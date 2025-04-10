https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-basini-duyurdu-trump-mayista-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1095299832.html

ABD basını duyurdu: 'Trump, Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek'

ABD basını duyurdu: 'Trump, Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek'

Sputnik Türkiye

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Orta Doğu turuna Türkiye'yi de eklemeyi planladığını ancak kesin... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T20:06+0300

2025-04-10T20:06+0300

2025-04-10T20:16+0300

dünya

donald trump

abd

başkan

türkiye

türkiye cumhuriyeti

ziyaret

resmi ziyaret

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104062/07/1040620747_0:57:1201:732_1920x0_80_0_0_248fb434fafda23bdca02e02453cafc3.jpg

ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.ABD basının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre ziyaretin Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son telefon görüşmesinde gündeme geldiği belirtildi. Programda Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin yer alacağı, İsrail'in ise şimdilik listeye eklenmediği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-cine-gumruk-tarifesini-yuzde-145-seviyesine-yukseltti-1095297879.html

abd

başkan

türkiye cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, başkan, türkiye, türkiye cumhuriyeti, ziyaret, resmi ziyaret, recep tayyip erdoğan