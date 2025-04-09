https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ucuslar-ve-feribotlar-iptal-edildi-ulke-capindaki-grev-yunanistani-felc-etti-1095262656.html

Uçuşlar ve feribotlar iptal edildi: Ülke çapındaki grev Yunanistan'ı felç etti

Uçuşlar ve feribotlar iptal edildi: Ülke çapındaki grev Yunanistan'ı felç etti

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel grev ulaşımı felç etti. Hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iç ve dış hat uçuşları iptal... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T19:31+0300

2025-04-09T19:31+0300

2025-04-09T19:31+0300

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Yunanistan'da genel grev nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, turistler seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, reel ücretlerin AB ortalamasının gerisinde kalmasını protesto etmek için ülke çapında greve gitti. Grev nedeniyle hava trafiği durma noktasına gelirken, yurt içi ve yurt dışı uçuşların iptal edildiği, feribot seferlerinin ise askıya alındığı belirtildi.Turizm sezonunun başlangıcına denk gelen grevler, özellikle Paskalya tatili için gelen turistleri olumsuz etkiledi. Yüzlerce yolcunun havalimanlarında beklemek zorunda kaldığı, adalara ulaşımın kesilmesi nedeniyle bazı turistlerin konaklama yerlerine varamadığı açıklandı.Sendikalar, Yunanistan'ın IMF tarafından övülen ekonomik büyümesine rağmen, çalışanların satın alma gücünün düştüğünü ve ücretlerin yetersiz kaldığını belirterek acilen zam yapılmasını talep etti. Hükümetin ise yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu öğrenildi.

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