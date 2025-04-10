https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-cine-gumruk-tarifesini-yuzde-145-seviyesine-yukseltti-1095297879.html
ABD, Çin'e gümrük tarifesini yüzde 145 seviyesine yükseltti
ABD, Çin'e gümrük tarifesini yüzde 145 seviyesine yükseltti
Sputnik Türkiye
ABD, Başkan Donald Trump'ın ikinci dönem ticaret politikasının şimdiye kadarki en sert hamlesini yaparak Çin mallarına uygulanan tarifeleri yüzde 145'e... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T18:25+0300
2025-04-10T18:25+0300
2025-04-10T18:35+0300
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Beyaz Saray yetkilileri, Çin'e uygulanan tarifelerin toplam oranının yüzde 145'e çıktığını duyurdu.ABD yönetimi, Çin'e karşı uygulanan ticaret vergilerinde rekor düzeyde bir artışa giderek tarife oranlarını yüzde 145'e yükseltti. Bu karar, Başkan Trump'ın ikinci döneminde Çin'le ticaret politikası alanında atılan en sert adım olarak kayıtlara geçerken söz konusu artış, geçtiğimiz haftalarda yüzde 104'ten yüzde 125'e çıkarılan tarifelerin ardından geldi.Uzmanlar, yüksek teknoloji ürünleri ve nadir toprak metalleri gibi stratejik alanlarda ABD'nin Çin'e olan bağımlılığının, bu sert önlemlerin uzun vadede iki ülke ekonomisinde yaratacağı şok etkisini artırabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Beyaz Saray, 'kritik tedarik zincirlerini güvence altına alma' stratejisinin bir parçası olarak bu adımın gerekli olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/trump-duyurdu-abd-cinden-gelen-mallara-uyguladigi-vergileri-yuzde-125e-cikaracak-1095263412.html
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abd, çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, gümrük, gümrük vergisi, tarife
abd, çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, gümrük, gümrük vergisi, tarife
ABD, Çin'e gümrük tarifesini yüzde 145 seviyesine yükseltti
18:25 10.04.2025 (güncellendi: 18:35 10.04.2025)
ABD, Başkan Donald Trump'ın ikinci dönem ticaret politikasının şimdiye kadarki en sert hamlesini yaparak Çin mallarına uygulanan tarifeleri yüzde 145'e çıkardı. Artış, daha önce yüzde 104'ten yüzde 125'e yükseltilen tarifelerin ardından geldi.
Beyaz Saray yetkilileri, Çin'e uygulanan tarifelerin toplam oranının yüzde 145'e çıktığını duyurdu.
ABD yönetimi, Çin'e karşı uygulanan ticaret vergilerinde rekor düzeyde bir artışa giderek tarife oranlarını yüzde 145'e yükseltti. Bu karar, Başkan Trump'ın ikinci döneminde Çin'le ticaret politikası alanında atılan en sert adım olarak kayıtlara geçerken söz konusu artış, geçtiğimiz haftalarda yüzde 104'ten yüzde 125'e çıkarılan tarifelerin ardından geldi.
Uzmanlar, yüksek teknoloji ürünleri ve nadir toprak metalleri gibi stratejik alanlarda ABD'nin Çin'e olan bağımlılığının, bu sert önlemlerin uzun vadede iki ülke ekonomisinde yaratacağı şok etkisini artırabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Beyaz Saray, 'kritik tedarik zincirlerini güvence altına alma' stratejisinin bir parçası olarak bu adımın gerekli olduğunu savundu.