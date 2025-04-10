https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-savunma-bakani-hegseth-abd-gemilerine-ucretsiz-gecis-ve-kanala-asker-yerlestirmek-istedi-1095300136.html
ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD gemilerine ücretsiz geçiş ve kanala asker yerleştirmek istedi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD gemilerine ücretsiz geçiş ve kanala asker yerleştirmek istedi
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında ülkesinin bu stratejik kanalda yeniden askeri üsler açmayı değerlendirebileceğini öne sürdü... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T20:44+0300
2025-04-10T20:44+0300
2025-04-10T20:44+0300
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama'da eski askeri üslerin yeniden açılması ve kanalda Amerikan gemilerine öncelik tanınması talebini gündeme getirdi.Panama Kanalı'nı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Hegseth'in ABD'nin savaş gemileri için ücretsiz ve öncelikli geçiş hakkı talep ettiği belirtilirken, Panama yetkililerinin 'maliyet-nötr' bir sistem önerdiği ifade edildi. Panama Kanalı İdaresi, tüm ülkelere eşit ücret politikasını sürdüreceğini açıklarken ABD'nin bu talebini kabul etmedi.Hegseth, Çin'in bölgedeki artan askeri ve ekonomik varlığını eleştirerek, "Çin bu bölgeye askeri avantaj sağlamak için yatırım yapıyor" dedi. Çin Dışişleri ise bu açıklamaları "ABD'nin zorbalığını ortaya koyuyor" şeklinde yanıtladı. Kanal hakkındaki öneriler, ABD'nin 1989'daki Panama işgali ve 500'den fazla sivilin ölümüne yol açan operasyonların anılarını canlandırdığı belirtildi. Panama Güvenlik Bakanı Frank Abrego, "Askeri üs veya savunma tesisi kabul edemeyiz" diyerek kesin tavrını ortaya koydu.Trump yönetiminin baskısıyla Panama, Hong Kong merkezli liman operatörünün sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederken, şirket 1.2 milyar dolarlık ödenmemiş ücret iddialarını reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/panama-devlet-baskani-mulinodan-trumpin-panama-kanalini-geri-alacagiz-sozune-yanit-bir-kez-daha-1094242025.html
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abd, panama, panama kanalı, panama devlet başkanı, kanal, asker, yabancı asker, gemi, gemi tersanesi, üs, askeri üs, kalıcı üs, yabancı üs
abd, panama, panama kanalı, panama devlet başkanı, kanal, asker, yabancı asker, gemi, gemi tersanesi, üs, askeri üs, kalıcı üs, yabancı üs
ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD gemilerine ücretsiz geçiş ve kanala asker yerleştirmek istedi
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında ülkesinin bu stratejik kanalda yeniden askeri üsler açmayı değerlendirebileceğini öne sürdü. Hegseth'in 'davet yoluyla' eski ABD üslerini canlandırma ve asker konuşlandırma önerisi, Panama hükümeti tarafından derhal reddedildi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama'da eski askeri üslerin yeniden açılması ve kanalda Amerikan gemilerine öncelik tanınması talebini gündeme getirdi.
Panama Kanalı'nı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Hegseth'in ABD'nin savaş gemileri için ücretsiz ve öncelikli geçiş hakkı talep ettiği belirtilirken, Panama yetkililerinin 'maliyet-nötr' bir sistem önerdiği ifade edildi. Panama Kanalı İdaresi, tüm ülkelere eşit ücret politikasını sürdüreceğini açıklarken ABD'nin bu talebini kabul etmedi.
Hegseth, Çin'in bölgedeki artan askeri ve ekonomik varlığını eleştirerek, "Çin bu bölgeye askeri avantaj sağlamak için yatırım yapıyor" dedi. Çin Dışişleri ise bu açıklamaları "ABD'nin zorbalığını ortaya koyuyor" şeklinde yanıtladı. Kanal hakkındaki öneriler, ABD'nin 1989'daki Panama işgali ve 500'den fazla sivilin ölümüne yol açan operasyonların anılarını canlandırdığı belirtildi. Panama Güvenlik Bakanı Frank Abrego, "Askeri üs veya savunma tesisi kabul edemeyiz" diyerek kesin tavrını ortaya koydu.
Trump yönetiminin baskısıyla Panama, Hong Kong merkezli liman operatörünün sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederken, şirket 1.2 milyar dolarlık ödenmemiş ücret iddialarını reddetti.