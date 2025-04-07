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Megakentin kapısına dayandı, nisanda kar sürprizi: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
Megakentin kapısına dayandı, nisanda kar sürprizi: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı
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İstanbul, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Meteoroloji ve Afet Koordinasyon... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
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Dün 18 derece olan hava sıcaklığı, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra soğuk ve yağışlı hava ile yer değiştirdi. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, megakentte etkisini hissettirmeye başladı. Gece saatlerinden bu yana süren kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde de etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı 10 kent arasında yer alan İstanbul’a kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Kar yağışı İstanbul'un kapısındaTekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.İstanbul'a kar yağışı var mı?Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul’a kar yağıp yağmayacağına dair merak edilen soruya açıklık getirdi. Çalışkan, İstanbul'un yüksek kesimlerine kısa süreli sulu kar yağacağını dile getirdi.AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısıAfet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yeni bir sağanak yağış dalgasına karşı uyarı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.İstanbul'a karla karışık yağmur uyarısıAKOM’un açıklamasına göre, kısa süreli yağışlar sırasında metrekareye 15 ila 30 kilogram arası yağış düşmesi tahmin ediliyor. Kentin kuzey bölgelerinde ve yüksek kesimlerinde bu yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html
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Megakentin kapısına dayandı, nisanda kar sürprizi: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı

10:32 07.04.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA
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İstanbul, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için uyarı gelirken kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini gösterdi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji uzmanı ve AKOM'un uyarısı...
Dün 18 derece olan hava sıcaklığı, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra soğuk ve yağışlı hava ile yer değiştirdi. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, megakentte etkisini hissettirmeye başladı. Gece saatlerinden bu yana süren kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde de etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı 10 kent arasında yer alan İstanbul’a kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor.

Kar yağışı İstanbul'un kapısında

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'a kar yağışı var mı?

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul’a kar yağıp yağmayacağına dair merak edilen soruya açıklık getirdi. Çalışkan, İstanbul'un yüksek kesimlerine kısa süreli sulu kar yağacağını dile getirdi.

AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yeni bir sağanak yağış dalgasına karşı uyarı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

İstanbul'a karla karışık yağmur uyarısı

AKOM’un açıklamasına göre, kısa süreli yağışlar sırasında metrekareye 15 ila 30 kilogram arası yağış düşmesi tahmin ediliyor. Kentin kuzey bölgelerinde ve yüksek kesimlerinde bu yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olacağı belirtildi.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor
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