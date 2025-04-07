https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/megakentin-kapisina-dayandi-nisanda-kar-surprizi-istanbula-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-1095188088.html

Megakentin kapısına dayandı, nisanda kar sürprizi: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Megakentin kapısına dayandı, nisanda kar sürprizi: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Meteoroloji ve Afet Koordinasyon... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T10:32+0300

2025-04-07T10:32+0300

2025-04-07T10:32+0300

türki̇ye

balkanlar

edirne

tekirdağ

meteoroloji

akom

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

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Dün 18 derece olan hava sıcaklığı, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra soğuk ve yağışlı hava ile yer değiştirdi. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, megakentte etkisini hissettirmeye başladı. Gece saatlerinden bu yana süren kuvvetli sağanak, sabah saatlerinde de etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı 10 kent arasında yer alan İstanbul’a kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Kar yağışı İstanbul'un kapısındaTekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.İstanbul'a kar yağışı var mı?Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul’a kar yağıp yağmayacağına dair merak edilen soruya açıklık getirdi. Çalışkan, İstanbul'un yüksek kesimlerine kısa süreli sulu kar yağacağını dile getirdi.AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısıAfet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yeni bir sağanak yağış dalgasına karşı uyarı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.İstanbul'a karla karışık yağmur uyarısıAKOM’un açıklamasına göre, kısa süreli yağışlar sırasında metrekareye 15 ila 30 kilogram arası yağış düşmesi tahmin ediliyor. Kentin kuzey bölgelerinde ve yüksek kesimlerinde bu yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html

türki̇ye

balkanlar

edirne

tekirdağ

i̇stanbul kar yağışı

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