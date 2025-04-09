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Turizmi Trump etkisi vurdu: ABD’ye seyahat edenlerin sayısı hızla düşüyor
Turizmi Trump etkisi vurdu: ABD’ye seyahat edenlerin sayısı hızla düşüyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin agresif dış politikaları ve sertleşen sınır uygulamaları, ülkeye yapılan turistik seyahatleri de olumsuz yönde etkiledi. ABD Ulusal Seyahat ve Turizm... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T18:30+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşı ve tartışmalı politikaları, özellikle Avrupa’dan gelen turistleri caydırdı.ABD’ye seyahat eden turist sayısının özellikle Batı Avrupa ülkelerinden gelenler yönünden ciddi oranda azaldığı açıklandı. NTTO verilerine göre, Mart ayında Almanya’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 28, Danimarka’dan gelenlerin sayısı ise yüzde 34 düştü. Bu düşüşte ABD Başkanı Donald Trump’ın sert dış politikaları ve sınır uygulamalarının etkili olduğu belirtildi.Almanya ve İngiltere, vatandaşlarını ABD’ye giriş şartları konusunda uyararak resmi tavsiyelerini güncellerken Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler de artış görüldüğü ifade edildi.ABD'ye Türkiye’den gelen ziyaretçilerin yüzde 51 oranında artış gösterdiği, Suudi Arabistan, Katar ve İsrail’den gelenlerde de yükseliş yaşandığı ifade edildi. Afrika, Güney Amerika, Okyanusya ve Karayipler gibi bölgelerden ise ABD’ye gelen turist sayısında ciddi düşüşler kaydedildi.ABD'ye gelen ziyaretçi sayıları:
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abd, batı avrupa, turizm, iç turizm, turizm sektörü, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat acentesi, seyahat kısıtlaması, seyahat yasağı, seyahat uyarısı, seyahat izin belgesi, donald trump

Turizmi Trump etkisi vurdu: ABD’ye seyahat edenlerin sayısı hızla düşüyor

18:30 09.04.2025 (güncellendi: 18:44 09.04.2025)
© AA / Celal GüneşAmerikan Kongre Binası 'Capitol'
Amerikan Kongre Binası 'Capitol' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD’nin agresif dış politikaları ve sertleşen sınır uygulamaları, ülkeye yapılan turistik seyahatleri de olumsuz yönde etkiledi. ABD Ulusal Seyahat ve Turizm Ofisi'nin (NTTO) Mart ayı verilerine göre, Batı Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalırken, Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 51 arttı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşı ve tartışmalı politikaları, özellikle Avrupa’dan gelen turistleri caydırdı.
ABD’ye seyahat eden turist sayısının özellikle Batı Avrupa ülkelerinden gelenler yönünden ciddi oranda azaldığı açıklandı. NTTO verilerine göre, Mart ayında Almanya’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 28, Danimarka’dan gelenlerin sayısı ise yüzde 34 düştü. Bu düşüşte ABD Başkanı Donald Trump’ın sert dış politikaları ve sınır uygulamalarının etkili olduğu belirtildi.
Almanya ve İngiltere, vatandaşlarını ABD’ye giriş şartları konusunda uyararak resmi tavsiyelerini güncellerken Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler de artış görüldüğü ifade edildi.
ABD'ye Türkiye’den gelen ziyaretçilerin yüzde 51 oranında artış gösterdiği, Suudi Arabistan, Katar ve İsrail’den gelenlerde de yükseliş yaşandığı ifade edildi. Afrika, Güney Amerika, Okyanusya ve Karayipler gibi bölgelerden ise ABD’ye gelen turist sayısında ciddi düşüşler kaydedildi.

ABD'ye gelen ziyaretçi sayıları:

Batı Avrupa ülkeleri:

Lüksemburg’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 43 azaldı. İzlanda’dan gelenlerde yüzde 35, Danimarka’dan gelenlerde yüzde 34 düşüş kaydedildi. Fransa’dan gelen göçmen sayısı yüzde 8, İspanya’dan yüzde 25, İngiltere’den ise yüzde 14 azaldı.
Doğu Avrupa ülkeleri:

Macaristan’dan gelenlerde yüzde 26, Slovakya’dan gelenlerde yüzde 21 azalma oldu. Polonya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 23 arttı.
Asya ve Orta Doğu:

Asya’dan gelen ziyaretçi sayısı genel olarak yüzde 3 azaldı. Türkiye'den gelenler yüzde 51, Suudi Arabistan yüzde 26, Katar yüzde 25, İsrail yüzde 19 arttı.
Diğer bölgeler:

Afrika’dan gelenler yüzde 12, Okyanusya’dan gelenler yüzde 8, Güney Amerika’dan gelenler yüzde 10, Orta Amerika’dan (Meksika hariç) gelenler yüzde 24, Karayipler’den gelenler yüzde 26, Meksika’dan hava yoluyla gelenler ise yüzde 39 azalış gösterdi.
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