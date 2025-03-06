https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/panama-devlet-baskani-mulinodan-trumpin-panama-kanalini-geri-alacagiz-sozune-yanit-bir-kez-daha-1094242025.html

Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'ın 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' sözüne yanıt: 'Bir kez daha yalan söylüyor'

Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'ın 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' sözüne yanıt: 'Bir kez daha yalan söylüyor'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Panama Kanalı'nı geri alacağız" açıklaması ardından konuşan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Başkan Trump bir kez daha... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T10:44+0300

2025-03-06T10:44+0300

2025-03-06T10:44+0300

dünya

panama

abd

çin

donald trump

panama kanalı

jose raul mulino

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ABD Başkanı Donald Trump, dün Kongre'nin ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında Panama Kanalı'yla ilgili konuşmuştu. Panama Kanalı, Amerikalılar için Amerikalılar tarafından yapıldığını, kontrolünün Çin'e değil Panamalılara devredildiğini belirten Trump, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" demişti.Trump'ın Panama Kanalı sözlerine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor" dedi. Devlet Başkanı Mulino, şu sözleri paylaştı:Kanalın Panama'ya ait olduğunu bir kez daha vurgulayan Mulino, 'iki hükümet arasındaki işbirliğinin, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda açık mutabakatlara dayandığını ve bunun ne Panama Kanalı'nın kurtarılması ne de ulusal egemenliğe gölge düşürmekle bir ilgisi olduğunu' söyledi. Devlet Başkanı Mulino konuşmasını, "Panama Kanalı Panamalılarındır ve Panamalı kalacaktır" diyerek bitirdi.

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