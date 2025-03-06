https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/panama-devlet-baskani-mulinodan-trumpin-panama-kanalini-geri-alacagiz-sozune-yanit-bir-kez-daha-1094242025.html
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'ın 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' sözüne yanıt: 'Bir kez daha yalan söylüyor'
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'ın 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' sözüne yanıt: 'Bir kez daha yalan söylüyor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Panama Kanalı'nı geri alacağız" açıklaması ardından konuşan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Başkan Trump bir kez daha... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T10:44+0300
2025-03-06T10:44+0300
2025-03-06T10:44+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, dün Kongre'nin ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında Panama Kanalı'yla ilgili konuşmuştu. Panama Kanalı, Amerikalılar için Amerikalılar tarafından yapıldığını, kontrolünün Çin'e değil Panamalılara devredildiğini belirten Trump, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" demişti.Trump'ın Panama Kanalı sözlerine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor" dedi. Devlet Başkanı Mulino, şu sözleri paylaştı:Kanalın Panama'ya ait olduğunu bir kez daha vurgulayan Mulino, 'iki hükümet arasındaki işbirliğinin, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda açık mutabakatlara dayandığını ve bunun ne Panama Kanalı'nın kurtarılması ne de ulusal egemenliğe gölge düşürmekle bir ilgisi olduğunu' söyledi. Devlet Başkanı Mulino konuşmasını, "Panama Kanalı Panamalılarındır ve Panamalı kalacaktır" diyerek bitirdi.
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panama, abd, çin, donald trump, panama kanalı, jose raul mulino
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'ın 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' sözüne yanıt: 'Bir kez daha yalan söylüyor'
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Panama Kanalı'nı geri alacağız" açıklaması ardından konuşan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığımız görüşmelerde dahi bu konu gündeme gelmedi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Kongre'nin ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında Panama Kanalı'yla ilgili konuşmuştu. Panama Kanalı, Amerikalılar için Amerikalılar tarafından yapıldığını, kontrolünün Çin'e değil Panamalılara devredildiğini belirten Trump, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" demişti.
Trump'ın Panama Kanalı sözlerine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor" dedi. Devlet Başkanı Mulino, şu sözleri paylaştı:
Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor. Panama Kanalı'nın geri kazanım sürecinde olduğu iddiası kesinlikle doğru değil. Bakan Rubio (ABD Dışişleri Bakanı) ile yaptığımız görüşmelerde dahi bu konu gündeme gelmedi. Panama ve tüm Panamalılar adına, gerçeğe ve ulusal onurumuza yönelik bu yeni girişimi reddediyorum.
Kanalın Panama'ya ait olduğunu bir kez daha vurgulayan Mulino, 'iki hükümet arasındaki işbirliğinin, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda açık mutabakatlara dayandığını ve bunun ne Panama Kanalı'nın kurtarılması ne de ulusal egemenliğe gölge düşürmekle bir ilgisi olduğunu' söyledi. Devlet Başkanı Mulino konuşmasını, "Panama Kanalı Panamalılarındır ve Panamalı kalacaktır" diyerek bitirdi.