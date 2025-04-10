https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/avusturyali-sirket-duyurdu-insan-idrarindan-bira-uretimi-yapilacak-1095299155.html
Avusturyalı şirket duyurdu: İnsan idrarından bira üretimi yapılacak
Avusturyalı şirket duyurdu: İnsan idrarından bira üretimi yapılacak
Sputnik Türkiye
Avusturyalı biyoteknoloji firması öKlo, dünya bira endüstrisinde çığır açacak bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Sürdürülebilir kaynak kullanımı alanında... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T19:29+0300
2025-04-10T19:29+0300
2025-04-10T19:30+0300
dünya
avrupa
bira
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evde bira üretimi
bira festivali
alkolsüz bira
avusturya
bilim
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Avusturyalı 'öKlo' firması, idrarı arıtarak bira üretiminde kullanılacak saf su elde eden sürdürülebilir bir proje başlattı.Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi (BOKU) ile ortak yürütülen çalışmada geliştirilen özel filtreleme sistemi sayesinde Avusturya menşeili öKlo şirketi idrardan bira üretimi yapacağını ifade etti. Şirket projede, idrardan önce besin maddelerinin ayrıştırılacağını ve ardından arıtılan suyun bira üretiminde kullanılacağını duyurdu. Projenin mimarı Nikolaos Bogianzidis, "Elde ettiğimiz su tamamen saf ve bira tadını etkilemiyor" dedi. Wolkersdorf'ta kurulması planlanan 'öKlo-Land' tesisiyle atıkların gübre ve enerjiye dönüştürüleceği döngüsel bir ekonomi modeli hedefleneceği açıklandı. 2015'te Danimarka'da Pisner birası, festivalde toplanan 50 bin litre idrarla gübrelenen arpadan üretilmişti. Ancak Avusturya'nın projesinin bilimsel anlamda insan idrarından üretilen ilk bira olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/haftada-112-gram-ve-ustu-alkol-tuketmek-beyin-damarlarini-sertlestiriyor-1095290921.html
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avrupa, bira, otomatik bira fabrikası, evde bira üretimi, bira festivali, alkolsüz bira, avusturya, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı
avrupa, bira, otomatik bira fabrikası, evde bira üretimi, bira festivali, alkolsüz bira, avusturya, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı
Avusturyalı şirket duyurdu: İnsan idrarından bira üretimi yapılacak
19:29 10.04.2025 (güncellendi: 19:30 10.04.2025)
Avusturyalı biyoteknoloji firması öKlo, dünya bira endüstrisinde çığır açacak bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Sürdürülebilir kaynak kullanımı alanında önemli bir adım olan projede, insan idrarı arıtılarak bira üretiminde kullanılacak.
Avusturyalı 'öKlo' firması, idrarı arıtarak bira üretiminde kullanılacak saf su elde eden sürdürülebilir bir proje başlattı.
Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi (BOKU) ile ortak yürütülen çalışmada geliştirilen özel filtreleme sistemi sayesinde Avusturya menşeili öKlo şirketi idrardan bira üretimi yapacağını ifade etti. Şirket projede, idrardan önce besin maddelerinin ayrıştırılacağını ve ardından arıtılan suyun bira üretiminde kullanılacağını duyurdu.
Projenin mimarı Nikolaos Bogianzidis, "Elde ettiğimiz su tamamen saf ve bira tadını etkilemiyor" dedi. Wolkersdorf'ta kurulması planlanan 'öKlo-Land' tesisiyle atıkların gübre ve enerjiye dönüştürüleceği döngüsel bir ekonomi modeli hedefleneceği açıklandı.
2015'te Danimarka'da Pisner birası, festivalde toplanan 50 bin litre idrarla gübrelenen arpadan üretilmişti. Ancak Avusturya'nın projesinin bilimsel anlamda insan idrarından üretilen ilk bira olacağı belirtildi.