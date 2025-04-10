https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/avusturyali-sirket-duyurdu-insan-idrarindan-bira-uretimi-yapilacak-1095299155.html

Avusturyalı şirket duyurdu: İnsan idrarından bira üretimi yapılacak

Avusturyalı şirket duyurdu: İnsan idrarından bira üretimi yapılacak

Sputnik Türkiye

Avusturyalı biyoteknoloji firması öKlo, dünya bira endüstrisinde çığır açacak bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Sürdürülebilir kaynak kullanımı alanında... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T19:29+0300

2025-04-10T19:29+0300

2025-04-10T19:30+0300

dünya

avrupa

bira

otomatik bira fabrikası

evde bira üretimi

bira festivali

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avusturya

bilim

bilim kurulu

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Avusturyalı 'öKlo' firması, idrarı arıtarak bira üretiminde kullanılacak saf su elde eden sürdürülebilir bir proje başlattı.Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi (BOKU) ile ortak yürütülen çalışmada geliştirilen özel filtreleme sistemi sayesinde Avusturya menşeili öKlo şirketi idrardan bira üretimi yapacağını ifade etti. Şirket projede, idrardan önce besin maddelerinin ayrıştırılacağını ve ardından arıtılan suyun bira üretiminde kullanılacağını duyurdu. Projenin mimarı Nikolaos Bogianzidis, "Elde ettiğimiz su tamamen saf ve bira tadını etkilemiyor" dedi. Wolkersdorf'ta kurulması planlanan 'öKlo-Land' tesisiyle atıkların gübre ve enerjiye dönüştürüleceği döngüsel bir ekonomi modeli hedefleneceği açıklandı. 2015'te Danimarka'da Pisner birası, festivalde toplanan 50 bin litre idrarla gübrelenen arpadan üretilmişti. Ancak Avusturya'nın projesinin bilimsel anlamda insan idrarından üretilen ilk bira olacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/haftada-112-gram-ve-ustu-alkol-tuketmek-beyin-damarlarini-sertlestiriyor-1095290921.html

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