https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-basini-duyurdu-trump-mayista-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1095299832.html
ABD basını duyurdu: 'Trump, Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek'
ABD basını duyurdu: 'Trump, Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek'
Sputnik Türkiye
ABD basını, Başkan Donald Trump'ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Orta Doğu turuna Türkiye'yi de eklemeyi planladığını ancak kesin... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T20:06+0300
2025-04-10T20:06+0300
2025-04-10T20:16+0300
dünya
donald trump
abd
başkan
türkiye
türkiye cumhuriyeti
ziyaret
resmi ziyaret
recep tayyip erdoğan
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ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.ABD basının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre ziyaretin Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son telefon görüşmesinde gündeme geldiği belirtildi. Programda Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin yer alacağı, İsrail'in ise şimdilik listeye eklenmediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-cine-gumruk-tarifesini-yuzde-145-seviyesine-yukseltti-1095297879.html
abd
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donald trump, abd, başkan, türkiye, türkiye cumhuriyeti, ziyaret, resmi ziyaret, recep tayyip erdoğan
donald trump, abd, başkan, türkiye, türkiye cumhuriyeti, ziyaret, resmi ziyaret, recep tayyip erdoğan
ABD basını duyurdu: 'Trump, Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek'
20:06 10.04.2025 (güncellendi: 20:16 10.04.2025)
ABD basını, Başkan Donald Trump'ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Orta Doğu turuna Türkiye'yi de eklemeyi planladığını ancak kesin kararın verilmediğini duyurdu. Trump son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu'yla buluşmasında yaptığı açıklamada Türkiye hakkındaki sözleriyle gündem olmuştu.
ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
ABD basının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre ziyaretin Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son telefon görüşmesinde gündeme geldiği belirtildi. Programda Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin yer alacağı, İsrail'in ise şimdilik listeye eklenmediği ifade edildi.