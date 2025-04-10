https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cift-emekli-maasi-kalkiyor-mu-calisan-emeklinin-durumu-netlesti-sgk-uzmani-acikladi-1095272777.html

Çift emekli maaşı kalkıyor mu? Çalışan emeklinin durumu netleşti, SGK uzmanı açıkladı

Çift emekli maaşı kalkıyor mu? Çalışan emeklinin durumu netleşti, SGK uzmanı açıkladı

Sputnik Türkiye

Çalışan emeklinin maaşı kesilecek mi? Çift emekli maaşı kalktı mı? 2008 sonrası sigortalılar için emeklilikte önemli detaylar açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı net konuştu.

2025-04-10T08:30+0300

2025-04-10T08:30+0300

2025-04-10T08:30+0300

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Türkiye’de emeklilik sistemine dair düzenlemeler milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Özellikle 1999 ve 2008 yıllarındaki köklü değişikliklerin ardından, Ekim 2008’de yürürlüğe giren yasa ile emeklilik hesaplamaları yeniden şekillendi. Bu çerçevede, “çalışan emeklinin maaşı kesilir mi?” sorusu yeniden gündeme taşındı.Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, çalışan emekliler için uygulanan kesintilere dair detayları paylaştı:Sosyal Güvenlik Destek Primi nedir?Emin Yılmaz, “Sosyal Güvenlik Destek Pirimi belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir” açıklamasında bulundu.Yani, özel sektörde çalışan emeklilerin maaşları kesilmezken, işçi ve işveren payı üzerinden SGDP kesintisi yapılmaktadır.Şirket ortağı veya esnaf olanın maaşı kesiliyor mu?Yılmaz’a göre; “Emekli olup şirket ortağı veya esnaflık yaparsa emekli maaşından herhangi bir kesinti olmamaktadır. 2016 yılından öncesinde kesinti mevcut iken belirtilen tarihten itibaren buradaki kesinti kaldırılmıştır.”Kamuda çalışan emekliler i̇çin durum ne?Emin Yılmaz, “Kişi eğer emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparsa emekli maaşını kestirmek zorundadır” diyerek önemli bir ayrımı vurguladı. Özel sektörde çalışanlardan ise sadece SGDP kesintisi yapılmakta.Ekim 2008 sonrası sigortalılar i̇çin emeklilik sistemi değişti2008 sonrası işe giren bireyler için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60’tan başlayarak 7200 prim günü koşuluyla 65 yaşına kadar çıkabiliyor. Bu kişiler çalışmaya devam ederse, maaşları kesiliyor.Yılmaz, “Ekim 2008 sonrası işe girip emekli olanların yasal düzenlemede tekrar bir işe girip çalışmaya başlamaları durumunda emekli maaşları kesilmektedi" dedi.2008 sonrası i̇lk emekliler ne zaman? İşte i̇ki farklı örnekYılmaz, iki çarpıcı örnekle konuyu açıkladı:Yılmaz ayrıca, “Çalışma hakkı bize anayasadan ve iş kanunumuzdan gelmektedir. İlerleyen süreçte yasal düzenleme ile bunun ortadan kalkacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

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