar var Cuma günü" ifadelerini kullandı.AFAD'dan 31 ile uyarı: SMS gönderildiAFAD, Hakkari ve Van için "turuncu", 29 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, "Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çığ gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" denildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıAFAD ve Meteoroloji, bugün için Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Elazığ ve Hatay çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Ayrıca İç Anadolu’nun doğusunda yağışların, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı vurgulandı.Doğu Karadeniz ve i̇ç kesimlerde yoğun yağışPerşembe sabahına kadar, Niğde, Kayseri ve Sivas’ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusunda; Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yoğun kar yağışı görülecek.Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı da yapıldı. Görüş mesafesinde düşüş, solunum problemleri ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan il il hava durumuMarmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/megakentin-kapisina-dayandi-nisanda-kar-surprizi-istanbula-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-1095188088.html

türki̇ye

i̇stanbul kar yağışı

i̇stanbul

doğu anadolu

güneydoğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar yağışı beklenen iller, istanbul'a kar yağacak mı, meteoroloji 31 il uyarı, afad sms uyarı, hava durumu son dakika, kar yağışı ne zaman başlayacak, istanbul hava durumu, fırtına uyarısı, kar yağışı tahmini, meteoroloji son dakika, istanbul kar yağışı, afad uyarı mesajı, kar yağışı hangi illerde, hava durumu güncel, istanbul kar alarmı, kar yağışı uyarısı, afad sms bildirimi, meteoroloji hava tahmini, istanbul kar ne zaman, fırtına ve kar uyarısı, canonical