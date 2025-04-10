https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/akaryakit-fiyatlarina-buyuk-indirim-motorinin-ardindan-benzinde-de-fiyat-degisti-tabelalar-gece-1095269873.html

Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim: Motorinin ardından benzinde de fiyat değişti, tabelalar gece yarısı güncellendi

Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim: Motorinin ardından benzinde de fiyat değişti, tabelalar gece yarısı güncellendi

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine gelen 2 lira 64 kuruş indirim sonrası benzinde de fiyat değişti. Benzine 2... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T06:23+0300

2025-04-10T06:23+0300

2025-04-10T06:25+0300

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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatları sert düşüşle dikkat çekiyor. Çarşamba günü yüzde 2’nin üzerinde değer kaybeden Brent petrol, varil başına 62 doların altına geriledi. 60 dolar sınırına kadar düşen fiyatlar, son 4 yılın en düşük seviyeleri olarak kayda geçti.Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine 2.24 TL, indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine 2.64 TL indirim gelmişti.Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, enerji piyasalarında keskin fiyat hareketlerine yol açtı. Bu durum, akaryakıt ürünlerinde indirimi zorunlu kıldı.10 Nisan güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirBrent Petrol 60 doların eşiğindeBrent ham petrol fiyatları, son gelişmelerin ardından 60 dolar sınırına kadar geriledi. Piyasalarda bu seviyenin altına inmesi durumunda, yeni bir indirim dalgası gündeme gelebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yeni-dogum-yardimi-yonetmeligi-resmi-gazetede-dogum-yardimi-ne-kadar-basvuru-sartlari-neler-1095269540.html

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