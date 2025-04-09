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Uçuşlar ve feribotlar iptal edildi: Ülke çapındaki grev Yunanistan'ı felç etti
Uçuşlar ve feribotlar iptal edildi: Ülke çapındaki grev Yunanistan'ı felç etti
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel grev ulaşımı felç etti. Hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iç ve dış hat uçuşları iptal... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T19:31+0300
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yunanistan parlamentosu
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ulusal grev komitesi
grev hakkı
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maaş
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Yunanistan'da genel grev nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, turistler seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, reel ücretlerin AB ortalamasının gerisinde kalmasını protesto etmek için ülke çapında greve gitti. Grev nedeniyle hava trafiği durma noktasına gelirken, yurt içi ve yurt dışı uçuşların iptal edildiği, feribot seferlerinin ise askıya alındığı belirtildi.Turizm sezonunun başlangıcına denk gelen grevler, özellikle Paskalya tatili için gelen turistleri olumsuz etkiledi. Yüzlerce yolcunun havalimanlarında beklemek zorunda kaldığı, adalara ulaşımın kesilmesi nedeniyle bazı turistlerin konaklama yerlerine varamadığı açıklandı.Sendikalar, Yunanistan'ın IMF tarafından övülen ekonomik büyümesine rağmen, çalışanların satın alma gücünün düştüğünü ve ücretlerin yetersiz kaldığını belirterek acilen zam yapılmasını talep etti. Hükümetin ise yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/turizmi-trump-etkisi-vurdu-abdye-seyahat-edenlerin-sayisi-hizla-dusuyor-1095261661.html
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yunanistan, yunanistan parlamentosu, ticaret, ticaret bakanlığı, ulusal grev komitesi , grev hakkı, genel grev, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, maaş zammı, maaş farkı
yunanistan, yunanistan parlamentosu, ticaret, ticaret bakanlığı, ulusal grev komitesi , grev hakkı, genel grev, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, maaş zammı, maaş farkı

Uçuşlar ve feribotlar iptal edildi: Ülke çapındaki grev Yunanistan'ı felç etti

19:31 09.04.2025
© AP Photo / Petros GiannakourisYunanistan itfaiye kurtarma ekipleri depremlerin yaşandığı Santorini Adası'nda
Yunanistan itfaiye kurtarma ekipleri depremlerin yaşandığı Santorini Adası'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Yunanistan'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel grev ulaşımı felç etti. Hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iç ve dış hat uçuşları iptal edilirken, feribot seferleri de durdu. Turistler, seyahat planlarını değiştirmek zorunda kalırken turizm sezonu başlangıcında grevler ülke ekonomisine darbe vurdu.
Yunanistan'da genel grev nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, turistler seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.
Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, reel ücretlerin AB ortalamasının gerisinde kalmasını protesto etmek için ülke çapında greve gitti. Grev nedeniyle hava trafiği durma noktasına gelirken, yurt içi ve yurt dışı uçuşların iptal edildiği, feribot seferlerinin ise askıya alındığı belirtildi.
Turizm sezonunun başlangıcına denk gelen grevler, özellikle Paskalya tatili için gelen turistleri olumsuz etkiledi. Yüzlerce yolcunun havalimanlarında beklemek zorunda kaldığı, adalara ulaşımın kesilmesi nedeniyle bazı turistlerin konaklama yerlerine varamadığı açıklandı.
Sendikalar, Yunanistan'ın IMF tarafından övülen ekonomik büyümesine rağmen, çalışanların satın alma gücünün düştüğünü ve ücretlerin yetersiz kaldığını belirterek acilen zam yapılmasını talep etti. Hükümetin ise yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu öğrenildi.
Amerikan Kongre Binası 'Capitol' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
DÜNYA
Turizmi Trump etkisi vurdu: ABD’ye seyahat edenlerin sayısı hızla düşüyor
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