https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/turizmi-trump-etkisi-vurdu-abdye-seyahat-edenlerin-sayisi-hizla-dusuyor-1095261661.html

Turizmi Trump etkisi vurdu: ABD’ye seyahat edenlerin sayısı hızla düşüyor

Turizmi Trump etkisi vurdu: ABD’ye seyahat edenlerin sayısı hızla düşüyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin agresif dış politikaları ve sertleşen sınır uygulamaları, ülkeye yapılan turistik seyahatleri de olumsuz yönde etkiledi. ABD Ulusal Seyahat ve Turizm... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T18:30+0300

2025-04-09T18:30+0300

2025-04-09T18:44+0300

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ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşı ve tartışmalı politikaları, özellikle Avrupa’dan gelen turistleri caydırdı.ABD’ye seyahat eden turist sayısının özellikle Batı Avrupa ülkelerinden gelenler yönünden ciddi oranda azaldığı açıklandı. NTTO verilerine göre, Mart ayında Almanya’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 28, Danimarka’dan gelenlerin sayısı ise yüzde 34 düştü. Bu düşüşte ABD Başkanı Donald Trump’ın sert dış politikaları ve sınır uygulamalarının etkili olduğu belirtildi.Almanya ve İngiltere, vatandaşlarını ABD’ye giriş şartları konusunda uyararak resmi tavsiyelerini güncellerken Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler de artış görüldüğü ifade edildi.ABD'ye Türkiye’den gelen ziyaretçilerin yüzde 51 oranında artış gösterdiği, Suudi Arabistan, Katar ve İsrail’den gelenlerde de yükseliş yaşandığı ifade edildi. Afrika, Güney Amerika, Okyanusya ve Karayipler gibi bölgelerden ise ABD’ye gelen turist sayısında ciddi düşüşler kaydedildi.ABD'ye gelen ziyaretçi sayıları:

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