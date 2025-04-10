https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-savunma-bakani-hegseth-abd-gemilerine-ucretsiz-gecis-ve-kanala-asker-yerlestirmek-istedi-1095300136.html

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD gemilerine ücretsiz geçiş ve kanala asker yerleştirmek istedi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD gemilerine ücretsiz geçiş ve kanala asker yerleştirmek istedi

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında ülkesinin bu stratejik kanalda yeniden askeri üsler açmayı değerlendirebileceğini öne sürdü... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T20:44+0300

2025-04-10T20:44+0300

2025-04-10T20:44+0300

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama'da eski askeri üslerin yeniden açılması ve kanalda Amerikan gemilerine öncelik tanınması talebini gündeme getirdi.Panama Kanalı'nı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Hegseth'in ABD'nin savaş gemileri için ücretsiz ve öncelikli geçiş hakkı talep ettiği belirtilirken, Panama yetkililerinin 'maliyet-nötr' bir sistem önerdiği ifade edildi. Panama Kanalı İdaresi, tüm ülkelere eşit ücret politikasını sürdüreceğini açıklarken ABD'nin bu talebini kabul etmedi.Hegseth, Çin'in bölgedeki artan askeri ve ekonomik varlığını eleştirerek, "Çin bu bölgeye askeri avantaj sağlamak için yatırım yapıyor" dedi. Çin Dışişleri ise bu açıklamaları "ABD'nin zorbalığını ortaya koyuyor" şeklinde yanıtladı. Kanal hakkındaki öneriler, ABD'nin 1989'daki Panama işgali ve 500'den fazla sivilin ölümüne yol açan operasyonların anılarını canlandırdığı belirtildi. Panama Güvenlik Bakanı Frank Abrego, "Askeri üs veya savunma tesisi kabul edemeyiz" diyerek kesin tavrını ortaya koydu.Trump yönetiminin baskısıyla Panama, Hong Kong merkezli liman operatörünün sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederken, şirket 1.2 milyar dolarlık ödenmemiş ücret iddialarını reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/panama-devlet-baskani-mulinodan-trumpin-panama-kanalini-geri-alacagiz-sozune-yanit-bir-kez-daha-1094242025.html

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