Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim: Motorinin ardından benzinde de fiyat değişti, tabelalar gece yarısı güncellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gerçek narsisizm nedir?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, yeni insanlı programlar üzerinde çalışıyor
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İtalyan profesör: Yabancı para bağımlılığı kırılmalı
17:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu TürkAkım kompresör istasyonuna saldırdı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımında dev artış
18:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB'den insan kaçakçılığı haberleriyle ilgili açıklama
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/akaryakit-fiyatlarina-buyuk-indirim-motorinin-ardindan-benzinde-de-fiyat-degisti-tabelalar-gece-1095269873.html
Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim: Motorinin ardından benzinde de fiyat değişti, tabelalar gece yarısı güncellendi
Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim: Motorinin ardından benzinde de fiyat değişti, tabelalar gece yarısı güncellendi
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine gelen 2 lira 64 kuruş indirim sonrası benzinde de fiyat değişti. Benzine 2... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T06:23+0300
2025-04-10T06:25+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt indirimi
akaryakıt fiyatları
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları sert düşüşle dikkat çekiyor. Çarşamba günü yüzde 2’nin üzerinde değer kaybeden Brent petrol, varil başına 62 doların altına geriledi. 60 dolar sınırına kadar düşen fiyatlar, son 4 yılın en düşük seviyeleri olarak kayda geçti.Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine 2.24 TL, indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine 2.64 TL indirim gelmişti.Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, enerji piyasalarında keskin fiyat hareketlerine yol açtı. Bu durum, akaryakıt ürünlerinde indirimi zorunlu kıldı.10 Nisan güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirBrent Petrol 60 doların eşiğindeBrent ham petrol fiyatları, son gelişmelerin ardından 60 dolar sınırına kadar geriledi. Piyasalarda bu seviyenin altına inmesi durumunda, yeni bir indirim dalgası gündeme gelebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yeni-dogum-yardimi-yonetmeligi-resmi-gazetede-dogum-yardimi-ne-kadar-basvuru-sartlari-neler-1095269540.html
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brent petrol fiyatı, akaryakıt indirimi, benzin indirimi ne kadar, motorin indirimi, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı bugün, motorin fiyatı ne kadar, istanbul benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları düştü mü, güncel pompa fiyatları, benzin indirimi geldi mi, motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları bugün, benzin indirimi son dakika
brent petrol fiyatı, akaryakıt indirimi, benzin indirimi ne kadar, motorin indirimi, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı bugün, motorin fiyatı ne kadar, istanbul benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları düştü mü, güncel pompa fiyatları, benzin indirimi geldi mi, motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatları bugün, benzin indirimi son dakika

Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim: Motorinin ardından benzinde de fiyat değişti, tabelalar gece yarısı güncellendi

06:23 10.04.2025 (güncellendi: 06:25 10.04.2025)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
Abone ol
Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine gelen 2 lira 64 kuruş indirim sonrası benzinde de fiyat değişti. Benzine 2 lira 24 kuruş indirim yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları belli oldu.
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları sert düşüşle dikkat çekiyor. Çarşamba günü yüzde 2’nin üzerinde değer kaybeden Brent petrol, varil başına 62 doların altına geriledi. 60 dolar sınırına kadar düşen fiyatlar, son 4 yılın en düşük seviyeleri olarak kayda geçti.
Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine 2.24 TL, indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine 2.64 TL indirim gelmişti.
Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, enerji piyasalarında keskin fiyat hareketlerine yol açtı. Bu durum, akaryakıt ürünlerinde indirimi zorunlu kıldı.

10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,47 TL
Motorin: 44,18 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,33 TL
Motorin: 44,05 TL

Ankara

Benzin: 45,03 TL
Motorin: 44,90 TL

İzmir

Benzin: 45,44 TL
Motorin: 45,30 TL

Brent Petrol 60 doların eşiğinde

Brent ham petrol fiyatları, son gelişmelerin ardından 60 dolar sınırına kadar geriledi. Piyasalarda bu seviyenin altına inmesi durumunda, yeni bir indirim dalgası gündeme gelebilir.
Topuk Kanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
TÜRKİYE
Yeni doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de: Doğum yardımı ne kadar? Başvuru şartları neler?
06:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала