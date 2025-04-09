https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ucuslar-ve-feribotlar-iptal-edildi-ulke-capindaki-grev-yunanistani-felc-etti-1095262656.html
Uçuşlar ve feribotlar iptal edildi: Ülke çapındaki grev Yunanistan'ı felç etti
Uçuşlar ve feribotlar iptal edildi: Ülke çapındaki grev Yunanistan'ı felç etti
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel grev ulaşımı felç etti. Hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iç ve dış hat uçuşları iptal... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T19:31+0300
2025-04-09T19:31+0300
2025-04-09T19:31+0300
dünya
yunanistan
yunanistan parlamentosu
ticaret
ticaret bakanlığı
ulusal grev komitesi
grev hakkı
genel grev
maaş
brüt maaş
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Yunanistan'da genel grev nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, turistler seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, reel ücretlerin AB ortalamasının gerisinde kalmasını protesto etmek için ülke çapında greve gitti. Grev nedeniyle hava trafiği durma noktasına gelirken, yurt içi ve yurt dışı uçuşların iptal edildiği, feribot seferlerinin ise askıya alındığı belirtildi.Turizm sezonunun başlangıcına denk gelen grevler, özellikle Paskalya tatili için gelen turistleri olumsuz etkiledi. Yüzlerce yolcunun havalimanlarında beklemek zorunda kaldığı, adalara ulaşımın kesilmesi nedeniyle bazı turistlerin konaklama yerlerine varamadığı açıklandı.Sendikalar, Yunanistan'ın IMF tarafından övülen ekonomik büyümesine rağmen, çalışanların satın alma gücünün düştüğünü ve ücretlerin yetersiz kaldığını belirterek acilen zam yapılmasını talep etti. Hükümetin ise yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/turizmi-trump-etkisi-vurdu-abdye-seyahat-edenlerin-sayisi-hizla-dusuyor-1095261661.html
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yunanistan, yunanistan parlamentosu, ticaret, ticaret bakanlığı, ulusal grev komitesi , grev hakkı, genel grev, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, maaş zammı, maaş farkı
Uçuşlar ve feribotlar iptal edildi: Ülke çapındaki grev Yunanistan'ı felç etti
Yunanistan'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel grev ulaşımı felç etti. Hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iç ve dış hat uçuşları iptal edilirken, feribot seferleri de durdu. Turistler, seyahat planlarını değiştirmek zorunda kalırken turizm sezonu başlangıcında grevler ülke ekonomisine darbe vurdu.
Yunanistan'da genel grev nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, turistler seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.
Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, reel ücretlerin AB ortalamasının gerisinde kalmasını protesto etmek için ülke çapında greve gitti. Grev nedeniyle hava trafiği durma noktasına gelirken, yurt içi ve yurt dışı uçuşların iptal edildiği, feribot seferlerinin ise askıya alındığı belirtildi.
Turizm sezonunun başlangıcına denk gelen grevler, özellikle Paskalya tatili için gelen turistleri olumsuz etkiledi. Yüzlerce yolcunun havalimanlarında beklemek zorunda kaldığı, adalara ulaşımın kesilmesi nedeniyle bazı turistlerin konaklama yerlerine varamadığı açıklandı.
Sendikalar, Yunanistan'ın IMF tarafından övülen ekonomik büyümesine rağmen, çalışanların satın alma gücünün düştüğünü ve ücretlerin yetersiz kaldığını belirterek acilen zam yapılmasını talep etti. Hükümetin ise yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu öğrenildi.