https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/haftada-112-gram-ve-ustu-alkol-tuketmek-beyin-damarlarini-sertlestiriyor-1095290921.html

Haftada 112 gram ve üstü alkol tüketmek beyin damarlarını sertleştiriyor

Haftada 112 gram ve üstü alkol tüketmek beyin damarlarını sertleştiriyor

Sputnik Türkiye

Alkol tüketiminin sağlık üzerine etkilerini gözlemlemek amacıyla yapılan bir araştırma haftada 112 gram veya üstü alkol tüketenlerin beyninde damar sertliği... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T16:02+0300

2025-04-10T16:02+0300

2025-04-10T16:02+0300

sağlik

alkol

alkol satışı

araştırma

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Brezilya'da bilim insanları alkol tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. Hayatını kaybeden bin 881 kişinin beynini otopsiyle inceleyen araştırmacılar, haftada 112 gram ve üstü alkol tüketen kişilerde bilişsel problemlere neden olan beyindeki damarların sertleşmesi olasılığının hiç tüketmeyenlere kıyasla yüzde 133 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Birada yaklaşık 350, şarapta 150 ve damıtılmış içkide 45 mililitrelik tüketimi "14 gram alkol/1 birim" şeklinde tanımlayan bilim insanları, denekleri haftalık kullandıkları alkolün birim miktarına göre "hiç tüketmeyenler", "haftada 7 ya da daha az tüketenler", "haftada 8 ya da daha fazla tüketenler" ve "eskiden aşırı tüketip bırakanlar" şeklinde 4 gruba ayırdı.13 yıl daha erken öldüğü saptandıHaftada 8 birim ya da daha fazla tüketenler ve eskiden aşırı tüketip bırakanlarda Alzheimer ile ilişkili belirtilerin görülme olasılığının daha yüksek olduğu, aşırı alkol tüketenlerin hiç tüketmeyenlere kıyasla ortalama 13 yıl daha erken öldüğü saptandı.Beyindeki küçük damarların kalınlaşıp sertleşmesiyle kan akışının zorlaşmasına neden olan "hyaline arterioloskleroz"​​​​​​​, zamanla hafıza ve düşünme yeteneklerini etkileyerek beyin hasarına yol açabiliyor.Araştırmanın bulguları, "Neurology" dergisinde yayımlandı.

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alkol, alkol satışı, araştırma